「煮飯」是錯要寫「做飯」？小學造句功課引議　家長：唔識教仔了

網上不時有家長分享子女被老師指寫錯字的功課照片，引來是否矯枉過正的爭議。近日就有家長分享兒子的小學中文造句功課，兒子寫「煮飯」，老師認為半對半錯，打了個「剔交叉」，意指最正確寫法是「做飯」，家長無奈大呼：「唔識教仔做中文功課了。」



帖文隨即引來網民熱議，有人認為「做飯」是內地用語，在香港多數用「煮飯」，「粵語唔會用『做飯』，北方人先會用『做飯』」。不少人甚至引用古詩詞論證「煮」字沿用已久，「曹植首《七步詩》（煮豆燃豆萁）有個煮字喎，唔通唔係書面語」、「『煮粥常患其少，煮飯常苦其多』（明末清初文人李漁經典著作《閒情偶寄》中〈飯粥篇〉文句），啲老師識唔識呢句？」。



不過也有網民指出，「其實30年前仲係港英統治時代，小學已經係寫『做飯』，『煮飯』是指煮熟飯，『做飯』係指煮埋菜，點解大家咁大反應？」、「題目似乎是問廚房裏應做的事情，『做飯』的『做』包含了各種烹調方式，故答『做飯』邏輯上較合理」。



有網民就放棄爭辯，「先唔討論正確與否，而家老師就等於球場上嘅球證一樣，佢係負責執法判你有冇錯嘅人，想攞到分就要適應球證嘅執法尺度，只有咁」。



近日一份小學造句功課惹起爭議，學生寫「煮飯」被老師要求改成「做飯」。（Threads圖片）

有家長近日於Threads發文發相大呻：「唔識教仔做中文功課了，煮飯唔可以？一定要做飯？」

「煮飯」是錯要寫「做飯」？小學造句功課引議

從家長上載的照片見到是小學中文造句功課，工作紙要求學生就「在某地點做出某種事情」造短句，其中1句兒子寫出「在廚房裏煮飯」，但被老師打了個「剔交叉」，即半對半錯，老師用紅筆寫上「做」，意指「做飯」才是最正確寫法。

目前原帖文已被刪除，但照片繼續被轉發至facebook群組、Instagram等，引起廣泛討論。

家長無奈大呼：「唔識教仔做中文功課了。」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民直指：「做飯」是普通話書面語

「『做飯』是普通話書面語，『煮飯』是粵語書面語」



「『煮飯』、『做飯』、『燒飯』，因應地區而各別使用，除非係普通話堂，否則在粵語地區，『煮飯』點都正確過用『做飯』」



「我70-80年代讀書，從來無學過亦無寫過『做飯』，只寫『煮飯』，老師從來都無話過我錯，亦從來無聽過老師講/教『做飯』」



有網民認為，「『做飯』是普通話書面語，『煮飯』是粵語書面語」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民質疑平日慣用「煮」字是否全要推翻

「煮食爐係咪要改名叫『做食爐』？」



「咁『焚琴煮鶴』係咪要『焚琴做鶴』？」



「煮酒論英雄！你懂嗎？難道煮熟1隻雞要寫做雞嗎？」



「水煮魚要唔要改成『水做魚』？另外，電飯煲『煮飯』，唔通可以改成『電飯煲做飯』？我喺北京生活過，北方人都唔會咁講」



有網民撐老師說，「我70年代小學老師教『做飯』，一尾魚、一頭牛」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

撐老師網民：以前讀書也是教「做飯」

「我70年代小學老師教『做飯』，一尾魚、一頭牛」



「其實大家會唔會敏感咗少少？我80年代讀小學，當年真係教用『做飯』㗎喎？」



「從來都係寫『做飯』，我香港出世長大，讀普通學校，屋企無人講普通話，圖書館借嘅書，學校學嘅課文，全部都係寫『做飯』」



有網民理解老師的想法，「其實係咪用飯煲『煮飯』？（帶有烹調嘅意思），喺廚房『做飯』（準備一餐晚飯嘅意思）」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

有網民理解老師的想法：「做飯」廣義準備飯餐的意思

「其實係咪用飯煲『煮飯』？（帶有烹調嘅意思），喺廚房『做飯』（準備一餐晚飯嘅意思）」



「同情地理解，『煮飯』的『煮』只涉及『做飯』的其中1種烹調方式，其他方式大概還有蒸、炆、燉、焗等等。題目似乎是問廚房裏應做的事情，『做飯』的『做』包含了各種烹調方式，故答『做飯』邏輯上較合理。但在香港，約定俗成之下，『煮飯』的概念已包括用各種方式烹調食物，所以學生（尤其只是小一學生）答『煮飯』亦無可厚非。若我是老師，我不會說他錯，但會在答案旁寫註解」

