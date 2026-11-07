四川28歲幼師孕38周咳血命危！咳嗽數月誤當感冒　剖腹產後進ICU

孕期身體出現長期不適，切勿輕忽當作普通小病！四川省自貢市1名任職幼稚園教師的28歲吳姓年輕產婦，在懷孕第2胎期間持續咳嗽長達數月，產檢時多次反映均被診斷為普通感冒或慢性咽喉炎。豈料她在懷孕第38周時突發嚴重咳血與呼吸衰竭，送院證實患上死亡率高達五成的隱形殺手 ── 妊娠合併重度肺動脈高壓（Pulmonary Arterial Hypertension,PAH）。



吳女接受緊急剖腹手術順利產下女嬰後，隨即出現急性心力衰竭與心臟停跳，目前陷入深度昏迷，在ICU裏全靠體外膜氧合（人工心肺，ECMO）維持生命。



四川省自貢市1名任職幼稚園教師的28歲吳姓年輕產婦，在懷孕第2胎期間持續咳嗽長達數月，產檢時多次反映均被診斷為普通感冒或慢性咽喉炎。（網上影片截圖）

吳女在接受緊急剖腹手術順利產下女嬰後，隨即出現急性心力衰竭與心臟停跳，目前陷入深度昏迷，在ICU裏全靠體外膜氧合（人工心肺，ECMO）維持生命。（網上影片截圖）

咳嗽數月誤當感冒 臨盆前突現嚴重咳血

據內地媒體《極目新聞》報道，28歲的吳紅來自四川自貢富順，過往身體健康，體檢無心血管病史。2024年結婚後她懷上第2胎，產檢紀錄一直齊全，但自懷孕中後期起，她開始出現無規律咳嗽，每次向產檢醫生反映，多被研判為免疫力下降引發的感冒或咽喉炎，惟服藥後未見起色，原來病根竟深植於心肺系統。

四川省自貢市1名任職幼稚園教師的28歲吳姓年輕產婦，在懷孕第2胎期間持續咳嗽長達數月，產檢時多次反映均被診斷為普通感冒或慢性咽喉炎。（網上圖片）

直至10月25日清晨，已懷孕38周的吳紅突然大口咳血，被緊急送往瀘州市城北中醫院。檢查顯示其肺動脈壓高達100毫米汞柱，遠高於正常靜息水平，並伴隨嚴重肺部感染，情況極度兇險。

剖腹保住胎兒 母親心臟停跳陷入腦損傷

26日凌晨，吳女被緊急轉送至醫療條件更完備的西南醫科大學附屬醫院。醫療團隊評估後採取「先保胎兒再救大人」策略，緊急實施剖腹產。手術順利娩出1名體重偏輕、伴有輕度宮內感染肺炎的女嬰，隨即轉送新生兒科監護。當時剛推出手術室的吳紅意識尚存，還在關心孩子狀態。

醫院其後正式確診為妊娠合併重度肺動脈高壓、急性心衰竭及缺血缺氧性腦病，隨即為其裝上人工心肺（ECMO）接管心肺功能。（網上圖片）

然而數小時後的26日上午，吳紅突發急性心力衰竭及心臟驟停。經多專科團隊全力施救後雖恢復心跳，但因缺血缺氧時間過長導致缺氧性腦病，自此未再清醒。醫院其後正式確診為妊娠合併重度肺動脈高壓、急性心衰竭及缺血缺氧性腦病，隨即為其裝上人工心肺（ECMO）接管心肺功能。

隨着搶救展開，吳女住院首10日醫療費用已超過23萬人民幣（約27萬港元），扣除部份保險預支後，欠款仍逾15萬人民幣（約17.6萬港元）。（網上影片截圖）

醫療費10天破¥23萬 地方政府啟動急難救助

隨着搶救展開，吳女住院首10日醫療費用已超過23萬人民幣（約27萬港元），扣除部份保險預支後，欠款仍逾15萬人民幣（約17.6萬港元）；單是啟動ECMO開機費用便達7萬人民幣，後續每日維持成本超過萬元。吳女懷孕後已離職，29歲丈夫此前在沿海工廠工作，近數月返鄉侍產，全家尚有年過六旬的農民父母、1歲長子及新生女兒，生計頓陷入絕境。目前其夫已在內地互助平台發起眾籌，當地街道辦事處亦已啟動急難型臨時救助，並協調申報最低生活保障。