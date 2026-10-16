3口家庭搬港房租翻倍、學費升近5倍　總支出反跌　港漂女分析關鍵

香港生活成本高昂，尤其租金及子女教育開支，往往成為許多家庭負擔。近日有從北京移居香港的人妻在小紅書分享，一家三口來港生活接近1個月，樓主讀碩士，丈夫和女兒陪同來港，本身預計讀完返回北京，每月租金由9,700元人民幣（約1.1萬港元）飆升至2萬港元，女兒教育開支亦增加約5倍，但她計算整體家庭支出後，卻意外發現每月花費不升反跌。



樓主指出，搬港後交通、外出用膳、購物及運動等開支均大幅減少，生活質素反而有所提升，直言「消費結構也完全變了」。樓主和丈夫經考慮後，決定留在香港買樓置業。



過往女兒在北京就讀公立幼稚園，保教費連膳食費每月約2,000元人民幣（約2,300港元），來港後改讀國際幼稚園，加上前期英語課程，每月支出約1萬港元，是以往學費的5倍左右。（資料圖片）

除了租金之外，樓主透露，過往女兒在北京就讀公立幼稚園，保教費連膳食費每月約2,000元人民幣（約2,300港元），來港後改讀國際幼稚園，加上前期英語課程，每月支出約1萬港元，是以往學費的5倍左右。

不過，樓主補充，由10月開始，孩子毋須再參加額外英語課程，預料日後教育開支將有所下降。

搬到香港後，一家人改為乘搭公共交通工具，每月交通費合共約2,000港元，不但毋須負擔養車開支，亦毋須為泊車煩惱，單是交通方面已節省一半以上。（資料圖片）

但其他開支錄得明顯跌幅：

1. 交通費



雖然租金及學費急升，但樓主指出，來港後交通開支大減，成為節省家庭支出的主要原因之一。以往一家人在北京主要依靠私家車代步，連同停車場費、汽油、汽車保險及日常養車費用，每月支出約5,000元人民幣（約5,800港元）。

搬到香港後，一家人改為乘搭公共交通工具，每月交通費合共約2,000港元，不但毋須負擔養車開支，亦毋須為泊車煩惱，單是交通方面已節省一半以上。

2. 飲食



樓主坦言，以往在北京經常透過山姆會員商店的即時配送服務購買食材、零食及日用品，幾乎每隔1日便會下單，結果經常購買過量，「吃不完扔掉」。此外，一家人過去周末經常外出用膳，平日晚上亦不時到餐廳吃飯，每星期外食開支約2,000元人民幣（約2,300港元）。

搬港後，家庭飲食習慣出現明顯轉變。樓主表示，「香港現在基本上每周只買當周食物，很少囤貨」，外食太貴或普通，「又沒什麼想吃的，居家飲食成本和北京差不多」，每月反而節省數千元。

樓主發現搬港後購物慾明顯下降，香港網購不及內地方便，加上「家裡空間有限」，一家人自然減少購買非必要物品。（資料圖片／翁鈺輝攝）

3. 購物



除了飲食開支減少，樓主亦發現搬港後購物慾明顯下降，香港網購不及內地方便，實體店商品不是價格偏高，便是款式選擇較少，加上「家裡空間有限」，一家人自然減少購買非必要物品，樓主笑言「來了快一個月全家一件衣服沒買」，同時認為香港實體零售市場發達，部份商品甚至比內地網購便宜，例如最近購買的刀具及化妝品，價格便相當吸引，惟相關商品並非經常購買，對每月整體開支影響有限。

步行量大幅增加，每日輕鬆便可走逾萬步。（小紅書圖片）

4. 運動開支



運動開支亦是另一項大幅下降的費用。樓主透露，以往和丈夫在北京參加健身房及攀岩等活動，2人每年合共花費約3萬元人民幣（約3.5萬港元）。

搬港後，由於居住屋苑設有會所，健身房月費只需270港元，泳池每次收費30港元，另提供羽毛球、匹克球（Pickleball）及卡拉OK等設施，收費相對便宜。加上在香港日常乘搭公共交通工具，步行量大幅增加，每日輕鬆便可走逾萬步，因此他們暫時毋須額外參加普拉提（Pilates）及瑜伽課程。她估計，單是運動方面，1年已可節省逾2萬元。

樓主和丈夫決定長居香港，甚至買樓。（資料圖片）

樓主總結搬港近1個月的生活體驗，一家人並沒有刻意節衣縮食，只是自然換了另1種生活方式，「消費結構也完全改變了…生活品質、體驗、教育品質卻不降反增」，她認為「香港真正貴的是住房和教育，交通、外食、購物、運動這些日常消費反而都降了」。

樓主之後再發帖文，指出和丈夫決定長居香港，甚至買樓。

連番帖文引來許多網民討論：

「香港什麼都好，除了貴，只要有錢，絕對第一選擇」



「果然遇到同道中人，來了香港生活之後，我也覺得很舒服」



「你們認同香港是一個好地方，我們香港是很歡迎你們過來我們這邊居住的」



（小紅書）