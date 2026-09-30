司機聽盲人乘客經歷感觸落淚　喊「大哥你不醜」惹哭百萬人｜有片

「大哥，你不醜！」今年中秋節，四川成都一輛網約車裏，一名盲人乘客與司機的對話，讓許多網民紅了眼眶。在網約車司機發布的影片中，聽到盲人乘客從一歲多起便看不見，靠按摩手藝生活，司機忍不住共情落淚；感受到對方的善意，盲人乘客也想用自己的方式表達感謝。



這段影片在網上引發關注，新華社、人民日報、央視新聞等轉發，感動了逾百萬網民，有網民評論：「共情能力是善良的本色。」

司機接到盲人乘客 車內的一段真誠對話令人淚目：

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影片裏的乘客是誰？那場相遇，給他留下了怎樣的感受？9月29日，記者聯繫到影片中的盲人乘客歐先生。今年49歲的他，來自四川宜賓，從1995年外出學習按摩，此後去過多個城市，在成都生活的時間最長。

對於爆火的影片，他非常感謝網民們的關心與善意。那一天的落淚：「因為我父母都走了嘛，現在我一個人嘛，有時候過年過節的時候就有點傷心。」

電話裏，他講起那天的感動，也講起這些年在成都遇到的好心人：「我去過那麼多地方，我還是喜歡成都。」

一句「大哥，你不醜」讓許多網民紅了眼眶

網約車司機在社交賬號發布的影片，點讚量達197萬次，新華社、央視新聞等紛紛轉發。影片發生在成都，一位戴著墨鏡的盲人乘客上車後，坐在網約車副駕駛。司機說，平台會提示乘客的盲人身份，自己專程下車來接他。

一場普通的交談，就這樣開始了。

聊起視力，盲人乘客說自己一歲多時便看不見了。聽到這裏，司機抬手擦了擦眼睛。隨後，盲人乘客摘下墨鏡，說起自己的眼睛，又說自己「醜」。

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「你不醜，大哥。」司機回應。這句樸素的話，打動了屏幕前的許多網民。交談中，司機感慨盲人乘客這些年的不容易，也說起他靠自己的雙手掙錢。聽到這裏，盲人乘客時而露出笑容，也忍不住用紙巾擦眼抹淚。

感受到這份關心，盲人乘客提出留下聯繫方式，盲人乘客又告訴司機，給對方發了100塊錢（人民幣）。司機反覆表示不收：「我很尊重你，我沒把你當殘疾人。你把我當朋友，你就不要給我發這個錢。」

盲人乘客希望網約車司機收下這份錢。這時候，司機也說出一個善意的「謊言」：「我送完你就回家了，你和我的家很近的。」

一個為對方的經歷落淚，一個想認真回應這份善意。原本只是一次普通的出行，卻在兩名陌生人之間留下了溫暖的交集。

影片經新華社、央視新聞等轉發後，引發更多網民關注。有人被司機的共情打動，也有人為歐先生靠雙手生活的經歷動容。「共情能力是善良的本色」，一條網民評論，道出了許多人的感受。

18歲學按摩 靠一門手藝走過多個城市

隨後，網約車司機又在社交平台透露，準備約盲人乘客吃飯喝酒：「不是擺拍，不是劇本，我只是為了記錄真實生活，給廣大網民一個交代。」影片之外，這位盲人乘客又有著怎樣的生活？9月29日，記者輾轉聯繫上影片中的盲人乘客歐先生。歐先生說，自己還沒有刷到這段影片，是別人告訴他，才知道這件事受到許多關注。歐先生透露，兩人已經吃完飯了。

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歐先生自述，今年49歲，來自四川宜賓。「我一歲多時，一場高燒損傷了視力。因為當時年紀太小，我對看得見的日子，已經沒有多少概念。」歐先生表示。18歲以前，歐先生在家生活。1995年，18歲的他外出學習按摩，後來便靠這項技能養活自己。

這些年，他去過徐州、杭州，也去過北京、天津、重慶等地，在不同城市工作、生活。「在哪個店上班，就在哪個店住。」歐先生說，平時住宿跟著工作走，吃飯由店裏安排。

其中，歐先生在成都待的時間最多。

說起影片，歐先生記得是中秋節（9月25日），當時自己正準備去找朋友。司機的話讓他感受到關心，也觸動了他在節日裏的心事。之所以當時落淚：「因為我父母都走了嘛，現在我一個人嘛，有時候過年過節的時候就有點傷心。」

為什麼想給司機額外轉錢？歐先生的回答很直接：「我覺得那個人挺好。」歐先生告訴記者，最終對方只收了平台上的車費，沒有收下額外的錢。

受到關注之後，他眼下惦記的，仍是把工作做好、把日子過好：「現在還是要好好工作。」從18歲學按摩起，這項技能陪伴他走過不同城市，也支撐著他的日常生活。

留在成都 感謝大家關心

面對網民的關心，歐先生想說的話很樸素：「我就是非常感謝他們，謝謝。」他也想感謝那些在日常生活中照顧、關心、幫助盲人的人。因為在他的經歷裏，溫暖並不只發生在中秋節那一趟車上。

「很多網約車司機都是挺好的。」採訪中，他特意向記者講起一個細節。有時，車到了目的地附近，卻因為無法駛入，離店門還有幾十米。一些司機便會下車，帶著他走完最後一段路，一直送進店裏：「很多師傅就把我帶到店裏去。」

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對司機而言，是下車多走幾十米；對歐先生而言，則是從「到了附近」到「真正抵達」。這些沒有被鏡頭記錄的幫助，他同樣記在心裏。

從1995年外出學藝至今，歐先生去過不少地方，成都是他除了家鄉宜賓之外，待得最久的城市：「這裏好心人多。」

對於四川人歐先生而言，首先是吃得習慣：「我們是四川人嘛，喜歡吃點麻辣的。」其次，朋友多，熟悉的人也多。而那些在出行時願意搭把手、送他一程的人，讓他對這座城市多了一份親近：「我去過那麼多地方，我還是喜歡成都。」

明天（10月1日）就是國慶節了，在感謝大家的同時，歐先生也希望大家都能夠好好工作，繼續過好自己的生活。

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