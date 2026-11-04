28年徒步5萬公里！英國男守2鐵律徒步環球 57歲返鄉首見12歲孫女
為了1個承諾，你可以堅持多久？英國前傘兵卡爾布殊比（Karl Bushby）用28年時間給出了答案。他憑藉雙腳與游泳，跨越四大洲、30個國家，總里程高達5萬公里，終於在2026年11月2日推着標誌性的行李車返回英國東部家鄉侯城。這場徒步環球之行嚴守「不搭乘交通工具」及「未完成前不回家」2大鐵律。出發時年僅29歲的他，歸來已是57歲，在數百名民眾夾道歡呼下，與闊別近多年的母親相擁，並首次與12歲孫女見面。
智利起步 訂下2條回家鐵律
據布殊比遠征官網介紹，他曾任英國陸軍傘兵團士兵，1998年11月1日，當時29歲的他從智利最南端的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起步，只帶着帳篷、約500美元（約4,000港元）與1部相機，踏上環球徒步之旅。他的計劃是沿陸路北上，經美洲、亞洲及歐洲返回英國，並訂下2條規矩：
不得利用交通工具推進路程。
在完成旅程前不能回家。
這項名為「歌利亞遠征」（Goliath Expedition）的挑戰，並非只沿公路行走，他穿越沙漠、山地與叢林，在無法步行的水域就以游泳橫渡。28年間，他徒步約5萬公里、橫跨四大洲，更徒步橫越結冰的白令海峽、泳渡裏海與英倫海峽。期間因俄羅斯拒發簽證、金融危機及新冠疫情，挑戰數次被迫中斷。28年的時間，並非全花在步行上。他坦言，實際只有約15年在行走，其餘時間都在處理簽證、後勤與贊助。今年10月5日，他游過英倫海峽，在多佛附近的莎士比亞海灘登岸，當時距離侯城仍有約400公里。
重返童年舊居 母親問「你去了哪裏？」
據英國《Yorkshire Post》報道，11月2日，布殊比推着名為「野獸」（The Beast）的行李車進入侯城市中心，約500名民眾夾道歡呼，市長及當地議員到場迎接並宣讀賀辭。當他終於走回童年居住的街道，母親安祖拉（Angela）在家門前迎接，給了他1個深深的擁抱。母親開口便問：
你去了哪裏？
他回應：
我去了哪裏？28年後，我們在這裏了。
簡單的對話，為這段漫長旅程畫上句號。
兒子由8歲變36歲 開始認識12歲孫女
對布殊比而言，返鄉亦意味着重新適應家庭生活。他出發時，兒子亞當（Adam）只有8歲，如今已36歲長大成人。談到長期不在兒子身邊，他表示2人關係仍然親密，而12歲孫女更是首次與祖父見面。他說口袋裏只剩40至50英鎊（約420至520港元），一切將從零開始，未來數周他將在英國各地巡迴演講，一部講述其旅程的紀錄片亦在製作中。他形容自己「已經收起行山靴」，但笑言：
我仍然有這團火。