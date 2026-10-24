AI貓狗寵物爆紅！創作者月入十幾萬？踢爆收入估算真相+製作成本

養貓養狗不用買飼料、不用花時間陪伴，用AI就能「養」出會說話的貓狗，而且能月入十幾萬？近日AI寵物影片成為網絡「流量密碼」，網上流傳AI貓狗短片創作者月入達十多萬，相關話題在內地社交媒體引起熱議。不過，「月入十幾萬」其實是第三方數據平台對YouTube頻道的廣告收入估算，該數據最早在去年12月已經出現，但是否真確令人存疑。



當不知就裏的網民看到亮眼流量時，可能會想投入當中製作，希望能賺得可觀收入。但必須考慮製作成本不如想像般低，需小心陷入賣課詐騙（販賣線上課程詐騙），再加上YouTube打擊重複內容，以及內地實施「AI生成內容須標識」等法規風險，創作者若想在此領域長遠發展，仍需面對技術、成本與平台合規等多重考驗。



近日AI寵物影片成為網絡「流量密碼」，網傳有AI貓狗短片創作者月入達十幾萬，相關話題在內地社交媒體引起熱議。（抖音@阿黃和這個村）

AI萌寵抖音話題播放破26億 擬人化貓狗接拍商業廣告

抖音話題「#AI萌寵」至今已有12.4萬人參與，累計播放量逾26億次，這類影片的核心賣點是把貓狗擬人化，讓牠們開口說話、演短劇、接受「訪問」，甚至替品牌拍攝商業廣告。網民祝不二利用下班後的空閒時間製作了AI短劇《阿黃和這個村》，以名叫阿黃的小黃狗為主角，展現牠在農村裡的生活，該短劇在一個半月內全網播放量已突破6,000萬次。

網民祝不二利用下班後的空閒時間製作了AI短劇《阿黃和這個村》，以名叫阿黃的小黃狗為主角，展現牠在農村裡的生活。（抖音@阿黃和這個村）

《阿黃和這個村》短劇在一個半月內全網播放量已突破6,000萬次。（抖音@阿黃和這個村）

《阿黃和這個村》短劇在一個半月內全網播放量已突破6,000萬次。（抖音@阿黃和這個村）

《阿黃和這個村》短劇在一個半月內全網播放量已突破6,000萬次。（抖音@阿黃和這個村）

《阿黃和這個村》短劇在一個半月內全網播放量已突破6,000萬次。（抖音@阿黃和這個村）

第三方平台估算月入11萬 創作者實際收入仍未知

所謂「月入十幾萬」的說法，源自第三方行銷數據平台Nox Influencer的資料，指 YouTube上一個以摩天使「大麥」為主角的頻道，開設10個月內發布了145條影片，擁有8.5萬名訂閱者，平台估算其每月廣告收入約11萬元人民幣（約13萬港元）。

YouTube上一個以摩天使「大麥」為主角的頻道，開設10個月內發布了145條影片，擁有8.5萬名訂閱者，平台估算其每月廣告收入約11萬元人民幣（約12.9萬港元）。（YouTube@보리와냥이）

Nox估算數據顯示，擁有逾165萬訂閱者的頻道「AI Kitty Chronicle」，其每月廣告分成約4.5萬元人民幣（約5.34萬港元）， CPM（Cost Per Mille，每千次展示費用）範圍在6.97元至13.24元人民幣（約8.27港元至15.7港元）之間。這些數據為第三方平台估算，並非創作者公開的實際收入。

貓狗AI短片製作成本是多少？

AI中華田園貓「雲咪」的創作者小湖表示，她是看到了一條關於Seedance 2.0的介紹影片，從而激發對AI影片生成的興趣。她嘗試在AI創作平台上傳照片，並利用平台每天發放的免費積分分段生成影片，再拼接完成了她的第1條影片「小貓打工的一天」，沒想到一夜之間便獲得逾10萬讚。



小湖嘗試在AI創作平台上傳照片，並利用平台每天發放的免費積分分段生成影片，再拼接完成了她的第1條影片「小貓打工的一天」。（抖音@雲咪貓生哲學）

小湖嘗試在AI創作平台上傳照片，並利用平台每天發放的免費積分分段生成影片，再拼接完成了她的第1條影片「小貓打工的一天」。（抖音@雲咪貓生哲學）

小湖嘗試在AI創作平台上傳照片，並利用平台每天發放的免費積分分段生成影片，再拼接完成了她的第1條影片「小貓打工的一天」。（抖音@雲咪貓生哲學）

小湖透露，製作1條2分多鐘的影片需要消耗7,000至8,000個平台積分，折合人民幣數百元；日常影片需要1至2天來完成，若是商業廣告影片，則需耗時7至10天。（抖音@雲咪貓生哲學）

觀眾直言：小貓接廣告我愛看

小湖透露，製作1條2分多鐘的影片需要消耗7,000至8,000個平台積分，折合人民幣數百元；日常影片需要1至2天來完成，若是商業廣告影片，則需耗時7至10天。她沒透露具體利潤，僅表示有接數碼產品及家居用品廣告。過去有其他數碼創作者接受訪問時表示，AI生成影片十分燒錢，數分鐘影片成本逾千元，再加上要撰寫大量文案，時間和金錢耗資不菲，但絕大部份影片的點擊率卻未如理想，所以並不如外界想像般「按幾個按鈕就可躺著賺大錢」，反而多數創作者血本無歸才是真相。

小湖本業為商業插畫師，坦言今年行業受經濟環境及AI工具衝擊，所以亦要轉型作新嘗試。有觀眾在這些AI貓狗的商業廣告影片下留言：「如果是人拍的廣告我已經滑走了，但小貓接廣告我愛看。」



小湖透露，製作1條2分多鐘的影片需要消耗7,000至8,000個平台積分，折合人民幣數百元；日常影片需要1至2日來完成，若是商業廣告影片，則需耗時7至10天。（抖音@雲咪貓生哲學）

小湖透露，製作1條2分多鐘的影片需要消耗7,000至8,000個平台積分，折合人民幣數百元；日常影片需要1至2日來完成，若是商業廣告影片，則需耗時7至10天。（抖音@雲咪貓生哲學）

「賣課騙局」開價688元 被評內容膚淺

AI寵物影片爆紅，連帶「教人靠AI賺錢」的賣課產業亦隨之興起。有抖音帳號以「收徒」為名售賣課程，收費數百元至逾千元人民幣不等，並要求抽取15%至30%的收益分成。有用戶花688元人民幣（約816港元）購買錄播課程，形容課程內容極其表面。網上雖流傳有AI寵物創作者能達到「月入50萬（約59.3萬港元）」，但沒有任何證據證明屬實。



雙隱憂：YouTube打擊重複搬運片、內地新規要求「AI生成須標識」

想要藉AI貓狗賺取流量，創作者還需留意平台規則及相關法律法規限制。YouTube自2025年7月15日起更新廣告分成政策，表明將「更有效識別大量生產及重複的內容」，僅稍作改動的搬運片、範本化的重複影片，均可能被取消廣告分成資格。



YouTube自2025年7月15日起更新廣告分成政策，表明將「更有效識別大量生產及重複的內容」，僅稍作改動的搬運片、範本化的重複影片，均可能被取消廣告分成資格。（YouTube@AICatChronicles-nb3kp）

內地方面，國家網信辦等4個部門聯合發布的《人工智能生成合成內容標識辦法》，已於2025年9月1日起施行，規定AI生成的內容須加上用戶能察覺的顯式標識，並在文件數據中寫入隱式標識，任何人不得惡意刪除、篡改或隱藏這些標識。創作者小湖表示，她已為角色註冊商標及取得版權證書，遇到搬運抄襲時可以舉報處理。