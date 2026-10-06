東鐵頭等廂捉逃票雙標？港漂女稱出示雙程證免罰款　港鐵澄清真相

乘坐港鐵東鐵綫頭等車廂必須額外付款，一旦被發現逃票即會被徵收1,000元附加費，但執行時有雙重標準？只有出示香港身份證才會即時罰款？港鐵澄清並非如此，執行附例時會按既定程序決定發警告信還是開罰單！



事緣近日1名內地女子在小紅書分享「罰款驚魂」的經歷，聲稱自己來港約1個月，今年10月5日行程相當緊湊，上午準備碩士課程首次課堂匯報，中午接送孩子和煮飯，其後趕回學校上課完成匯報，再抽空到M+與多年好友見面，放學後和另1位媽媽聊天，結束後急於趕車，在紅磡站乘搭東鐵綫頭等車廂回家，進入車廂前曾在「頭等核准器」拍卡，當時戴上耳機重聽自己的匯報內容作檢討。



乘客遇上職員查票時，未持有效頭等車票，包括八達通或感應式卡未經頭等核准器成功確認，須繳交1,000元附加費，亦可能被檢控。（資料圖片）

列車開出後，樓主站在頭等車廂走道位置，其間港鐵職員入內查票，她最初並不擔心，形容自己當時「完全氣定神閒繼續做自己的事」，輪到她接受查票時，她拿出手機讓職員讀取紀錄，結果機器顯示「X」，她一度以為是讀卡機出現問題，更未有摘下耳機便表示「我刷了的，要不要再換1台機器」。另1名職員其後到場，再次檢查仍顯示未有有效頭等確認，樓主此時開始慌張，隨即摘下耳機解釋自己確實曾經拍卡，其後更在其他乘客注視下被職員帶下列車處理。



下車後，事主繼續向職員解釋「真的刷了，你們可以看監控」，但職員指出，閉路電視即使拍到她曾將卡靠近核准器，亦未必能證明交易成功，反問她當時是否有確認拍卡成功，樓主才意識到自己曾經拍卡，但由於趕時間，的確沒有查看核准器畫面。樓主只能「瘋狂自證」向職員表示自己帶同孩子在香港生活，平日乘搭東鐵綫亦經常使用頭等服務，可以翻查過往紀錄，「我從來沒有出現過這種情況，我不可能騙你的啊」，她更指不會為了節省頭等額外車費而故意逃票，更一度稱可以發誓證明並非故意。



樓主最後只獲警告，毋須繳付1,000元附加費。（小紅書圖片）

職員最終表示考慮到屬首次情況，未有即場向她收取附加費，但需要登記證件資料並發出警告信。最引起爭議的是樓主聲稱她先取出身份證，惟她引述職員稱，如以身份證作相關登記便需要繳付1,000元，並再詢問她是否有「通行證」，樓主隨即取出通行證（往來港澳通行證，即雙程證），最終獲發警告信後離開，豁免罰款。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，當時的員工是基於涉事乘客最初出示的身份證明文件的簽發日期，而要求查看其他證明文件，以查核逃票紀錄。在翻查記錄並確認有關乘客過往並沒有逃票紀錄，職員評估相關因素後，遂按既定程序發出書面警告，並提醒乘客如有再犯，將按程序徵收附加費。



港鐵強調，前線人員的有關做法符合一貫處理，而要求額外的證件，目的是要確認乘客的逃票紀錄。對於當時的處理引致有關乘客的誤解，公司表示遺憾；但基於查票行動的性質，一般在過程中亦不宜作出解釋。



樓主在小紅書發言講述乘搭東鐵綫進入頭等車廂時，因未有確認拍卡扣款而險被罰款的事件。（小紅書截圖）

樓主事後形容自己緊張得「腋下的汗非常戲劇般地滴下來」，提醒其他乘客「刷頭等艙一定要看一眼到底有沒有刷成功」，帖文「一傳十、十傳百」，引來兩地許多網民討論，有人更留言質疑：

「專劏香港人？」



「香港人優先（罰款）」



「長知識了，香港身份證要罰款，港澳通行證不罰」



乘客乘搭東鐵綫頭等服務，必須在進入頭等車廂前，於月台或車廂通道旁的「頭等核准器」拍卡登記，核准器螢幕會顯示是否已成功確認。（資料圖片）

有人認為樓主可能真的誤會了港鐵職員用意，故不應對港鐵「未審先判」；另外，樓主沒有否認她持有的「通行證」是俗稱「雙程證」的《往來港澳通行證》。

根據港鐵官方資料，乘客如使用八達通或感應式銀行卡乘搭東鐵綫頭等服務，必須在進入頭等車廂前，於月台或車廂通道旁的「頭等核准器」拍卡登記，核准器螢幕會顯示是否已成功確認。

港鐵亦列明，頭等車廂不設補票服務，乘客遇上職員查票時，必須出示有效頭等單程票，或已取得頭等確認的八達通、感應式卡或其他有效車票。未持有效頭等車票，包括八達通或感應式卡未經頭等核准器成功確認，須繳交1,000元附加費，亦可能被檢控。港鐵另提醒乘客，拍卡或掃碼後應留意聲響、綠燈及屏幕顯示，以確認交易成功。

港鐵強調，前綫人員的有關做法符合一貫處理，而要求額外的證件，目的是要確認乘客的逃票紀錄。（資料圖片）

港鐵回覆指，查票制度旨在保障付費乘客的利益，港鐵公司對查票機制及其效用、公平公正性一直高度重視。



港鐵留意到網上有乘客就其於東鐵綫頭等車廂被查票的過程之貼文。據了解，當時的員工是基於涉事乘客最初出示的身份證明文件的簽發日期，而要求查看其他證明文件，以查核逃票紀錄。在翻查記錄並確認有關乘客過往並沒有逃票紀錄，職員評估相關因素後，遂按既定程序發出書面警告，並提醒乘客如有再犯，將按程序徵收附加費。

港鐵職員會進入東鐵綫頭等車廂查票，以確定乘客有額外付款乘坐頭等。（資料圖片）

前綫人員的有關做法符合一貫處理，而要求額外的證件，目的是要確認乘客的逃票紀錄。對於當時的處理引致有關乘客的誤解，公司表示遺憾；但基於查票行動的性質，一般在過程中亦不宜作出解釋。



公司強調，乘客的身份背景，或是持有哪一種身份證明文件，絕對不是會否發出警告、徵收附加費或其他跟進的考慮因素，謹此補充，冀能釋除疑慮。



據了解，該名女乘客的香港身份證是近期發出，港鐵職員要求對方出示其他身份證明文件，以翻查對方過往有否逃票紀錄。



（小紅書）