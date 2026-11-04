延安大學副教授白保國輕生│網傳絕筆信控訴考核：掏¥15萬造假課題

【白保國逝世】內地陝西延安大學魯迅藝術學院近日傳出不幸消息，該校鋼琴副教授白保國投湖輕生，其學生在網上發文悼念後，引發內地教育界關注。網上隨後流傳1份疑似白保國生前留下的絕筆信，內容直指校方推行嚴苛的聘期量化考核指標，因未能達標而面臨降級或轉崗，他更被迫自掏15萬人民幣（約17.6萬港元）進行「橫向課題造假」，務求達標。事件惹來各界討論，同時令內地高等院校的科研指標制度再次成為輿論焦點。



陝西延安大學魯迅藝術學院鋼琴副教授白保國離世，其學生在網上發文悼念後引發內地教育界關注。（網上圖片）

陝西延安大學魯迅藝術學院鋼琴副教授白保國投河自盡，其學生在網上發文悼念後引發內地教育界關注。（網上圖片）

教琴30載 今年3月因病暫停授課

據內地媒體《界面新聞》報道，54歲的白保國畢業於武漢音樂學院，專門教授鋼琴與應用鋼琴，投身鋼琴教學逾30年，兼任中國音樂家協會會員及延安市音樂家協會副主席。在學生與同儕評價中，他為人溫厚、教學極度嚴謹，今年3月因病暫停授課，豈料數月後傳來噩耗。

在學生與同儕評價中，他為人溫厚、教學極度嚴謹，今年3月因病暫停授課，豈料數月後傳來噩耗。（網上圖片）

54歲的白保國畢業於武漢音樂學院，專門教授鋼琴與應用鋼琴，投身鋼琴教學逾30年，兼任中國音樂家協會會員及延安市音樂家協會副主席。（網上圖片）

白保國離世後，網上流傳他生前寫的信件，形容延安大學有「皇帝的新衣」，指2025年9月，他被大學人事部門正式約談，指其連續2個聘期均未完成考核科研指標，面臨「降級或轉聘」的處分。校方提出整改方案：他必須在限定時間內拿出15萬人民幣（約17.6萬港元）辦理橫向課題，並額外自籌5萬人民幣（約5.87萬港元）發表學術論文。



白保國離世後，網上流傳他生前寫的信件，指2025年9月，他被延安大學人事部門正式約談，指其連續2個聘期均未完成考核科研指標，面臨「降級或轉聘」的處分。（網上圖片）

白保國離世後，網上流傳他生前寫的信件，指他被校方約見，校方提出整改方案：他必須在限定時間內拿出15萬人民幣（約17.6萬港元）辦理橫向課題，並額外自籌5萬人民幣（約5.87萬港元）發表學術論文。（網上圖片）

內地大學所說的「橫向課題」是甚麼？

在內地高校（大學）考核體制下，「橫向課題」主要指由企業或社會機構出資委託的研發項目。校方將服務工業產線的研發經費指標，直接轉嫁到琴房與講台，其中缺乏市場變現空間的藝術類教師，在單一的量化考核下，就會容易被徹底邊緣化。

對於以演奏與教學為主的鋼琴教師而言，日常業務難以對接企業研發項目，15萬人民幣（約17.6萬港元）的「橫向課題」經費指標，成為達標前難以跨越的主要關卡。



教授鋼琴的白保國屬藝術類教師，該學科缺乏市場變現空間，在單一的量化考核下，就會容易被徹底邊緣化。（網上圖片）

未達標教師如何製造虛假的橫向合作自救？

白保國在信中痛陳困境，指校內絕大部分未能達標的教師，為保住飯碗只能自籌現金，透過掛靠熟人公司將資金轉入學校賬戶，扣除學校管理費與稅金後，再循財務管道以報銷形式回流到個人戶口，製造虛假的橫向合作合同。



絕筆信內容直指校方推行嚴苛的聘期量化考核指標，因未能達標而面臨降級或轉崗，更被迫自掏15萬人民幣（約17.6萬港元）進行「橫向課題造假」以求達標。（網上圖片）

校方持續沉默 輿論加大力度撻伐

中國教育部早在2020年已明文下發指引，要求破除論文「唯論文、唯帽子、唯職稱、唯學歷、唯獎項」的「五唯」頑疾，嚴禁將科研項目與經費數量直接掛鈎教師績效，但底層院校在執行層面仍普遍奉行「非升即走」與極端量化考核。

事件發酵後，事件相關詳細細節與學生哀思亦在微博熱門帖文廣泛流傳。（網上圖片）

事件發酵後，關於高校的考核細節，以及學生悼念白保國的帖文在微博瘋傳。至11月4日，延安大學工作人員向媒體證實白保國已離世，並表示正調查核實網傳信件內容，陝西省教育廳亦證實已有專門部門介入處理。輿論紛紛呼籲陝西省教育主管部門必須介入徹查，釐清是否存在逼迫造假及管理失職，還逝者公道。

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