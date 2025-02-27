公務員凍薪｜政府工程師稱失望決辭職　列2點批政府無前途被寸爆

【公務員凍薪／財政預算案2025】新一份《財政預算案》宣布高官及全體公務員凍薪，被指會影響公務員士氣。有自稱現職政府工程師的港男就於討論區發文稱，對公務員凍薪感到失望，決定離開公務員團隊，又稱已在私人市場找到工作，「其實私人市場比政府更好。本身想考慮，但現在不用考慮了。離開呢個無前途既政府崗位更好過」。



網民看過帖文議論紛紛，不少網民譏諷樓主，「咪去囉，嗱嗱臨畀返個位出嚟」、「你唔做大把人做」、「凍薪啫，仲有Point跳喎」、「工程私人無可能好過政府」、「講到咁差，點解而家先走？」。



新一份《財政預算案》宣布高官及全體公務員凍薪，被指會影響公務員士氣。（資料圖片）

財政預算案2025｜公務員凍薪

新一份《財政預算案》2月26日（星期三）公布，2025／26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

公務員凍薪引起社會關注。（資料圖片）

疑政府工程師稱失望決辭職：政府崗位無前途

消息一出引起社會熱議，有自稱現職政府工程師的港男就於連登討論區以「為凍薪，決定離開公務員團隊」為題發文，直指「對凍薪好失望」。樓主指出，外人對公務員評價是「出去搵唔到嘢做」，但他稱「工程界並唔係咁」，聲言「私人市場比政府更好」，「（私人市場）14、15個月糧，每年保證加5%」。

他又稱，已在私人公司找到工作，決定離開公務員團隊，「已有offer（中華電力高級工程師），本身想考慮，但現在不用考慮了。離開呢個無前途既政府崗位更好過」。

有自稱現職政府工程師的港男稱，對凍薪感失望，決定離開公務員團隊。（《回歸》劇照）

網民寸爆回應：你唔做大把人做

網民看過帖文質疑，「凍薪啫，仲有Point跳喎」、「中電開到政府個價先講啦」、「工程成日唔夠工開，仲要有14、15個月糧？」、「你知唔知出邊啲工究竟係跟邊個加人工？」、「每年保證加5%？工作量？ OT？」、「噚日先講凍薪今日就有offer？」、「政府resign 要3個月通知，定你補3個月錢走」。做到se（政府高級工程師）1x萬加housing allowance 3萬，你出邊度高級工程師搵到呢啲價？」、「工程私人無可能好過政府」。

更有人譏諷，「咪去囉，嗱嗱臨畀返個位出嚟」、「你唔做大把人做」、「未喺出面捱過嘅溫室小花」、「講到咁差，點解而家先走？」。不過亦有人質疑樓主是否真的公務員。

翻查資料，政府高級工程師基本薪酬比中電高級工程師高近四倍。（資料圖片）

政府高級工程師基本薪酬比中電高近四倍

翻查資料，政府工程師薪酬是公務員總薪級表第45至49點，月薪127,700元至147,125元，未計算其他福利。而根據知名求職資訊網站Glassdoor，中電高級工程師基本月薪4.1萬元至5.1萬元，未計算花紅等其他收入。