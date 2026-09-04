旅日大熊貓香香返國後仍圈粉　有日本鐵粉6度赴四川「跨海追星」

四川省大熊貓保護研究中心雅安基地，近日吸引大批日本遊客，其中曾租借赴日的9歲雌性熊貓「香香」，更成為日本粉絲焦點。即使香香早已離開東京上野動物園，日本民眾仍持續「推活」，密切追蹤牠回到中國的生活。



鐵粉6度跨海看香香

日媒《共同社》報導，今年1月，上野動物園最後一對熊貓「曉曉」及「蕾蕾」也返回中國，使日本國內陷入「零熊貓」局面。而4月下旬，約10名日本遊客專程來到雅安基地，只為一睹香香風采。

即使大熊貓香香早已離開東京上野動物園，日本民眾仍持續「推活」，密切追蹤牠回到中國的生活。（YouTube@KyodoNews）

點圖看吸引大批日本遊客的明星大熊貓香香更多萌照：

+ 15

香香現身室外活動區後，遊客立即拿起相機拍照，並興奮討論牠當天的食物，其中一名遊客笑說：「我覺得今天吃的應該是牠最喜歡的蘋果。」即使只是觀看熊貓吃東西，日本粉絲依然看得津津有味，拍下照片後更一臉滿足。

來自東京的水口奈津季表示，這已是她第6次前往雅安探望香香：「牠長得很漂亮，淘氣俏皮的舉動也很有魅力，每次來看都覺得變得更可愛了。」另一名50多歲的日本女性遊客則表示，一直關注香香的成長：「期盼熊貓能夠來到日本。」

香香於2023年2月從東京上野動物園返回中國，基地飼養員趙蘭蘭回憶，香香剛返國時承受巨大壓力，一度顯得相當慌亂。她指出，香香對聲音非常敏感，即使只是基地附近自然環境中的風聲、草木晃動，也可能引起牠的警覺。

延伸閱讀：旅韓熊貓「福寶」回國 6千人含淚送別 飼養員剛喪母仍堅持到場

+ 5

延伸閱讀：

業者手滑！陸男「儲值千元到帳2641兆」爽花 法院判不當得利

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】