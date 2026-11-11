公屋入伙裝吸咀　裝修師傅擬「鋸短大門」　新住戶驚：唔搞得㗎喎

公屋裝修緊記要留意裝置能否改動，否則需自費還原，或隨時被終止租約！有公屋新住戶近日入伙裝修，煩惱單位大門與鐵閘間的門檻應如何鋪設，她詢問裝修師傅意見，對方竟大膽提出鋸短大門以鋪設雲石條（俗稱「吸咀、吸嘴」）。對師傅意見存疑的樓主隨即於網上發文詢問網民，驚呼：「公屋門好似唔搞得㗎喎。」



網民留言直指，該師傅不專業，「你個師傅應該係昆你」、「個師傅叻極有限」，提醒大門屬甲類固定裝置嚴禁改動，若有其他改動應先問准房屋署，如需維修可找官方工程部協助，「妳永遠係租客，屋內水電喉，什麼都找屋邨辦事處工程部」。



網民又紛紛分享各種裝修方案，包括塗上防水漆、網購不銹鋼製防滑門檻、仿真雲石，樓主最後決定不聽信該裝修師傅，「我唔整啦，我就覺得唔好整，油漆算數，或者叫裝修師傅油靚佢就ok！」。



有公屋新住戶近日入伙裝修，煩惱單位大門與鐵閘間的門檻應如何鋪設裝飾，她詢問裝修師傅意見，對方竟大膽提出鋸短大門以鋪設雲石條（俗稱「吸咀、吸嘴」）。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

該公屋新住戶於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文發相問道：「公屋門檻石點整呀？師傅話鋸短木門喎，鋪雲石條，咁恐怖，公屋門好似唔搞得㗎喎。」

公屋裝修 師傅擬鋸短大門鋪雲石

照片見到，單位大門與鐵閘間的門檻位置仍是原始水泥基座。裝修師傅建議樓主鋪雲石條裝飾，但由於雲石有一定厚度，師傅竟提出鋸走大門底部一小部份，以免關不了門。

網民提醒，「大門不可以改動，大門以外的，不建議改動，可能抵觸租約」。（資料圖片）

網民提醒公屋大門嚴禁改動

「呢個大門似係防煙門，門底可能仲有防煙條，真係可以鋸短？」



「大門不可以改動，大門以外的，不建議改動，可能抵觸租約」



有網民建議，「唔鋪雲石條得唔得？小紅書見有人淘寶、有啲人係訂製金屬條包住，唔使鋸門，又平又靚」。（資料圖片）

網民建議：塗防水漆、網購金屬條或仿真雲石

「慢工出細貨，錢可以解決問題嘅，邊個話一定要斬短門腳？」



「油防水漆唔得咩？法例冇規定一定要整雲石喎，吸咀呢樣嘢係幾10年前好興用雲石個年代興起，依家咁多物料可以代替，而且本身房署新公屋門檻石都已經做到好高，有冇吸咀問題唔大」



「唔鋪雲石條得唔得？小紅書見有人淘寶、有啲人係訂製金屬條包住，唔使鋸門，又平又靚」



「我淘寶買條嘢，扮雲石，防小強，用玻璃膠黐」



香港房屋委員會對公屋裝修有嚴格規管制度，分為甲、乙、丙共3類固定裝置及有相關規定，甲類固定裝置屬於嚴禁更改。（資料圖片）

公屋3類固定裝置各有不同規定

香港房屋委員會對公屋裝修有嚴格規管制度，分為甲、乙、丙共3類固定裝置及有相關規定。甲類固定裝置屬於嚴禁更改，包括樑、柱、樓面、結構牆、花槽、冷氣遮簷、預製內牆、廚房/廁所/浴室間格牆、大門及廚房門，改動乙類固定裝置前要得到房屋委員會批准，例如地台磚，包括露台、廁所、浴室和廚房，事前無需得到房委會批准，就能改動丙類固定裝置，例子有廁所、露台或睡房的門鎖。

一旦發現未經批准改動，住戶將需要自行還原，或由房屋署代勞，房署會向租戶收取有關費用。（資料圖片）

未經批准改動 租戶需要還原

一旦發現未經批准改動，住戶將需要自行還原，或由房屋署代勞，房署會向租戶收取有關費用，經房委會批准改動的固定裝置，租戶必須負上日後維修及更換責任。

損毀房委會財物 可被即時扣15分

根據屋邨管理扣分制，損毀或盜竊房委會財物，可被即時扣15分，若沒有按照房委會的要求，糾正未經批准的改動工程，房委會先向租戶發出書面警告，由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為兩年，在警告有效期內，對書面警告無效者及在第二次觸犯及其後觸犯同一項不當行為時，將會扣7分。如果住戶兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）