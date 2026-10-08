四川動物園「集體暴肥」引議　豹警官圓潤如樹懶　黑熊胖到沒脖子

四川攀枝花一座動物園近日因園內多隻動物「集體發福」意外爆紅，其中包括近20歲的金錢豹「豹警官」以及胸前有白色V形花紋的黑熊「耐克（Nike）熊」，圓滾滾的外型被網友拍下後在網路瘋傳，甚至被戲稱是現實版《優獸大都會》（Zootopia）角色。



豹警官胖成樹懶 黑熊脖子消失

其中，「豹警官」因年紀已大，加上身材圓潤、神情慵懶，成為園區人氣明星。網友發現牠的身形與電影《優獸大都會》中的豹警官（Officer Clawhauser）相當神似，因此取了「豹警官」這個綽號。

四川攀枝花一座動物園近日因園內多隻動物「集體發福」意外爆紅。（微博@Saoirse是自由）

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另一隻黑熊則因胸前白色V形毛色酷似運動品牌標誌，被網友封為「耐克熊」。牠不僅身材明顯發福，脖子幾乎被肉肉的身體「淹沒」，平時還經常以仰躺姿勢活動，模樣相當逗趣。

不只豹和熊，園內其他動物也被網友發現「集體變胖」。孔雀因體型豐滿，被笑稱「胖成火雞」；錦鯉則被形容圓得像「潛水艇」，甚至連禿鷲也被網友注意到身形與外觀出現變化。

據《九派新聞》報導，面對動物集體發胖引發熱議，園方表示，過去其實已嘗試多種方式協助動物控制體重，但效果並不理想。不過，經獸醫定期檢查後，目前這些動物的身體指標都維持正常，平時活動力也相當充足，並沒有因肥胖出現明顯健康問題。

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