婆媳｜被迫煮飯怎辦？古惑新抱「高招」𠱁掂奶奶　從此不用入廚房

婆媳問題是千古以來難解的問題之一！一名媳婦近日在社團分享和奶奶過招的細節，為了不讓奶奶有機會教訓自己，索性直接裝笨炸廚房，端出一道道「黑暗料理」，奶奶一看瞬間傻眼，下場親自教學，怎料奶奶越煮越上手，之後只要事主靠近廚房，奶奶就會害怕的攔住，網友們見此紛紛讚不絕口「高招 」。



一名女網友在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她直言「我會煮飯，巫婆不知道，有次機會她想教訓一下媳婦，叫我煮飯，當然沒問題，而且奶奶在場監督」。事主看穿奶奶想訓斥自己的心思，於是決定裝笨，把沒擦乾的魚直接丟下熱油鍋，又將香腸煎成了黑大便，頓時把旁邊奶奶嚇的花容失色，親自說要教導，而事主也在旁邊偷笑鼓勵「哇，好厲害喔！」

「媽，你說的對，我真的笨手笨腳的不會煮，還是妳比較厲害，要是給我煮，你們都拉肚子怎辦」，事主此話一出直接激起奶奶的成就感，讓她越煮越上手，之後奶奶只要看見事主靠近廚房，就會害怕的叫驅趕她去客廳不要進來。

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貼文一出，網友們紛紛大讚事主聰明：

・「戲演的好，以後沒煩惱」

・「我也是『不小心』把肉魚煎成魚鬆！從此廚房就不是我的地盤了！還是去上班賺錢比較實在！」

・「叫妳洗碗 就破幾個；叫妳煮飯，就給它精采演出，笑翻了啦」

・「完美演示如何讓奶奶不再刁難媳婦煮飯」。



而留言區也有網友分享類似經歷：

・「裝笨裝傻很有用，平時說話要呆萌一問三不知，還要大力稱讚奶奶，奶奶說甚麼都溫柔贊同（做不做是另一回事），然後我24年來一頓飯沒煮過，一個碗沒洗過，還被說是最好的媳婦。」



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