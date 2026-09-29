倫敦時裝周！懷孕模特兒行騷　特製胸罩噴「母乳」　惹兩極爭議

【神聖之乳／Holy Milk】在剛過去的倫敦時裝周（London Fashion Week），在天橋上發生了驚人一幕！英國女團Little Mix前成員莉安·賓諾克（Leigh-Anne Pinnock，又譯：蕾安·平諾克）壓軸行天橋時，其特製胸衣突然向周圍的模特兒噴射白色模擬「母乳」，畫面隨即在網上瘋傳。這場原意為頌揚母性與女性的時裝騷，卻意外因這一幕在網絡上引起熱議，引爆了關於藝術與過度消費母性之間的激烈爭議。



英國女團Little Mix前成員莉安·賓諾克（Leigh-Anne Pinnock）壓軸行天橋時，其特製胸衣突然向周圍的模特兒噴射白色模擬「母乳」，畫面隨即在網上瘋傳。（IG@leighannepinnock）

挺孕肚壓軸登場 特製雕塑胸衣機關噴射模擬「母乳」

綜合外媒報道，事發於2026年9月21日，這場以「神聖之乳」（Holy Milk）為主題的時裝騷於倫敦舉行，為希臘設計師品牌Di Petsa 的 2027 春夏系列（SS27）發布會，整個系列緊扣懷孕、母性與女性身體，台上除了懷孕模特兒，亦有抱着嬰兒的演出者。

當她行至天橋中央，多名模特兒躺臥在其腳邊；她雙手張開、緩緩轉身，胸衣內藏的噴射裝置隨即啟動，射出乳白色液體，灑在身旁與地上的模特兒身上。（IG@leighannepinnock）

壓軸登場的是現年34歲、正懷着第三胎的英國前女團Little Mix成員莉安·賓諾克（Leigh-Anne Pinnock），當天她身穿白色短身胸衣配低腰長裙，大方露出孕肚，臉上化上淚痕狀妝容並佩戴水滴造型的金色飾物，長髮刻意營造出微濕效果。當她行至天橋中央，多名模特兒躺臥在其腳邊；她雙手張開、緩緩轉身，胸衣內藏的噴射裝置隨即啟動，射出乳白色液體，灑在身旁與地上的模特兒身上。

當她行至天橋中央，多名模特兒躺臥在其腳邊；她雙手張開、緩緩轉身，胸衣內藏的噴射裝置隨即啟動，射出乳白色液體，灑在身旁與地上的模特兒身上。（IG@leighannepinnock）

當她行至天橋中央，多名模特兒躺臥在其腳邊；她雙手張開、緩緩轉身，胸衣內藏的噴射裝置隨即啟動，射出乳白色液體，灑在身旁與地上的模特兒身上。（IG@leighannepinnock）

「聖乳」成為話題中心 賓諾克稱打破傳統

據悉，噴出的液體並非真正母乳，而是為製造哺乳視覺效果而特製的模擬液體，屬預先編排的舞台環節。賓諾克的行騷影片與照片迅速在各大社交平台瘋傳，成為本季倫敦時裝周討論度最高的畫面。賓諾克事後在社交平台發文，坦言這是自己人生中首次走上時裝周天橋，並形容這是「一生中最賦予力量的經歷之一」。

賓諾克事後在社交平台發文，坦言這是自己人生中首次走上時裝周天橋，並形容這是「一生中最賦予力量的經歷之一」。（IG@leighannepinnock）

她強調，女性世代以來總被教導如何對待自己的身體，而懷孕的身體更常被認為需要「遮掩」或「隱藏」。她寫道：「我的身體不應因為正在改變而感到羞恥，它因為孕育生命而絲毫不減其美麗。即使我即將成為母親，這副身體依然完全屬於我。我感到充滿力量，我感到自由，我感到自己是一個完完全全、無需抱歉的女人」。

賓諾克事後在社交平台發文，坦言這是自己人生中首次走上時裝周天橋，並形容這是「一生中最賦予力量的經歷之一」。（IG@leighannepinnock）

賓諾克事後在社交平台發文，坦言這是自己人生中首次走上時裝周天橋，並形容這是「一生中最賦予力量的經歷之一」。（IG@leighannepinnock）

賓諾克事後在社交平台發文，坦言這是自己人生中首次走上時裝周天橋，並形容這是「一生中最賦予力量的經歷之一」。（IG@leighannepinnock）

母性禮讚抑或消費母性？ 網民反應兩極

事件在網上引起兩極反應。有網民認為懷孕與哺乳本屬自然，將其搬上天橋有助打破禁忌，極具女神般的美感；但更多網民直言難以接受，質問「這件事有必要嗎」、「可以做得時尚一點，現在太俗氣」、「這不是藝術，是搞笑」，亦有人批評表演將哺乳過度戲劇化，甚至變相性化。

部分哺乳媽媽表示，雖然認同推廣哺乳的理念，卻不接受將其變成舞台奇觀，直言「母乳餵哺不需要變成一場表演」。有質疑者指出，設計師或許真心想歌頌母性，但最終成品難以令普通媽媽產生共鳴，更像是一場為博取流量、旨在推銷服裝的社交媒體騷，並未真正觸及新手媽媽在現實中面對的困境。

（綜合）

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