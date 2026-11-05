丁克夫妻擁多處祖產　姨仔提議過繼12歲女繼承　妻盲撐引婚姻危機

一名55歲男網友近日在Dcard發文表示，自己與妻子結婚多年沒有小孩，原本打算退休後享受兩人生活，沒想到姨仔（小姨子）突然提議，要將12歲女兒過繼給他們，理由竟是擔心夫妻倆名下房產、保險沒人繼承，「搞不好最後都被政府拿走」，而且孩子不必搬來同住，讓他聽完滿頭問號。



原PO透露，妻子在台灣永和、嘉義各有一間房子，姨仔也早已分得家產。

示意圖（Unsplash@Max Zhang）

自己則在台灣汐止、三峽、深坑擁有幾間祖傳房產，另有日本大阪一棟房子。他不滿表示：

這些祖產傳了好幾代，難道最後要因為老婆妹妹一句話，就讓一個根本沒跟我們生活過的小孩來繼承？

更讓他無奈的是，妻子竟認同妹妹的提議，頻頻勸他辦理正式收養。他強調，認契女（乾女兒）、平時多照顧都沒問題，但孩子的親生父母都還健在，何必過繼？即使提議找律師立遺囑，妻子仍堅稱「妹妹也是為我們好」，讓夫妻倆為此爭執不斷。

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貼文曝光後，不少網友痛批：

「姨仔吃相難看」

「姨仔肖想你的財產，算盤都崩你臉上了」



還有人質疑姨仔留下兒子、卻想把女兒送出去，根本是重男輕女，「這樣的女兒比領養的還慘，還要被情勒」。

也有人建議：

「可以先寫遺囑，不用收養」

「在世時把錢花光光，若還有剩下就捐慈善機構」



另有網友提醒，正式收養可能改變繼承關係，尤其影響男方祖產，直言「所以收養後，影響最大的是你，男方！」

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