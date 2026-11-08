大馬華裔女遊昆明　街頭遇已故外公舊照　赴華尋根揭外公參與抗戰

到異地旅遊，抬頭竟看見已故外公的相片！1名馬來西亞華人女子，今年9月到雲南昆明旅遊，途經南僑機工歷史文化牆時，在黑白歷史相片中認出自己的已故外公。這段奇遇被拍成短片上載到社交網站，迅速被瘋傳爆紅，引發全球華人網民熱烈關注，也促使女子重新翻閱外公日記的數碼掃描本，並前往博物館重新查看展出史料。她最終在廣東台山找到祖籍地，如今計劃帶14名家人再赴中國，看看長輩當年生活和工作過的地方。



馬來西亞華人女子張慧清今年9月到雲南昆明旅遊，途經南僑機工歷史文化牆時，在黑白歷史相片中認出自己的已故外公鄺金源。（抖音@張慧清｜南僑機工尋根記）

昆明旅遊見已故外公舊照 拍照傳家族群組

據內地媒體《中新社》報道，馬來西亞華人張慧清於9月16日到訪雲南昆明五華區新聞南路，當她行經南僑機工歷史文化牆時，看見1張歷史舊照，認出相中人是她已故的外公鄺金源，隨即驚呼：「那是我外公！外公的照片！」

馬來西亞華人女子張慧清今年9月到雲南昆明旅遊，途經南僑機工歷史文化牆時，在黑白歷史相片中認出自己的已故外公鄺金源。（抖音@張慧清｜南僑機工尋根記）

張慧清將這段經歷拍成短片上載至社交平台，短短48小時內觀看次數已超過100萬次。當她把這張相片傳到家族通訊群組後，親友起初還以為她正在博物館參觀展覽，經解釋後，才知道是在街道的相片牆上。對張慧清來說，驚訝的除了是因為看見親人的舊照，還有是發現外公的經歷，竟然會被保留在城市的街頭。

對張慧清來說，驚訝的除了是因為看見親人的舊照，還有是發現外公的經歷，竟然會被保留在城市的街頭。（新華社影片截圖）

外公曾赴滇緬公路運物資 生前少談抗戰往事

據內地媒體《江門新聞網》報道，張慧清的外公鄺金源祖籍廣東台山，1914年出生於馬來亞亞羅士打，1939年抗戰時期，他瞞着家人加入南僑機工隊伍，參與滇緬公路物資運輸，抗戰勝利後，他於1946年復員返回馬來亞，直至1993年1月22日離世，享年79歲。

張慧清的外公鄺金源祖籍廣東台山，1914年出生於馬來亞亞羅士打，1939年抗戰時期，他瞞着家人加入南僑機工隊伍，參與滇緬公路物資運輸。（新華社影片截圖）

張慧清記憶中的外公是沉默寡言、生活有規律，生前少有主動提及年輕時的經歷。外公身故多年後，曾有南僑機工史料尋訪者登門採訪，家人才從他的遺物中，逐步了解那段往事。而在發現街頭照之前，家人已將外公生前的珍貴歷史資料，全捐贈予雲南省博物館珍藏，張慧清亦曾到當地觀看。今次在街頭與外公相遇，更令她下定決心要替長輩尋根。

外公身故多年後，曾有南僑機工史料尋訪者登門採訪，家人才從他的遺物中，逐步了解那段往事。（張慧清提供予傳媒圖片）

家人已將外公生前的珍貴歷史資料，全捐贈予雲南省博物館珍藏，張慧清亦曾到當地觀看。（張慧清提供予傳媒圖片）

廣東文史團隊憑短片協助尋根 族譜終確認台山祖籍地

短片在網絡廣泛流傳後，引起廣東江門僑務部門及文史工作者高度關注。據《南方日報》報道，江門僑務人員及文史人士協助其核對家族資料，最終在《宣城堂——台山鄺氏族譜》中找到張慧清外曾祖父（太公）及外公的名字，確認其祖籍地位於廣東江門台山市台城街道嶺背村委會塘寧村（舊稱衝雲）。

江門僑務人員及文史人士協助其核對家族資料。（新華社影片截圖）

江門僑務人員及文史人士協助其核對家族資料。（新華社影片截圖）

最終確認其祖籍地位於台山嶺背塘寧村。（新華社影片截圖）

最終確認其祖籍地位於台山嶺背塘寧村。（新華社影片截圖）

祖屋不復存在 成功尋獲族譜

9月29日，張慧清到訪祖居舊地，先參觀了台山市華僑文化博物館。雖說祖屋已不復存在，鄉親贈送的族譜卻讓家族線索有了更具體的依據，她第一時間拍下族譜內容，傳送給遠在馬來西亞的親人們報喜。

9月29日，張慧清到訪祖居舊地。（新華社影片截圖）

長輩年邁不想再等 家族14人動用退休金圓尋根夢

張慧清計劃本月帶14名家人同行，先到昆明，再往台山尋根。她表示，家中2名阿姨生前一直渴望親身探訪父親當年工作過的地方，可惜離世前未能如願而抱憾，如今其他在世長輩亦年事已高，就連大舅都已75歲，全家決定不再拖延，安排早日起行。即使旅費來自長輩的退休積蓄，她仍認為：「有些回憶是用錢買不到的。」