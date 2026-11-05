馬騮爬天恒邨公屋外牆！僅一窗之隔討食　漁護署教6招應對:勿直視

馬騮出沒注意！本港有網紅今年11月1日晚上8時許在Threads表示，天水圍「天恒邨有馬騮上樓」，從其上載的照片可見，當時夜幕低垂，見到1隻馬騮在大廈外牆攀爬，然後站在1個單位外的晾衫架上。



從樓主上載的照片可見，當時夜幕低垂，見到1隻馬騮在大廈外牆攀爬，且站在1個單位外的晾衫架上。（Threads@alan.wu.fat.hong圖片）

有網民笑言馬騮從金山郊野公園前往天水圍天恒邨甚有毅力，不過漁護署過往曾指出，天水圍鄰近大欖郊野公園及圓頭山一帶，亦有少數野生猴子分布，未必全由金山跨區而來：

「馬騮毅行者」



「嘩，由金山行到咁遠」



「點解會走去天水圍？有點遠」



「喺金山郊野公園過天水圍要轉車，佢都辛苦啦」



有天恒邨居民近距離拍到馬騮出沒，與馬騮只有一窗之隔，還打趣說「佢上嚟問我拎嘢食」。（Threads@lllxs_ttc圖片）

另有相信是天恒邨的街坊上載馬騮出沒的照片，分別於早上至下午拍攝，甚至有居民近距離拍到馬騮出沒，與馬騮只有一窗之隔，而且下午仍在邨內，打趣說：

佢上嚟問我拎嘢食！ 天恒邨居民

野生猴子因受到人類餵飼而不畏懼人類

根據漁農自然護理署資料，香港部份野生猴子因過往經常受到人類餵飼，逐漸失去畏懼人類的本性，甚至學會從遊人手上的膠袋取得食物。漁護署指出，有些猴子會走到民居附近尋找棄置食物，或搶奪居民手上的食物，令原本主要在郊野公園出現的猴子滋擾問題，蔓延至附近住宅地區。

署方建議居民切勿餵飼野生動物，並應妥善處理戶外垃圾，使用能防止猴子翻找的垃圾箱；如民居附近種有果樹，亦應及時收割成熟果實，減少吸引猴子前來覓食。若在民居附近遇上野生猴子，居民應如何應對？漁護署提醒，市民應保持冷靜，不要主動走近或觸摸猴子，尤其是幼猴，並應與牠們保持適當距離。

有天恒邨居民表示：「下午（上載時間：今年11月2日下午5時24分）仲喺度」。（Threads@dio_chow圖片）

署方特別提醒，一般情況下，如果猴子認為你沒有食物供應，牠們是不會騷擾你。如遇到猴子，請保持冷靜及不用慌張，可參考以下注意事項：

1. 切勿走近或接觸猴子（特別是幼猴），應與牠們保持距離



2. 切勿在猴子面前進食，應把食物和背心膠袋放入布袋或背囊內



3. 切勿餵飼猴子



4. 切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為



5. 切勿向猴子拋擲食物或物件



6. 切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措



根據漁農自然護理署資料，香港部份野生猴子因過往經常受到人類餵飼，逐漸失去畏懼人類的本性，甚至學會從遊人手上的膠袋取得食物。（漁護署官網圖片）

如不幸被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口並立即求醫；若接觸過猴子或其排泄物，亦須立即以梘液及清水徹底洗手。市民如受猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進；如猴子對人身安全或財產構成即時威脅，則應立即致電999報警求助。

根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，全港禁止未經許可餵飼野生動物，包括猴子。違例者可被處5,000元定額罰款，或被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

（Threads@alan.wu.fat.hong）