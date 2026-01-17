雙重背叛！丈夫出軌妻閨密　環島旅行愛愛　攤牌前一刻到頂樓激戰

伴侶出軌已經令人難受，小三更是自己閨密，就使人更氣憤。高雄1名人妻指控閨密和丈夫1年來多次性交，不但出遊環島，而且在多處地方發生性行為，包括攤牌前一刻到自己和丈夫的住所頂樓激戰，嚴重破壞其婚姻生活，於是向閨密索償100萬新台幣（約25萬港元）。法官經審理後，認定案情嚴重，判處被告賠償50萬新台幣（12.5萬港元）。



人夫和小三在多處發生性行為。（示意圖／shutterstock）

介紹學潛水變引狼入室

台媒於今年12月報道，涉事夫妻在2022年結婚，人妻和閨密本身是房仲公司前同事關係，離職後仍然保持良好友誼。人妻得知閨密平日因生活壓力和婚姻等因素，過得並不愉快，所以將她介紹到丈夫經營的潛水店學潛水，豈料變成引狼入室。

飲酒聊天互吐苦水發生性關係

閨密自2023年6月首次與人夫接觸後，他們在多次潛水活動中頻繁互動，包括一起上潛水牌課堂，同年12月一個晚上訓練結束後，他們在潛水店內飲酒聊天互吐苦水，甚至發生性關係，翌日前往藥局購買避孕藥。

人妻遭到「雙重背叛」，怒告閨密索償。（示意圖／shutterstock）

環島兼前往多處「愛愛」

之後他們透過instagram的「即焚模式」私底下保持聯絡，並以「大熊」、「小倉鼠」等親密暱稱互相稱呼，而且刻意刪除對話紀錄。他們2024年1月13日至19日出遊環島，其間發生多次性關係，穿上情趣內衣和使用情趣玩具，之後他們前往汽車旅館、卡啦OK場所包廂和潛水店大廳進行「愛愛」，到處都留下「愛的紀錄」。

雙方住所頂樓激戰

直到2024年12月15日，人妻在丈夫手機驚見大量出軌對話，才驚覺自己遭到「雙重背叛」，2人發展婚外情已長達1年；據了解，人夫當時不知道已經東窗事發，仍在高雄三民區住所頂樓和小三激戰，人妻事後向閨密索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

法官判處被告賠償50萬新台幣（12.5萬港元）。（示意圖／shutterstock）

女被告承認和人夫多次性交

案件在高雄地院進行審理，閨密承認的確和人夫多次發生關係，但首次性行為時是在酒精催化下發生，並非完全自願，她事後嘗試斬斷孽緣，卻遭男方持續糾纏，而且無法抵擋其甜言蜜語攻勢，男方甚至提出「3人一起組織家庭」的說法，令到她繼續陷入這段婚外情。女被告更稱，她在這段經歷中深受打擊，因而罹患憂鬱症，目前工作並不穩定，經濟能力有限，難以支付高額賠償。

需要賠償50萬新台幣

法官認為，女被告明知男方已婚，仍和他在多個場合發生性行為，明顯侵害原告配偶權，案情嚴重，但原告指出的部份「愛愛」地點缺乏證據支持，加上被告否認或聲稱事發時飲酒醉沒有印象，所以法官沒有接納，考慮雙方學歷、職業、收入、經濟狀況，以及原告精神痛苦程度，判處被告賠償50萬新台幣（12.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）