香港同事列育兒供樓請外傭開支　港漂女驚呼：港人生活壓力這麼大

香港百物騰貴，若生子育兒經濟壓力更沉重。有來港工作的港漂女生於小紅書發文表示，和同事聊天才得知不少有結婚育兒的港人每個月工資到手後，就花了一大筆在小孩學費、興趣班、補習，以及聘請外傭、供樓或付房租，加上香港物價很貴，普通吃個飯也要花80元左右，她大呼「原來香港人的生活壓力這麼大」。



不少網民認同香港生活成本高，「lunch茶記基本都50-60蚊1個餐，食個包都10幾蚊啦」、「說實話30-40元真的沒啥選擇，除非麥當勞單點漢堡，或者沒座位帶走的那種兩餸飯快餐」。



有網民指出，在香港讀公立學校是免學費，能讀私立或國際學校，加上負擔得起聘請外傭的都是有一定財力的富裕家庭，「請傭人，花錢上學，這是訴苦？用廣東話這叫曬命」、「能請得起保姆的人，說明還是不錯的，所謂的壓力也只是說說而已，要看看那些請不起保姆的人的壓力，那才是大眾生活」。



有來港工作的港漂女生於小紅書發文表示，和同事聊天才得知不少有結婚育兒的港人每個月工資到手後，就花了一大筆在小孩學費、興趣班、補習，以及聘請外傭、供樓或付房租。（《BB來了》劇照）

該港漂女生於小紅書發文分享，和香港同事聊天才得知香港人的開支龐大，導致生活壓力也很大。她轉述，不少有結婚育兒的港人每個月工資到手後，就花費1萬元在小孩的學費、聘請外傭花5,000元，「房租/房貸就劃走1萬到兩萬（元）」。

港漂女悉同事開支龐大嘆：港人生活壓力這麼大

女生指出，這些還沒算吃飯、交通費，以及小孩的補習費、自己購物和出門的旅遊費，而「香港興趣班、補習1個小時500至1,000元都是很常見，也不是一對一的價格」，加上「每天香港吃個飯也要花80塊，每個月差不多1個人要5,000元」，她慨嘆「原來香港人的生活壓力這麼大」、「聽完之後頭大！生活不易，嘆氣」。

不少網民認同香港生活成本高，「lunch茶記基本都50-60蚊1個餐，食個包都10幾蚊啦」。（《夜香• 鴛鴦• 深水埗》劇照）

網民認同香港生活成本高

「我在茶餐廳點1個叉蛋飯快$70，只夠填飽肚子談不上好吃」



「去香港旅遊隨便在外面店舖吃飯每頓人均沒下過$70，茶餐廳隨便一碗麵飯$80起步，動輒上百元」



「我去港迪玩，想着省點路費就坐地鐵了，想着再貴無非就是$20-$30，結果單程就要$60，來回都$100多了」



「香港開車，油費太離譜了，隨隨便便加箱油$1000幾」



「電費也很貴的，夏季三口之家，1個月電費$2,000左右？」



「一出糧，只剩$2,000-3,000」



「還有給父母的家用，多賺多給，少賺也得給」



「所以現在香港很多人都不生娃了」



有網民指出，「這說的是比較有錢點的家庭，畢竟不是每個家庭都請傭人，也不是每個家庭都上私立學校」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

網民：樓主所述情況是比較有錢點的家庭

「這說的是比較有錢點的家庭，畢竟不是每個家庭都請傭人，也不是每個家庭都上私立學校」



「學校學費按月繳？是比較貴的私立或者國際學校吧，多數還是讀政府資助學校的，沒學費；還有一些讀便宜的私立學校1年也才幾萬塊錢；學費10幾20幾萬的家長收入至少10萬以上才負擔得起」



「願意花這些在孩子身上的家庭，賺的不會太少的」



「收入也不低吧，一般夫妻兩人上班至少都有6-8萬元收入1個月的，算起來也還好了，而且大家一起住吃喝拉撒都省錢的」



有網民認為聘請外傭是迫於無奈，「香港大部份基層工資兩萬，一家兩個大人上班，請個菲傭很正常的」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：雙職家庭只能聘請外傭照顧小孩

「香港大部份基層工資兩萬以下，一家兩個大人上班，請個菲傭很正常的」



「菲傭是必需品，和你吃飯一樣。倆人都上班，孩子3點放學，孩子獨自在家在港是犯法的，只能請菲傭」



有網民指出，在內地生活壓力同樣大，「難道活在內地就沒壓力了？真是鹹吃蘿蔔淡操心」。（《他馬克老闆》電影劇照）

網民：開支豐儉由人／每個地方的人都有不同壓力

「豐儉由人，可以自己帶飯」



「其實租樓都有貴有平，屯門兩房1萬蚊左右大把」



「什麼收入什麼活法，勿以己度人，妄自揣測」



「難道活在內地就沒壓力了？真是鹹吃蘿蔔淡操心」



「我孩子沒有補課，沒有請菲傭姐姐做飯也有壓力，誰沒有壓力？追求了更好的生活：請鐘點工，請菲傭，孩子上更好補習班和旅行，就應該付出該有的代價，不是很合理嗎？」



（小紅書）