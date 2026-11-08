獲派新公屋固然開心，但收樓後要面對的問題亦不少！有公屋申請人在社交平台群組「報喜」，首派東涌雋東邨一個231呎單位，原本滿心歡喜等收樓，而她只有5萬預算裝修，但裝修公司報價至少10至15萬元，故詢問「係咪一定要咁貴？」。



事件引來網民討論，有人認為豐儉由人，「平有平裝，最緊要唔使捱貴租」、「不一定要豪裝！始終間屋唔係自己」，並建議各項「慳錢大法」，指出清水樓只需處理2件事即可入住，要求不多更可考慮「敘利亞風」，以便節省金錢。



有公屋申請人首派東涌雋東邨單位，預算5萬元裝修遠低於裝修公司報價，故詢問網民如此預算是否可笑。（網上圖片）

首派雋東邨新公屋 預算僅5萬裝修 遠比裝修公司報價低

該名申請者在facebook群組「公屋討論區」發帖，分享她首派獲派東涌雋東邨雋才樓一個231呎單位，本來對此覺得「好開心」，但查詢網上裝修公司，發現全屋裝修至少需要10至15萬元，而她本來的預算只有5萬元，欲知她以上預算會否太可笑。

樓主認為，「廚房同廁所地板都必須要整，床、衣櫃、雪櫃、洗衣機都係必需品」，但其預算「真係得咁多咋」，因此詢問網民「係咪一定要咁貴呀？」。



樓主首派東涌雋東邨雋才樓一個231呎單位。（「fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

樓主只有5萬元預算做裝修，但裝修公司報價至少要10至15萬元。（「fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

樓主被指「唔知價」 網民建議「睇餸食飯」平有平裝

帖文引來網民熱議，有人認為樓主「唔知價」，「呢度係香港，10至15萬已經算平啦」、「而家人工材料貴」、「你出5萬只能買材料！未計人工」，因此建議她「睇餸食飯」：

「平有平裝，最緊要唔使捱貴租」



「豐儉由人，同師傅溝通先整急需的，唔急的可緩後，等儲到錢再加」



「無錢咪整得簡約啲囉」



「不一定要豪裝！始終間屋唔係自己」



入住清水樓想慳錢？ 必需處理2件事

有過來人和熱心網民就分享「慳錢秘笈」，指清水樓只要處理2件事即可入住，若然預算仍然有限，則可考慮極簡約風，「買張帆布床、牛角扇同摺枱，實現敘利亞風格」。

「整咗地板先啦，新樓牆身油漆唔會太衰嘅」



「我冇裝修搬入去，整地板1萬蚊都不用」



「淨係地板油幾浸光油，牆身自己淘啲牆紙自己黐，燈就用LED燈膽」



「廚房同廁所都可以唔使整，已經做過防水鋪好晒磚，重點係廳房地板，地台加鋪磚畀人做，大概萬幾蚊」



有留言就貼心地提醒樓主，「唔好手上有5萬就用晒去裝修，因為搵人幫手搬屋都要錢」、「網上搵裝修公司200%中伏，最好親身去實體店傾，又可以睇埋材料質量，比較可靠」、「家俬慢慢買唔好連裝修一齊買，唔好訂造，一定貴1倍」。

雋東邨提供合共5,200個單位 2026年起分批入伙

雋東邨位於東涌錦東街，全邨共有5座、提供5,200個單位，於2026年落成並分階段入伙。第一期入伙的雋秀樓、雋杰樓、雋永樓，已於8月陸續向居民派匙；第二期入伙的雋才樓、雋華樓則於10月和11月期間開始派匙。

雋東邨位於東涌錦東街，全邨共5座、提供5,200個單位，於2026年落成分階段入伙。（Google Ｍaps截圖）

數分鐘可達巴士站 港鐵未來新增「東涌東站」

目前從雋東邨步行數分鐘，即可到達鄰近的翔東邨巴士總站（或翔東邨公共交匯處），再乘搭接駁巴士或小巴，直達東涌站及港九新界各區。

現時雋東邨居民倚賴接駁交通前往港鐵東涌站，但東涌綫目前正進行延綫項目，未來將新增「東涌東站」，預計於2029年竣工，該站距離雋東邨不遠，落成後居民即可享受強大的鐵路網絡優勢。

港鐵正為東涌綫進行延綫項目，預計「東涌東站」將於2029年竣工。（港鐵網頁截圖）

東涌東站鄰近雋東邨，落成後居民即可享受強大的鐵路網絡優勢。（Google Ｍaps截圖）

（facebook@公屋討論區）