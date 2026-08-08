076型四川艦：唯一能電磁彈射的兩棲攻擊艦　正引領全球航母模式

【軍事】8月1日是中國人民解放軍建軍99周年。海軍076型兩棲攻擊艦的首艦四川艦下水已有一年半的時間，目前四川艦的狀態如何？



軍事評論員杜文龍：「四川艦和其他兩棲艦最大的區別在於加裝了電磁彈射和攔阻裝置，所以一般的戰鬥機，包括艦載機都可以通過4萬噸的平台起降。這次海試對耐波性及整體作戰能力進行考核，下一步如果通過海空兵力協調，在編隊內進行各種任務角色轉變，一定能夠在兩棲突擊作戰過程中發揮重要作用。」

海軍076型兩棲攻擊艦配備了電磁彈射。（央視新聞網）

中國海軍076型兩棲攻擊艦實訓畫面：

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勞春燕（中央電視台主播）：「076型兩棲攻擊艦最大的一個特點就是它是全球唯一一款搭載了電磁彈射的兩棲攻擊艦，它能夠電磁彈射，這是不是意味着它跟075型兩棲攻擊艦在執行的任務在用途分工上有區別？」

杜文龍：「076型加裝電磁彈射的基本功能或航空作業能力跟航空母艦大致相同，也就是說，通過加裝電磁彈射，076型已經是『準航母』，不光可以彈射多款無人機，還可以彈射有人機，而且能夠循環進行航空作業。」

所以下一步，這種作戰樣式包括模式在全球擴展，說明076型正引導着全世界兩棲攻擊艦和航空母艦的發展新模式。 杜文龍

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