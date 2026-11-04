28年徒步5萬公里！英國男守2鐵律徒步環球　57歲返鄉首見12歲孫女

為了1個承諾，你可以堅持多久？英國前傘兵卡爾布殊比（Karl Bushby）用28年時間給出了答案。他憑藉雙腳與游泳，跨越四大洲、30個國家，總里程高達5萬公里，終於在2026年11月2日推着標誌性的行李車返回英國東部家鄉侯城。這場徒步環球之行嚴守「不搭乘交通工具」及「未完成前不回家」2大鐵律。出發時年僅29歲的他，歸來已是57歲，在數百名民眾夾道歡呼下，與闊別近多年的母親相擁，並首次與12歲孫女見面。



布殊比於2026年11月2日完成徒步環球之行，返鄉後與闊別近30年的母親相擁，並首次與12歲孫女見面。（路透社）

布殊比於2026年11月2日完成徒步環球之行，返鄉後與闊別近30年的母親相擁，並首次與12歲孫女見面。（Karl Bushby遠征官網）

布殊比於2026年11月2日完成徒步環球之行，返鄉後與闊別近30年的母親相擁，並首次與12歲孫女見面。（路透社）

智利起步 訂下2條回家鐵律

據布殊比遠征官網介紹，他曾任英國陸軍傘兵團士兵，1998年11月1日，當時29歲的他從智利最南端的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起步，只帶着帳篷、約500美元（約4,000港元）與1部相機，踏上環球徒步之旅。他的計劃是沿陸路北上，經美洲、亞洲及歐洲返回英國，並訂下2條規矩：

不得利用交通工具推進路程。



在完成旅程前不能回家。



1998年11月1日，當時29歲的布殊比從智利最南端的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起步，踏上環球徒步之旅。（Karl Bushby遠征官網）

2006年3月，布殊比和法裔美國探險家迪米特裡基弗踏上阿拉斯加和俄羅斯之間的海冰。（Karl Bushby遠征官網）

這項名為「歌利亞遠征」（Goliath Expedition）的挑戰，並非只沿公路行走，他穿越沙漠、山地與叢林，在無法步行的水域就以游泳橫渡。28年間，他徒步約5萬公里、橫跨四大洲，更徒步橫越結冰的白令海峽、泳渡裏海與英倫海峽。期間因俄羅斯拒發簽證、金融危機及新冠疫情，挑戰數次被迫中斷。28年的時間，並非全花在步行上。他坦言，實際只有約15年在行走，其餘時間都在處理簽證、後勤與贊助。今年10月5日，他游過英倫海峽，在多佛附近的莎士比亞海灘登岸，當時距離侯城仍有約400公里。

重返童年舊居 母親問「你去了哪裏？」

據英國《Yorkshire Post》報道，11月2日，布殊比推着名為「野獸」（The Beast）的行李車進入侯城市中心，約500名民眾夾道歡呼，市長及當地議員到場迎接並宣讀賀辭。當他終於走回童年居住的街道，母親安祖拉（Angela）在家門前迎接，給了他1個深深的擁抱。母親開口便問：

你去了哪裏？

他回應：

我去了哪裏？28年後，我們在這裏了。

簡單的對話，為這段漫長旅程畫上句號。

11月2日，布殊比推着名為「野獸」（The Beast）的行李車進入侯城市中心，約500名民眾夾道歡呼，市長及當地議員到場迎接並宣讀賀辭。（路透社）

當他終於走回童年居住的街道，母親安祖拉（Angela）在家門前迎接，給了他1個深深的擁抱。（路透社）

當他終於走回童年居住的街道，母親安祖拉（Angela）在家門前迎接，給了他一個深深的擁抱。（路透社）

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兒子由8歲變36歲 開始認識12歲孫女

對布殊比而言，返鄉亦意味着重新適應家庭生活。他出發時，兒子亞當（Adam）只有8歲，如今已36歲長大成人。談到長期不在兒子身邊，他表示2人關係仍然親密，而12歲孫女更是首次與祖父見面。他說口袋裏只剩40至50英鎊（約420至520港元），一切將從零開始，未來數周他將在英國各地巡迴演講，一部講述其旅程的紀錄片亦在製作中。他形容自己「已經收起行山靴」，但笑言：