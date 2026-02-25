財政預算案2026｜公務員加薪？網民列4大工作失誤　加薪要先做1事

【財政預算案2026／公務員薪酬／公務員加薪】財政司司長陳茂波於2月25日公布新一份《財政預算案》。公務員是否加薪或繼續凍薪問題成為焦點，陳茂波宣布，恢復按薪酬趨勢調查決定加薪與否，再由特首會同行政會議把關拍板，換言之有別於去年主動宣布行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪決定。



公務員有望加薪消息引來網民關注，有網民在連登討論區以「今年應唔應該加公務員人工？」為題發文，詢問意見。



網民列公務員4大問題反對加薪

有網民就列出過去一年有關政府及公務員工作的4大問題，包括大埔宏福苑發生奪命火災導致逾百人死亡，政府責任及居民安置方案至今仍未有最終結果；巴士強制佩戴安全帶法例朝令夕改；政府物流署錯誤採購內地供應商「鑫鼎鑫」的「冒牌飲用水」；以及西貢咸田灣營地淪為「垃圾灣」等，認為公務員今年不應該加薪。

認為加薪先要做1件事

不過亦有網民認同公務員今年應該加薪，「貨幣供應連年增加，唔加返相應數量畀打工仔，會令貧富差距愈來愈大」、「私人公司好多都係參考政府，話唔想加嗰班係咪唔使返工？」，但認為公務員加薪同時，要落實1項措施，「應該加，但要移除跳point（公務員遞增薪點）」、「下層應該加，上層應該減」。