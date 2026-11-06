四川九寨溝火爆女霸馬路散步！被響咹暴怒　吐口水狂毆司機遭拘留

四川九寨溝近日發生一宗因道路糾紛引發的街頭傷人事件。1名女子與其家人在行車線上散步阻礙交通，因不滿後方司機響咹提醒，竟當街吐口水及揮連環拳瘋狂毆打司機，導致對方頸部受傷。九寨溝縣公安局通報，涉事女子因毆打他人，已被依法行政拘留並罰款。事件引起社會對行人違規佔道與道路暴力問題的廣泛關注。



四川九寨溝近日發生一宗因道路糾紛引發的街頭傷人事件。（網上圖片）

霸佔行車線散步 阻礙車輛通行

事件發生於11月2日晚上，涉事付姓女子與家人在九寨溝縣漳扎鎮一處商業區外的道路沿線散步時，付女一家人走上了行車線，嚴重影響了車輛的正常通行。此時，駕車經過的劉姓司機因前路受阻，於是響咹示意提醒對方注意避讓。

涉事付姓女子與家人在九寨溝縣漳扎鎮一處商業區外的道路沿線散步時，付女一家人走上了行車線，嚴重影響了車輛的正常通行。（示意圖／AI圖片生成）

響咹惹怒行人 司機慘遭暴打

這聲原本出於安全考量的響咹，卻引起了付女的強烈不滿。根據內地傳媒報道，付女隨即辱罵劉姓司機，並用手拍打正在行駛中的車輛，雙方因此爆發口角。爭執過程中，付女態度極度惡劣，不僅向劉姓司機吐口水，更數度揮拳擊打劉姓司機的臉部及頸部。經初步診斷，劉姓司機的頸部軟組織因此受傷。

在爭執過程中，付女態度極度惡劣，不僅向劉姓司機吐口水，更數度揮拳擊打劉姓司機的臉部及頸部。（示意圖／AI圖片生成）

警方介入：涉事女子遭行政拘留及罰款

事件發生後，九寨溝縣公安局迅速介入調查。據當地警方「平安九寨」通報，付女因涉嫌毆打他人，已被九寨溝縣公安機關（警方）依法採取行政拘留措施，並處以相應罰款。