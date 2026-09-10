有片！斯里蘭卡19歲選美佳麗「與蛇共舞」　巨蟒纏頸涉虐畜被罰款

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」，而她身穿性感白裙，在強光與喧鬧聲中將巨蟒纏繞頸上舞動。相關影片在社交平台上瘋傳後，引發動物權益關注者猛烈抨擊。事件最終驚動當地野生動物保育當局介入調查，這名佳麗與出租蟒蛇的男子雙雙被罰款。



斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

強光噪音下「與蛇共舞」惹虐畜質疑

綜合外媒報道，事發於今年3月7日，斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）正舉行一場新年選美比賽，19歲參賽女子梅特米·希蘭亞（Methmi Hiranya）為求在才藝表演環節突圍而出，安排了1條長約2.1米的無毒蟒蛇作為舞蹈道具。

希蘭亞當時身穿性感的白色長裙，將該條巨蟒直接纏繞在自己的脖子上，在燈光閃爍的舞台、以及現場觀眾震耳欲聾的喧鬧噪音下，她帶着蟒蛇在台上不斷轉圈跳舞。（影片截圖）

希蘭亞當時身穿性感的白色長裙，將該條巨蟒直接纏繞在自己的脖子上，在燈光閃爍的舞台、以及現場觀眾震耳欲聾的喧鬧噪音下，她帶着蟒蛇在台上不斷轉圈跳舞。（影片截圖）

網傳影片顯示，希蘭亞當時身穿性感的白色長裙，將該條巨蟒直接纏繞在自己的脖子上，在燈光閃爍的舞台、以及現場觀眾震耳欲聾的喧鬧噪音下，她帶着蟒蛇在台上不斷轉圈跳舞，表演過程全然未有顧及該野生動物的生命安全及受驚情況。事後她將這段「與蛇共舞」表演片段上傳至其個人社交平台，大批網民及動物保護人士及網民對其行為表示極度憤怒，猛烈抨擊她為選美造勢而虐待動物。

希蘭亞當時身穿性感的白色長裙，將該條巨蟒直接纏繞在自己的脖子上，在燈光閃爍的舞台、以及現場觀眾震耳欲聾的喧鬧噪音下，她帶着蟒蛇在台上不斷轉圈跳舞。（影片截圖）

延伸閱讀：4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生

涉違反動植物保護條例 2人均受懲

據《海峽時報》（The Straits Times）報道，斯里蘭卡野生動物保育署（Department of Wildlife Conservation）轄下的科倫坡地區森林管理辦公室隨後展開調查，希蘭亞被控非法持有及利用受保護野生動物進行表演，違反斯里蘭卡《動植物保護條例》，被判罰款5萬斯里蘭卡盧比（約1,100港元）。

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

除了涉事的希蘭亞外，將該條蟒蛇出租的男子同樣面臨法律後果。該名馴蛇師因非法持有及將野生動物作商業用途，被罰款10萬斯里蘭卡盧比（約2,300港元）。

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

蟒蛇已安全放生 當局重申零容忍態度

針對此次風波，科倫坡地區森林管理辦公室保護官員桑吉瓦（M.P. Sanjeeva）公開回應指，當局希望藉此事件向社會作出強硬表態，重申斯里蘭卡法律嚴格禁止持有、運送、展示、販售或出租任何受保護的野生動物物種。他強調，未來當局將持續對任何違法者採取最嚴厲的法律行動，絕不姑息。

斯里蘭卡1名19歲選美佳麗為求吸睛，竟將1條長約2.1米的活蟒蛇帶上舞台，當作表演道具「與蛇共舞」。（影片截圖）

經當局檢查後，確認該條受保護蟒蛇未有在事件中受傷，目前已被安全放生回自然叢林。

（綜合）

延伸閱讀：與死神擦身而過！劇毒蛇藏頭盔 美欖球員訓練1小時竟毫髮無傷