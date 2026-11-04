啟德騎手忘上鎖車尾箱　2男女順手牽羊偷走外賣　片曝光遭斥乞兒

光天化日下公然偷走外賣，實在不要得！有外賣員在社交平台群組公審，透露近日短暫離開電單車，但因忘記鎖上車尾箱，竟然被2名男女順手牽羊取走裏頭其中1袋外賣，不滿直斥二人「狗男女賊仔偷外賣真係好順手」，網民亦紛紛留言批評，「真係好low」、「外賣都要偷」。樓主事後補充，指她雖然不用就事件賠償，但將會拿着片段前往警局報案。



有外賣騎手因忘記鎖上車尾箱，被2名男女從中偷走外賣。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

外賣騎手忘鎖車尾箱 遭2男女偷走外賣

該外賣騎手在facebook「車cam L（香港群組）」上傳2段影片，公審片中2名男女於10月31日下午4時許，在啟德協調道AIRSIDE商場外面範圍，涉嫌偷走其車尾箱的外賣。樓主形容對方盜竊過程絲滑「真係好順手」，又自責稱「只怪自己唔小心，唔記得蓋返個蓋同上鎖」。

戴帽男鬼祟偷外賣 同行女未制止

影片可見，樓主當時將電單車停泊在路邊，沒有上鎖的車尾箱至少擺有2大袋外賣，其中戴帽男子發現後，竟然逕直走近電單車並順手牽羊取走當中1袋外賣，其同行女子發現亦未有制止，而男子走遠後亦不忘回望，貌似生怕被人發現他偷外賣的劣行。

樓主將電單車停泊在啟德AIRSIDE商場外範圍。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

她離開電單車時卻忘記鎖上車尾箱。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

戴帽男子發現後逕直走近電單車，順手牽羊取走當中1袋外賣。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子同行女子發現亦未有制止。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子走遠後不忘回望，生怕被人發現他偷外賣劣行。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民圍剿片中男女行為 支持樓主報警

許多網民都批評片中2名男女行為離譜，「乞兒」、「外賣都要偷」、「後生遙遙，有手有腳，冇家教」、「真係好low」，並支持樓主報警將兩人繩之於法：

「你又估唔到啲人cheap到咁」



「其實可以報警，見佢順手到應該做開，呢啲人要見光先知死」



「條女明知都冇勸阻，一齊拉埋，cheap精」



樓主已存下證據 揚言會報警

有網民就擔憂樓主會否需要自行賠償，她解釋「唔使自己賠㗎，外賣公司自己（會）負責」，而她亦已將片段上傳至USB手指，表示會前往警局報案。

干犯盜竊罪 最高可被判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，並意圖永久剝奪對方該財產，可構成盜竊罪；一經循公訴程序定罪，最高可判監10年。



（facebook＠車cam L（香港群組））