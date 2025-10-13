港妻北上酒店捉姦！鬧爆公務員夫：咁X無道德　怒揭小三真身外貌

【捉姦現場】夫妻關係容不下背叛。本港網絡瘋傳多段影片，指有疑似任職香港公務員的男子與妻子（下稱「大婆」）北上住酒店，卻安排疑為「小三」的妓女住在隔壁房間，並「詐病去買藥」然後到隔壁房「偷情」，結果被大婆發現，於酒店大吵大鬧踩場「捉姦」，狂罵丈夫「辭職啦！廢柴做公務員做到你咁X無道德！搞完1次又1次，第3隻雞喇！」。



男子與妓女關上房門「避難」，其後有疑似公安到場查看情況，大婆則看到小三「真身」，隔着大門「叫陣」，直斥對方是妓女及以尖酸字眼形容其外貌，要求2人出來「對質」，怒問：「咁都可以要得落嘅？」



影片震驚網民，有人指「捉咗3次（姦）仲要繼續去叫（妓女）？」、「咁癲嘅？老婆喺隔籬（房間）都偷食」、「似係情婦，所以個老婆先咁㷫……」。也有網民笑言，「各位公務員星期一可以睇下有冇同事突然有急事返唔到工要請假」。



本港網絡瘋傳多段影片，指有疑似任職香港公務員的男子與妻子北上住酒店，卻安排疑為「小三」的妓女住在隔壁房間並偷情，結果被大婆發現，於酒店大吵大鬧踩場「捉姦」。（Telegram影片截圖）

妻子在隔籬防間仍要「偷食」？連登討論區、Telegram等平台近日瘋傳多段「捉姦現場」影片，指有港男與妻子北上住酒店，男子卻安排疑為「小三」的妓女住在隔壁房間，而男子期間「扮肚痛」外出買藥，實情是為了到隔壁房間「偷情」，最終被大婆發現，踩場「捉姦」。

丈夫去隔籬房間「偷情」 港妻踩場「捉姦」：唔好以為講大話呃到我

第1段影片看到現場為某酒店通道，聽到相信是大婆的女聲在大吵大鬧，不斷責罵丈夫，「1個男人走去1個女人間房，唔係搞嘢做乜嘢啊？你真係覺得你講得通啊？你唔好以為講啲大話可以呃到我，晨早我已經俾你呃到唔會信你㗎喇！唔該你收聲啦！仲笑，笑你老X啦！」。

爆粗罵丈夫：做公務員做到你咁X無道德！

第2段影片場景同樣為某酒店通道，大婆仍在責罵丈夫，更透露其丈夫是公務員，「其實1個人做到你咁賤都算犀利！我試下同下陳生講睇你有無面啊！公務員請着啲咁嘅人真係好笑！公咩務員啫你！辭職啦！辭職啦！廢柴做公務員做到你咁X無道德！」。

大婆爆已是第3次「捉姦」

大婆又說，今次已是第3次「捉姦」，「搞完1次又1次，第3隻雞喇！而家隻雞約埋喺酒店房，勁喇，我仲要喺度你都可以咁嘅樣，咁X刺激啊！你啲男人真係賤X到地底泥咁啊！我哋上嚟（北上）佢又跟埋嚟！你不如娶佢做老婆啦！」。

公安到場 港妻揭「小三」真身

第3段影片見到，四周不少住客走出房「食花生」觀看事情發展，大婆還在房門前大罵「臭雞！」。其後有疑似公安人員到場查看情況，大婆回應「（我老公）喺呢度（房間內）啊，佢無面見人啊！同隻雞一樣閂實道房門啊！我已經見到佢（妓女）樣啦，又老又瘦咁樣，老人腳咁都可以要得落嘅。佢約埋隻雞喺度啊，什麼樣情況！」。這時丈夫反駁，大婆則說「你繼續講囉，雞就雞啦！你叫你隻雞出嚟，大家對質下啦」。影片至此結束。

網民指「大癲」：老婆喺隔籬都偷食

網民看過影片嘩然，「捉咗3次都唔知大婆點發現，仲要繼續去叫」、「唔係1次，捉姦呢次係第3次 （大婆口講），應該做太多蠱惑嘢引起大婆起疑心揭發」、「咁癲嘅，老婆喺隔籬都偷食」、「未必真係叫雞，似係情婦，所以個老婆先咁㷫……」。

對於夫婦北上住酒店，竟安排小三住隔壁房間，有網民笑言，「最危險嘅地方都係最危險」、「會唔會房同房之間隔音太差」、「各位公務員星期一可以睇下有冇同事突然有急事返唔到工要請假」。

內地賣淫嫖娼均屬違法 可行政拘留

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5,000人民幣（約5,470港元）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500人民幣（約547港元）以下罰款。