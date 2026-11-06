「上岸第一件先娶意中人」？　內地男公考面試場外跪地求婚登熱搜

近日內地社交平台新浪微博熱門話題出現1則引發廣泛共鳴的詞條【#上岸第一件先娶意中人#】。短片顯示，1名年輕男子在參加完公務員或事業單位編制面試後，一走出考場，便手持頭紗與戒指向守候在門外的女友單膝下跪求婚。

這股熱潮迅速將流傳數年的流行語「上岸第一劍，先斬意中人」徹底倒轉，引發數千萬次點擊。這場在考場門口上演的集體深情背後，亦引發內地社會學者與輿論對「體制內身份」（即俗稱的公職「鐵飯碗」）何時演變成當代年輕人成家立室門檻的深層反思。



短片顯示，1名年輕男子在參加完公務員或事業單位編制面試後，一走出考場，便手持頭紗與戒指向守候在門外的女友單膝下跪求婚。（網上影片截圖）

短片顯示，1名年輕男子在參加完公務員或事業單位編制面試後，一走出考場，便手持頭紗與戒指向守候在門外的女友單膝下跪求婚。（網上影片截圖）

面試是第1份答卷，求婚是第2份

在廣為流傳的1段影片中，1名應試男生走出考場大門，在場外等候的女友焦急詢問面試發揮與成績，男生並未立即作答，而是從背包中拿出早已備好的頭紗戴在女友頭上，並掏出戒指跪地求婚。他向鏡頭表示，在公務員考試中，筆試與面試成績均為第1名，是自己人生的「第1份答卷」，而向相濡以沫的伴侶求婚則是「第2份答卷」。

男生並未立即作答，而是從背包中拿出早已備好的頭紗戴在女友頭上。（網上影片截圖）

他向鏡頭表示，在公務員考試中，筆試與面試成績均為第1名，是自己人生的「第1份答卷」。（網上影片截圖）

從「先斬」到「先娶」 親密關係背後的社會流動焦慮

「上岸第一劍，先斬意中人」1詞約於2022年前後在內地互聯網興起，意指部份青年在考取研究所、公務員等體制內穩定崗位後，因社會地位與預期流動改變，選擇與低谷期陪伴自己的伴侶分手。



男生掏出戒指跪地求婚，向相濡以沫的伴侶求婚則是「第2份答卷」。（網上影片截圖）

時隔數年，動詞由冷酷的「斬」轉變為浪漫的「娶」，戲劇性的反差促成了病毒式傳播。根據內地《澎湃新聞》報道，復旦大學社會學系副教授沈奕斐在《新周刊》採訪時曾直言，當前青年親密關係中的籌碼正隨整體經濟與就業環境發生巨大轉變：「1份穩定的體制內工作的籌碼是非常重的，人們已經很難為了愛情去放棄這樣1份工作。」

1份穩定的體制內工作的籌碼是非常重的，人們已經很難為了愛情去放棄這樣1份工作。 沈奕斐

國考報錄比達98比1 「體制內穩定」成為婚戀硬通貨

根據國家公務員局官方考錄專題公告，2026年度中央機關及其直屬機構公務員考試（國考）共有多達371.8萬人通過資格審查，而全國計劃錄用總人數僅為3.81萬人，平均報考錄取比例攀升至約98比1。



在此背景下，網民對短片中最觸動的細節，在於當事人透露戒指與頭紗「在備考最艱難時就已買好」，代表在命運未知前就已許下承諾。但同時，社交平台上亦湧現另一種理性聲音：「難道不上岸、考不上體制內，普通人就不配談婚論嫁？」評論認為，原本屬於人倫常態的「逆境相扶」，如今卻需要藉由考取公職的「上岸」光環來鍍金表彰，恰恰折射出當代青年在就業不確定性下，將婚姻安全感完全寄託於體制編制的群體焦慮。