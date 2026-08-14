與死神擦身而過！劇毒蛇藏頭盔　美欖球員訓練1小時竟毫髮無傷

頭皮發麻！美國阿肯色州（Arkansas）發生1宗令人害怕的體育場驚魂記。1名高中欖球員在不知情下，戴着藏有2呎長劇毒蛇的頭盔進行了近1小時熱身訓練，事後竟奇蹟般完全沒有被咬傷，連當地動物控制部門負責人都直呼「不可思議」。莫梅爾動物收容所隨後於Facebook上發帖，呼籲大眾佩戴任何裝裝備前都要事先檢查。



1名高中欖球員在不知情下，戴着藏有2呎長劇毒蛇的頭盔進行了近1小時熱身訓練。（Instagram@Maumelle Animal Shelter）

頭盔內異物移動 揭藏2英呎長毒蛇

美聯社報道指出，莫梅爾高中（Maumelle High School）的欖球隊訓練課上，隊員們如常戴上頭盔訓練。訓練結束後，其中1名隊員感到頭盔內有異物移動，隨即脫下頭盔交給助理教練檢查，在後方襯墊隙縫中驚見一條達2呎長的蛇。

助理教練檢查後，在後方襯墊隙縫中驚見一條達2呎長的蛇。（Instagram@Maumelle Animal Shelter）

現場人員隨即報警。由於該條毒蛇頑固地藏於頭盔深處拒絕爬出，警員不得不向頭盔內部灌水，才成功迫使它現身並將其裝入袋中。

由於該條毒蛇頑固地藏於頭盔深處拒絕爬出，警員不得不向頭盔內部灌水逼它現身。（Instagram@Maumelle Animal Shelter）

阿肯色州第二毒蛇 咬傷可致組織壞死

隨後趕到現場的莫梅爾動物服務部門人員證實，該條蛇為劇毒的「棉口蝮」（Cottonmouth），是阿肯色州毒性第二高的毒蛇，咬傷可導致嚴重的組織壞死甚至致命。

棉口蝮是阿肯色州毒性第二高的毒蛇。（Unsplash圖片）

這條棉口腹隨後被往遠離學校的樹林放生。事發後，該名幸運的高中生換了一頂新頭盔繼續投入訓練。球隊總教練隨後向全體球員發出警告，要求大家每次穿戴裝備前必須嚴格檢查，防止有昆蟲或危險生物藏匿。

戴「毒蛇頭盔」熱身一小時沒被咬 相關人員驚呼奇蹟

動物服務部門主管克里斯（Chris Davis）表示，該名球員戴着這頂「毒蛇頭盔」運動了將近一小時，毒蛇竟完全沒有發動攻擊，球員毫發無傷，「這簡直不可思議」，直指：「你必須在現場親眼看見並拍下照片，才會相信這是真的。」

動物服務部門主管克里斯表示，毒蛇完全沒有發動攻擊，形容是不可思議。（Unsplash圖片）

蛇喜歡黑暗封閉的空間 佩戴任何裝備前務必檢查

莫梅爾動物收容所上周在Facebook上發帖稱，「蛇和其他生物可能會進入黑暗、封閉的空間——尤其是頭盔、鞋子、包、盒子和其他留在室外或無人觸碰的物品」。收容所呼籲大眾：「在戴頭盔、鞋子、手套或任何戶外裝備之前，務必先檢查一下。只需要幾秒鐘，卻能避免一場非常可怕的遭遇。」

其他報道：廣東男行山驚見枯葉藏「大白蛋」即跑！ 網民認出劇毒眼鏡王蛇巢

行山意外發現毒蛇巢穴！廣東1名男子登山期間，發現山路旁有一堆異常厚實的枯葉，他出於好奇查看，用樹枝撥開意外發現枯葉底下藏有多枚外觀似「大蠶繭」的白色蛋狀物。男子近距離觀察，剛想上手觸碰，察覺有異立刻轉身逃走。影片上傳社交平台後，引發網民熱烈討論，許多人指出那是眼鏡王蛇的蛋。



廣東1名男子登山期間，發現山路旁有一堆異常厚實的枯葉堆。（抖音影片截圖）

網民指為眼鏡王蛇巢穴

相關影片一度登上微博熱搜，不少網民認為，該名廣東男子發現的並非普通昆蟲的巢穴，而是有劇毒的眼鏡王蛇（香港俗稱過山烏）的巢穴。有網民認為該名登山男子實在太大膽，「膽子也太大了，隨便亂扒枯草堆太危險了」。

廣東1男子發現山路旁有枯葉堆，他出於好奇隨手撥開查看，察覺不對轉身逃離現場，僥倖避過一劫。（AI生成圖片）

眼鏡王蛇有築巢護卵習性，普通眼鏡蛇不會築窩。每當繁殖期到來，雌性眼鏡王蛇會主動收集枯枝、落葉，堆砌成碗狀專屬巢穴，堆積的腐敗落葉會自然發酵產生熱力，為蛇卵恆溫保濕，同時能阻隔雨水、抵禦其他天敵侵擾，大幅提升孵化成功率。雌性眼鏡王蛇護卵意識極強，會寸步不離留守巢穴，直至幼蛇全部孵化。

男子出於好奇用手扒拉枯葉堆。（抖音影片截圖）

男子用樹枝扒開枯葉堆，意外發現底下藏有多枚外觀近似「大蠶繭」的白色物體。（抖音影片截圖）

男子準備用手觸碰這個外觀近似「大蠶繭」的白色物體。（抖音影片截圖）

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