沙田旅行社現人潮！網民：跟團夠平免規劃　臥底旅行團都拍新一季

參加旅行團一般有固定路線，未必符合每個人的要求，故不少人都傾向自由行出遊，但旅行團業務仍然興旺。本港有網民日前經過1間旅行社位於沙田的分行，只見開放式的店舖內有眾多客人，數名職員忙於招呼講解，而店外更有大量市民駐足，多人注視分行張貼的行程單張，同時互相討論，場面非常熱鬧。樓主驚訝地表示：「𠵱家先知（旅行團）仲有得做。」



樓主經過一間旅行社位於沙田的分行，見到現場顧客眾多，場面熱鬧。（Threads@micmicdess圖片）

價錢吸引 年頭跟團去首爾5日$1,099

帖文引來大量網民分析原因，有人認為跟旅行團的價格相當吸引，「年頭跟團去首爾5日$1,099，自己訂機票酒店都訂唔到呢個價」、「我媽個時話新年初五飛首爾5日$1,399，畀我一張演唱會飛都買唔到 」，樓主笑言「下次我都跟團先」。

跟團避免家庭不和

除了價錢之外，許多網民提到跟團可以避免家庭不和，「老人家跟團好處多過自由行，包括旅程完結後嘅日常生活，跟團衰咗，佢會同人講都係個旅行團幾衰；自由行衰咗，佢會同人講佢仔女、新抱、女婿幾衰」、「自由行，老人家一唔鍾意食同行程，立刻黑面；旅行團，佢哋怕被人話『公主病』，只會罵導遊服務差」，樓主回覆大讚「真，點衰法都係旅行團」。

有網民笑言樓主「落後咗好多年，去睇HOY TV《臥底旅行團》啦，已經做咗五季」，HOY TV則留言指「好似話準備第六季」。(《臥底旅行團5.0》圖片)

跟團毋須規劃行程

部份網民則不喜歡規劃行程，而旅行團是「快靚正」選擇，「年紀開始大，唔想再計劃同搞咁多嘢」、「開始鐘意跟團，唔使煩，上車就瞓，買完啲嘢放上車，唔使攞住周圍走」。

前往交通不便地方 跟團是更好選擇

另外，前往交通不便的地方，例如埃及、西藏、新疆，網民形容跟團更加安全和有保障，「唔太安全嘅地方會跟團」、「如果自由行去埃及，都好難搞」。

雖然參加旅行團的確有好處，但有時旅客可能遇到問題，想作出投訴。（《老表, 你好嘢》截圖）

旅行團半自助 一至兩日全日自由活動

此外，有網民指出「𠵱家好多團都半自助，有一兩日全日自由活動」，設有自由活動時間，兼顧跟團的便利與自由行的彈性。

網民笑言：《臥底旅行團》都做咗五季

更有網民笑言樓主「落後咗好多年，去睇HOY TV《臥底旅行團》啦，已經做咗五季」，HOY TV則留言指「好似話準備第六季」。

市民參加旅行團後如有不滿，可以向旅遊業監管局作出投訴。（資料圖片）

旅行團旅客可向旅遊業監管局作出投訴

雖然參加旅行團的確有好處，但有時旅客可能遇到未能成團、改期或退款問題。旅遊業監管局負責旅遊業界的規管事宜，如有市民希望向局方作出正式投訴，可提供足夠和合適的資料，包括事件的細節、日期、收據副本和任何其他證明文件。

適當情況下 資料可能轉交至執法機關或其他政府機構

在接獲每宗投訴後，旅監局將先評估該投訴是否屬於其職權範圍，或會要求投訴人就該項投訴的內容作進一步澄清，有關投訴視乎個案性質或會轉交予旅監局內相關組別跟進，並在局方的法定職權範圍內進行調查或調解。一旦發現或懷疑個案涉及刑事成分或其他違法行為，旅監局或會在認為適當的情況下，將資料轉交至執法機關或其他政府機構。

（Threads@micmicdess）