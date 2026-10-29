古代書生十年寒窗苦讀　為何進京趕考必去青樓？目的不止是為尋歡

自隋文帝確立考試選拔人才的制度，到唐朝科舉制度成熟，對於渴望官職的古代士人來說，「考試」是唯一的晉升之途。然而，這些揹負著家族榮光的考生們，在進京應考的緊張時刻，卻常常流連於青樓（古代妓院）。



許多人可能好奇，考場與紅燈區的距離為何如此貼近？中國陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲解釋，這背後隱藏3原因。

古代書生赴京趕考，為何愛跑去青樓？歷史專家揭密3背後原因，不是只為了去玩樂（AI生成圖片，01製圖）

顛覆十年寒窗苦讀！古代考生赴考為何必去青樓？學者解密三大真相：

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考場奇景：貢院緊鄰秦淮河畔

古代的考場被稱為「貢院」。以明清時期規模最大、影響最廣的南京「江南貢院」為例，它就建在青樓林立的秦淮河岸邊，于賡哲指出，這種城市規劃繼承了唐代的特點，清楚顯示出考生一直是青樓的主要客群。

究其原因，主要有3點：「有閒」 考生們遠離家鄉，在等待考試或放榜的期間，擁有大量的空閒時間；「有錢」， 在當時，能參加科舉考試的人，家境通常不錯，擁有可觀的盤纏；「年少輕狂」， 遠離家庭約束的年輕學子，自然容易受到聲色場所的吸引。

城市佈局洩密：青樓與仕途的鄰里關係

唐代長安城的佈局，更能看出科舉與青樓的微妙關係。當時，青樓主要集中在平康坊，而平康坊以北的崇仁坊，是那些已經通過科舉、等待朝廷授官的人居住的地方。

因此，考生們為了方便，經常在鄰近平康坊的宣陽坊和親仁坊租屋，這樣一來，他們不僅離考院近，連去青樓也十分方便。這種地理上的鄰近，無疑助長了考生流連風月場所的風氣。

此外，青樓裡大多是文人雅士，他們來此地聽曲、賞舞、飲酒作樂，尋求片刻的放鬆與消遣，青樓裡的女妓並非僅是歌舞彈琴的伎藝人，許多人能即興吟詩作賦。因此，對這些文人來說，青樓不僅是尋歡之地，更是一個難得的社交場所，他們可以在這裡找到志同道合的夥伴，一起切磋詩文、飲酒高歌。

此外，光顧青樓的文人中，自然不乏已經考中功名或身份顯赫之士。因此，如果能在此地結識一些未來可能飛黃騰達或現在地位崇高的人，對於日後的仕途發展或人脈累積，也將會大有幫助。

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文人雅士的「創作基地」：杜牧《贈別二首》

許多我們耳熟能詳的經典詩文，其實都是在青樓中完成的。杜牧、白居易、元稹、溫庭筠等知名文人，都是青樓的常客。其中，杜牧尤其熱衷於以青樓為背景創作，例如《贈沈學士張歌人》、《張好好詩》等。

他最膾炙人口的詩句「春風十里揚州路，卷上珠簾總不如」（出自《贈別二首》），便是他在離開揚州前，寫給與自己交好的歌妓的詩作。青樓對於古代文人來說，不僅是尋歡作樂之處，也成為他們抒發情感、激發創作靈感的場所。

青樓女子的「行銷智慧」

唐代青樓女子也深知考生的影響力，她們不僅懂得經營，更懂得名人加持的重要。根據《唐才子傳》記載：「每題詩倡肆，譽之則聲價頓增，毀之則車馬掃跡。」

當有知名考生光顧時，青樓女子會主動請求對方在牆上題詩。如果牆面寫滿了，她們甚至會準備木板讓考生繼續創作。有了這些未來官員或名士的墨寶加持，青樓的名聲和生意自然就會水漲船高，可見古代青樓也有對於利用名人效應推廣，自有其獨到的商業智慧。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代書生赴京趕考，為何愛跑去青樓？歷史專家揭密3背後原因，不是只為了去玩樂】