人妻再婚遇到兩位好姑子 孩子出世封利市給她 更願借錢協助置業
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
嫁到好老公稀奇，能遇上對自己好的大姑（姑奶/姑子，老公的家姐），更是難得的幸運。
日前有一名媳婦發文分享，自己再婚遇上兩位好姑，引發網民熱議，直呼「不是所有的菇都毒」。
嫁個好老公，兼得兩個關心自己的姑子，這位人妻確是很好福氣呢！（按圖了解）
+6
有一名媳婦在Facebook上發文分享，自己有兩位未婚、單身快50歲的姑，她憶起生第一胎的時候，大姑拿一個紅包來房間給她，告訴她說「這紅包是給妳的，不是給小孩的，因為媽媽比較辛苦」，那時她感動到哭出來，當時大家都在關心小孩，送小孩禮物，大姑卻想到了她。
事主透露，雖然大姑和老公是同母異父的姐弟，但能深深感受到大姑對他們和公公的好，每年過年她一定會包紅包給他們和老爺，過生日也是如此。
事主指出，二姑還跟她老公說「錢不夠可以跟我開口，我可以先借給你們」，並表示雖然她賺的不多，但看我們還有房貸和兩個小孩，擔心我們會過的太有壓力。
事主表示，因前次孽緣曾遇過超級大毒菇，萬萬沒想到這次良緣能遇到這兩位好姑，內心充滿感激這兩位好姑給她滿滿的正能量，於是發文與大家分享。
文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為：
．「好不容易看到有人讚揚好菇」
．「難得的奇葩菇」
．「好菇讓媳婦感覺多了個姐妹，毒菇讓媳婦感覺嫁了段孽緣」
．「難得在這裡看到正能量，給你一個『讚』，也祝福你一直美滿幸福」
．「很有福報」
．「姑姑人品好」
．「羨慕」
．「遇到好菇，人生美好」
．「你有福氣要珍惜」
．「遇到好菇真的很棒，懂得感恩的你更棒」
【延伸閱讀，更多新抱家庭故事】
爺孫｜老爺提議「生個姑姐」陪孫女玩 一年後竟真與奶奶再當爸媽
+3
婆媳｜夫妻長年照顧仍被罵！其他子女不幫手 奶奶竟仍讚他們孝順
+10
婆媳｜被嫌不懂打扮 新抱冷冷回敬一句話 激到奶奶當場黑面敗走婆媳｜拜託休假丈夫照顧小孩竟被斥責 新抱爆氣還擊窒到奶奶收聲婆媳｜媽媽露台曬衫兒子廳內跌倒 本屬意外 奶奶卻趁機搬弄是非婆媳｜奶奶衛生意識差 不換百潔布不用保鮮紙 煮食習慣更是作嘔
延伸閱讀：
好浪費！小姑衛生紙抽不停 她曝「一餐用整包」：還沒吃就堆一坨
媳婦想賣嫁妝小姑卻稱「須夫家同意」 網批：沒法律常識還吃相難看
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】