大圍潮州食店$85碗蛇羹　僅少量肉絲配勾芡　被批食水深：賺到笑

「秋風起，三蛇肥」，又到秋冬進補的好時機！近日有女食客在大圍光顧潮州滷水店，並購買一碗85元蛇羹，事後打開卻發現裏頭只有少量肉絲、雲耳，蛇肉絲更是少之又少，大感不滿故於社交平台公審店家。



事件引發網民熱議，許多人批評食店做法如同「掠水」，「正宗師姑尿」、「清到呢」、「睇張圖似碗湯多過似蛇羹」。另有人認為想吃蛇羹應光顧正宗店舖，樓主隨便選擇食肆，難免成為「水魚」。



有食客在大圍光顧潮州滷水店買外賣蛇羹，批評裏頭份量不足，引起網民熱議。（示意圖，資料圖片／非涉事店舖）

大圍潮州滷水店外賣85元碗蛇羹

該女食客在facebook群組「香港蛇羹關注組」發帖，表示在大圍光顧某潮州滷水店、外賣點叫一碗要價85元的蛇羹，由於她當時站在廚房外面，而蛇羹擺放位置則在廚房的後方，她事後打開外賣碗形容裏頭「咩都冇」，遂貼圖公審同時感嘆「都係自己大意」。

傳統蛇羹所需材料及配料！

以傳統蛇羹來說，熬湯的主要材料有蛇骨與蛇肉、老雞雞殼、金華火腿、豬骨；而羹內主要材料有蛇肉絲、雞肉絲，配料則有冬菇絲、木耳絲、冬筍絲、花膠絲等，然後以生粉水勾芡至濃稠順滑狀態。



湯羹呈玻璃芡狀態 蛇肉絲少之又少！

但從樓主拍攝照片可見，她購買的蛇羹湯羹呈現玻璃芡狀態，目測碗內只有少量肉絲、雲耳絲，而主角「蛇肉」卻少之又少，和理想中的蛇羹有明顯出入。

目測碗內只有數條肉絲、雲耳絲，而蛇肉絲卻少之又少。（「fb＠香港蛇羹關注組」圖片）

餐廳被指「食水深」 網民：睇圖似湯多過蛇羹

事件引來大批網民批評涉事食店「食水深」，「呢個真係好過分」、「正宗師姑尿」、「清到呢」、「真係畀碗芡汁你」、「見到已唔想食」、「85蚊生粉水」、「賺到笑」、「$18蚊都唔食」：

「而家香港啲嘢愈嚟愈縮，但價錢係不停加」



「咁樣做生意，好快執笠」



「恰你外賣」



「如果堂食都係咁，我一定拍枱走人」



有網民認為應光顧正宗店舖吃蛇羹，以免成為「水魚」。（示意圖／資料圖片）

網民揶揄：蛇水一鍋

另有留言就揶揄，「好似用滾水即沖即食咁」、「碗仔翅都多料過呢碗」、「國王的蛇羹」、「將就下啦～開始入冬～啲蛇好難捉」、「清清地無咁熱氣」，有人則認為樓主根本是自投羅網：

「一睇唔係正宗食蛇羹嘅舖頭都唔會試啦」



「又一條水魚」



（facebook＠香港蛇羹關注組）