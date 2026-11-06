河南七旬婦廢料縫小凳爆紅　社區擺攤熱賣到美國　助癌媳籌醫療費

「#河南奶奶用廢品做墩墩賣到美國」近日衝上社交平台微博熱搜榜。河南鄭州中牟縣大孟社區，70多歲的王淑琴用建築廢料和粗布，縫成這種叫「墩墩」的小坐凳，大眾驚訝於這些看似簡陋的民間手藝製品竟被留學生跨洋轉運帶到美國。在被人叫了幾十年含糊的鄉村代稱「王小妮」後，年過古稀的她，終於重新找回了自己的名字「王淑琴」。



在被人叫了幾十年含糊的鄉村代稱「王小妮」後，年過古稀的她，終於重新找回了自己的名字「王淑琴」。（網上影片截圖）

河南鄭州中牟縣大孟社區，70多歲的王淑琴用建築廢料和粗布，縫成這種叫「墩墩」的小坐凳。（網上影片截圖）

搬入六層樓房失村口聊天處 利用廢品縫出耐摔坐凳

據《河南日報》11月3日報道，大孟社區2014年由4個村合併，村民搬進6層住宅。每道大門像過去的村口，卻少了能坐下聊天的地方。

王淑琴把被廢棄的保溫棉洗乾淨，用鍋當模具畫圓，拿撿來的一次性筷子固定在兩塊板材間，外面套上老織布機織的粗布，再逐針縫合造出小凳。（網上影片截圖）

12年前，王淑琴和老伴搬進大孟社區，經營廢品回收站。她把被廢棄的保溫棉洗乾淨，用鍋當模具畫圓，拿撿來的一次性筷子固定在兩塊板材間，外面套上老織布機織的粗布，再逐針縫合造出小凳。她說，別看用的是回收材料，「摔都摔不爛」，家裏最早那個用了10多年。老人出門拎着凳子，走到哪兒坐到哪兒。河南話管小凳叫「墩兒」，南方來的學生唸成「蹲蹲」，後來定名「墩墩」。由於工序全手工，王淑琴1天滿打滿算只能做2個。

學生助販售手工藝品 曾單日營業額破千元

2024年夏天，建築師何志森帶領54名學生進駐大孟社區展開社會調研，在探訪民間工匠時，社區長者不約而同推薦「王小妮」。團隊登門後才發現，在當地北方鄉村習慣裏，「小妮」僅是對年輕女性的普遍俗稱，長年累月下來竟成了代號，王淑琴真正的名字早已被淹沒。

今年8月，王淑琴在鄭州教學生們做手工。（網上圖片）

何志森團隊在王淑琴家中吃飯時，問出了她的真實名字。學生們隨後從廢品站拆下1塊老舊木門板，做成流動展示板，並在頂端端正釘上「王淑琴博物館」招牌。

起初王淑琴擔心街坊鄰里笑話，與學生約定若推門板出去賣手工藝品，她只會在遠處看着，沒料到不到一下午便賣出500多人民幣（約588港元）；曾有2名學生陪同她前往鄰近社區販售，單日營業額更突破千元。這塊寫着本名的木門板，正式讓她從無名長者蛻變為受人尊重的手藝人。

今年8月，王淑琴在鄭州教學生們做手工。（網上圖片）

小凳賣到上海美國 藉手藝分擔癌媳醫療開支

隨着知名度擴大，上海客戶主動透過項目團隊訂購了200雙手工鞋墊與20個「墩墩」，作品甚至獲邀於上海展覽展出，更有留學生將「墩墩」帶到美國販售，傳播「墩墩」承載的河南鄉土文化與實用美學。

隨着知名度擴大，上海客戶主動透過項目團隊訂購了200雙手工鞋墊與20個「墩墩」，作品甚至獲邀於上海展覽展出。（網上圖片）

幾年前兒媳查出腫瘤，一直化療，家裏醫療開支不小。回收站如今已不再經營，王淑琴和老伴種着六七畝地。她說，與其在家唉聲嘆氣，倒不如做「墩墩」，什麼煩惱都能忘記。（網上圖片）

光鮮熱鬧的網絡聲量背後，王淑琴的生活依舊沉重。幾年前兒媳查出腫瘤，一直化療，家裏醫療開支不小。回收站如今已不經營，她和老伴種着六七畝地。她說，與其在家唉聲嘆氣，倒不如做「墩墩」，什麼煩惱都能忘記。

不識字的她近來開了短片帳號，由女兒打理，做「墩墩」的片段播放量有50多萬，帳號名「傳統老手藝人淑琴」是她自己取的，王淑琴盼利用網絡將「墩墩」賣到更多地方。