弟弟結婚8位姐姐輪流送「萬元現金花環」！網民卻替新娘未來擔心
撰文：中天新聞網
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河南日前舉行一場婚禮引發話題，因為新郎的8個姊姊輪流上台為新人掛上整串「鈔票花圈」，總金額高達港幣8萬8千元左右。看到這幕，也讓網民直呼新娘壓力超大，沒生兒子就慘了。
內地有許多浮誇婚禮，但這場真的壓力山大！據《沸點視頻》報道，河南一場婚禮畫面最近在網絡上曝光。不是因為禮金豐厚引發話題，而是當新人站在台上接受眾人祝福時，新娘的「大姑們」輪流上台掛現金花圈，畫面令人咋舌。
影片顯示，現場的大姑多到得排隊，每人依序上台為新人脖子掛上價值1萬人民幣（約港幣1萬1千元）現金編成的花圈，從新郎的大姊、二姊、三姊排到八姊，直到新娘脖子幾乎都被掛滿，才停了下來。賓客們驚嚇到不行，新郎竟有八個姊姊。
8位姐姐豪氣登場，為一對新人送上「切實」的祝福！（按圖了解）
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當地媒體報道，這戶人家因為重男輕女，為了生出男丁，不顧當年實施的一胎化政策，硬是連生八胎，終於生出一個兒子。
八位大姑輪流送現金花圈的影片在網絡上曝光後，引發網民熱烈討論。有人說：
．「奶奶都這麼拼了，要是這媳婦沒生兒子就慘了」、
．「超生得太離譜了吧」
．「多1個奶奶就很累了，還有8個大姑要相處」
．「也不想想8個姊姊會生出幾個外甥？壓歲錢肯定給到手軟」
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