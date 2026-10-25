日本近畿大學設女生專用自習室　校方否認歧視男生　亦非防性騷擾

男女學生繳交同等學費與設施費，學校設施是否必須全面對等開放？日本著名私立大學近畿大學在官方社交帳號推廣校內設施，竟意外引發網絡爭議。校方拍片介紹一座24小時開放的「女性專用自習室」，引起部分網民不滿，質疑校方資源分配不公且涉及性別歧視。校方接受日本媒體訪問時澄清，該自習室啟用9年以來，從未收到不公平投訴，設立目的僅為讓女生深夜溫習時更安心，並無排斥任何性別的意圖。



近畿大學拍片介紹1座24小時開放的「女性專用自習室」，引起部分網民不滿，質疑校方資源分配不公且涉及性別歧視。（x@kinkidaigakuPR）

近畿大學拍片介紹1座24小時開放的「女性專用自習室」，引起部分網民不滿，質疑校方資源分配不公且涉及性別歧視。（x@kinkidaigakuPR）

近畿大學宣傳女子自習室 網民質疑資源分配不公

近畿大學於9月25日在其官方X帳號發布一段宣傳短片，帖文以「某一天的女性專用自習室」為題，介紹位於東大阪校區「Academic Theater」3號館的自習室。短片強調該自習室24小時開放，在考試期間有不少學生深夜仍在此備考。據日本媒體報道，該設施的1樓為女性專用自習室，共設有107個座位；2樓則是男女共用自習室，設有約150個座位，2個自習室座位均需線上預約，全天候24小時開放。

近畿大學於9月25日在其官方X帳號發布一段宣傳短片，帖文以「某一天的女性專用自習室」為題，介紹該個位於東大阪校區「Academic Theater」3號館的自習室。（x@kinkidaigakuPR）

近畿大學於9月25日在其官方X帳號發布一段宣傳短片，帖文以「某一天的女性專用自習室」為題，介紹該個位於東大阪校區「Academic Theater」3號館的自習室。（x@kinkidaigakuPR）

近畿大學於9月25日在其官方X帳號發布一段宣傳短片，帖文以「某一天的女性專用自習室」為題，介紹該個位於東大阪校區「Academic Theater」3號館的自習室。（x@kinkidaigakuPR）

近畿大學於9月25日在其官方X帳號發布一段宣傳短片，帖文以「某一天的女性專用自習室」為題，介紹該個位於東大阪校區「Academic Theater」3號館的自習室。（x@kinkidaigakuPR）

帖文發布後迅速引發熱議，有網民在留言區質疑校方的資源分配：「學費和設施費男女都一樣，為甚麼男生不能用1樓？」部分網民認為應同時設立「男性專用自習室」以示公允，甚至有網民表示已致電大學投訴，認為該安排違反憲法中的男女平等原則。亦有人支持校方做法，認為專用區能讓女生在深夜溫習時更安心，且2樓的男女共用區座位數量充足，並無妨礙男性學生使用。

因搭訕騷擾問題而設立？校方澄清：純屬謠言

在引發網絡熱議期間，有傳言指校方設立女性專用區，是因為過去曾發生男性學生在自習室內搭訕或騷擾女性學生的事件。網民向校方查詢後獲回覆，校方明確指出自習室內「從未發生搭訕或性罪行」，相關傳聞「完全是謠言」。日本媒體報道亦證實，校方已否認因騷擾事件而設立專區的說法。

自習室內從未發生搭訕或性罪行，相關傳聞完全是謠言。 近畿大學

校方：從來無人投訴 旨在提供夜間溫習安全區

近畿大學表示，女性專用自習室早於2017年4月便隨Academic Theater一同啟用，設立初衷是希望在夜間進行研究或溫習時，為女性提供一個「能夠更加安心、舒適地使用」的環境，並強調「並無排除或歧視任何性別或屬性學生的意圖」。

近畿大學表示，女性專用自習室早於2017年4月便隨Academic Theater一同啟用（DIgital）

校方補充，設立女生專用室，是在興建校內核心學習設施時的規劃安排。近畿大學校內共有約4,800個自習座位，女性專用自習室在今年4月至7月平均每日有約114人使用。2層24小時自習室每年合共約有8.5萬人次使用，當中約2成使用者在晚上10時至早上8時之間使用。

設立女生專用室，是在興建校內核心學習設施時的規劃安排。 近畿大學

校方強調，該設施自2017年設立以來，從未有學生或校內相關人士反映不便或不公平，亦沒有發生相關糾紛。翻查近畿大學2017年3月發布的官方新聞稿，當時已標明設有「24小時可用自習室（設女子專用室）」，並透過手機應用程式預約座位，旨在加強保安與管理深夜使用者。校方指出，設施已順暢運作多年，今次純粹因推廣短片而意外成為網絡討論焦點。