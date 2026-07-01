送餐變偷竊！屯門外賣員偷走鄰戶包裹　街坊報警兼發片：小心賊仔

網購是方便，但若然安排送貨放在門口，就要小心被賊人有機可乘。屯門有街坊日前不幸遇小偷，當網購送貨員將包裹放在其家門前，有外賣員在同層送餐完畢準備離開時，竟然順手牽羊取走地下包裹。事主之後向該外賣員任職的餐廳下「最後通牒」，表示若對方完整歸還包裹可以既往不咎，但外賣員依然拆掉包裹，只歸還其中1件貨品，因此決定報警。



大多網民對外賣員行為感到不解，「佢哋都唔知嗰件快遞入邊係裝啲咩，咁都好偷」，更支持事主報警，「不能姑息養奸，下次又唔知邊個被偷」、「其實無得走，有CCTV仲係外買員，一問就知啦」。



屯門有外賣員送餐後順手牽羊偷走鄰戶包裹，事主公開CCTV提醒他人「小心賊仔」。（「threads@屯門友」影片截圖）

外賣員送餐後，原本準備搭乘升降機離開。（「threads@屯門友」影片截圖）

但他留意到事主門前有1件包裹。（「threads@屯門友」影片截圖）

但他留意到事主門前有1件包裹。（「threads@屯門友」影片截圖）

他之後張望附近，發現沒有人看到於是動了貪念。（「threads@屯門友」影片截圖）

屯門街坊網購包裹放門口

threads專頁「屯門友（tuenmunlocals）」日前分享1段影片，指有住在屯門大興花園的街坊，被人偷走擺放在家門前的網購貨品。從事主提供的CCTV片段可見，事發於6月28日下午2時許，當時1名綁起馬尾的男子原本準備搭乘升降機離開，但他留意到事主門前有1件包裹，左右張望發現附近沒有人看到之時，於是動了貪念，彎下腰撿起地下包裹，並將其據為己有。

外賣員送餐後順手牽羊

不幸被偷走包裹的街坊指，對方是名外賣員，翻查門口的CCTV留意到對方「望咗我（個）cam幾秒鐘掙扎咗一陣，但都依然行過嚟踎低拎咗件拼多多走」，公開片段是想警惕其他街坊，提醒他人要「小心賊仔」。

他彎下腰撿起地下包裹，將其據為己有。（「threads@屯門友」影片截圖）

他彎下腰撿起地下包裹，將其據為己有。（「threads@屯門友」影片截圖）

他彎下腰撿起地下包裹，將其據為己有。（「threads@屯門友」影片截圖）

他彎下腰撿起地下包裹，將其據為己有。（「threads@屯門友」影片截圖）

街坊曾給予機會不追究 聞外賣員1句即報警

該街坊指，事發後曾經給予機會該外賣員，先是聯絡對方任職的餐廳，表示若然他願意原封不動將包裹歸還，可以「當冇呢件事發生過」，可惜最後該外賣員竟然擅自拆開貨物，「淨係還返個mon貼畀我」，至於包裹裏頭另外2件貨品則表示要「返屋企摷下」以及已經棄掉，聽到以上答覆因此決定報警處理。

網民支持報警：不能姑息養奸

不少網民對外賣員行為感到匪夷所思，「其實唔明啲人，佢哋都唔知嗰件快遞入邊係裝啲咩，咁都好偷」、「偷咗會發達咩，係咪期望拼多多裏面快遞會有隻勞力士（手錶）」，亦支持樓主報警以儆效尤，「支持你報警拉人」、「俾你見到可能（係）2單，但我深信還有大量受害者，每個人都覺得不值錢就不報警，他便會一直偷」、「不能姑息養奸，下次又唔知邊個被偷」、「樓下保安有登記，報警等警察查」、「其實無得走，有CCTV仲係外賣員，一問就知啦」。

外賣員工作地址被曝光！ 網購公司願提供協助

另有留言認出涉事外賣員工作地址，「條友喺永X茶餐廳到做」，而網購公司亦有負責人表示，若事主有需要可以提供協助，「我係拼多多送上門屯門供應商，大興花園係我負責嘅地區，如果客人有需要報警，我哋可以安排派送同事同你一齊落口供，我哋亦知道呢個外賣員喺邊度工作」。

干犯《盜竊罪》 最高可被判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

相關文章：男子偷食外賣斷正 被要求賠償$76拿出1物 網民：報警拉佢啦！

外賣員辛辛苦苦送外賣，這男子竟然偷吃！近日網上流傳1段影片，1名穿黑色上衣的男子偷吃外賣「斷正」，估計外賣員將車停泊在街邊上樓送外賣，下樓發現該男子偷走車上另1袋外賣，走到1處座椅前偷吃。



當時外賣員上前質問「做乜X嘢呀你」，男子繼續吸入一口食物後，淡定說「吃東西」，之後外賣員要求賠償外賣的76元，男子從褲袋拿出1盒煙後又放回，一直沉默不語至影片結束。



網民紛紛建議外賣員要報警，「賠錢益咗佢，應即時報警」，又揶揄男子「有錢買煙無錢畀外賣」、「唔係啩，幾10蚊都冇錢畀？」、「兩個褲袋摷咗成個月」。



近日網上流傳1段影片，1名穿黑色上衣、操普通話的男子偷吃外賣「斷正」。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

有網民於facebook群組「《on9新奇發報中心》」發文發片表示，「偷外賣即埸享用斷正」。影片長約1分半鐘，見到座椅上放有多袋外賣，1名穿黑衣男子站在座椅前進食1盒食物，外賣員上前質問「喂，大佬，做乜X嘢呀你」。男子未有即時回答，繼續吸入一口食物後，用普通話淡定說「吃東西」。

男子偷食外賣斷正 超淡定回應：吃東西

外賣員用普通話指出，「我的外賣來的喎」，男子於是停止進食，蓋回膠蓋說「噢，你的外賣，不好意思」。外賣員不滿指斥「你冇X嘢呀，你賠錢呀你」，男子將該盒食物放回膠袋中，外賣員爆粗罵道「停架車喺度偷外賣？我送畀人哋要」。

外賣員上前質問「喂，大佬，做乜X嘢呀你」，男子未有即時回答，繼續吸入一口食物後，用普通話淡定說「吃東西」。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員用普通話指出，「我的外賣來的喎」，男子於是停止進食，蓋回膠蓋。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

男子將該盒食物放回膠袋中。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員要求賠償$76 男子拿出煙盒兼沉默不語

男子問「多少（錢）？」，外賣員回答是76元，繼續怒斥「一落嚟唔XX見晒，X人哋等幾X耐，知唔知呀？攞錢嚟呀」，但男子只從褲袋中拿出1盒煙及從中拿出1支煙，接着又放回褲袋。外賣員揚言，若不付錢會報警，惟男子一直沉默不語，雙手插在褲袋中至影片結束。

網民批評男子，「佢真係冚返個蓋當冇事發生喎」，又說「佢應該真係好窮，一直都無錢畀」、「就算畀返你都慘啦！又要同公司、客人講！應該賠雙倍就差唔多！」、「報警拉佢啦！」。

外賣員要求賠償76元，「攞錢嚟呀」，但男子只從褲袋中拿出1盒煙及從中拿出1支煙，接着又放回褲袋。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

男子將煙盒放回褲袋中。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員揚言，若不付錢會報警，惟男子一直沉默不語，雙手插在褲袋中至影片結束。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

（threads@屯門友）