母親沉迷內地AI短劇！日花近15小時煲劇　港人呻似吸毒引網民共鳴

內地AI微短劇近年大行其道，佔據不少影視平台，吸引男女老少觀看！有網民在社交平台大呻，指母親近期沉迷收看AI短劇，每日最多花費15小時「煲劇」，情況如同吸毒般「沉迷落去」，即使多次向對方解釋，長期沉浸在AI劇集有機會影響健康或思想，但對方未有理會，樓主希望集思廣益，求助網民如何才可令母親醒覺。



帖文引來極大迴響，許多網民均指家中長輩都有類似情況，甚至為看劇而廢寢忘餐，令樓主不禁表示「原來大家嘅老豆老X都係咁」。惟有留言認為各人興趣不同，當代父母沉迷AI短劇就如同年輕人愛打機，建議樓主不應過分干預，以免影響感情。



在內地短劇網站，出現不少AI生成的劇集。（「紅果短劇」網站截圖）

母親沉迷內地AI短劇 日花最多15小時「煲劇」

有住在歐洲的港人在threads帳號發帖，透露年過60歲的母親自從數月前在社交平台接觸到內地AI短劇後，形容對方「就好似吸毒咁沉迷咗落去」，每天起床第一件事到晚上睡覺前，都要看類似「窮小子逆襲一夜致富」劇情的微短劇，無論是現代還是古裝劇，每天至少花費13至15個小時，而母親沉迷程度幾乎是讓短劇佔據其日常生活，「出街飲茶食飯、煮緊早餐煮緊晚餐、洗緊衫、屙X都要繼續睇」，而戴耳機的情況則更嚴重，「就好似助聽器咁，永遠都除唔到落嚟」，甚至明知樓主在說話，竟然「岌頭就當回應咗」。

樓主指，其母親沉迷由AI製作有關「窮小子逆襲一夜致富」的微短劇。（網上圖片）

樓主指，其母親沉迷由AI製作有關「窮小子逆襲一夜致富」的微短劇。（網上圖片）

曾解釋長期看AI劇對身心影響 母親懶理

樓主表示，曾屢次向母親表明AI微短劇如同「精神鴉片」，長期觀看或有損健康，繼而影響思想，但對方似乎未有理會，即使知道短劇劇情大同小異「重複又重複」，所謂演員亦是常見的AI面孔，但仍未能徹底戒掉，反而是「完全停唔到落嚟」。

內地有不少劇集充斥由AI生成、有關重生後的故事。（網上圖片）

內地有不少劇集充斥由AI生成、有關重生後的故事。（網上圖片）

內地有不少劇集充斥由AI生成、有關重生後的故事。（網上圖片）

事主網上求助：點樣令佢醒？

樓主對此續稱，「懷疑佢（母親）好喜歡嗰種好似掌握一切同預知所有事情嘅感覺」，只好詢問廣大網民意見，「可唔可以集思廣益點樣令佢醒？」又感嘆「AI短劇係第一次令我親身感受到，要令一個幾千年嘅人類文明倒退係幾咁容易」。

網民感同身受！ 揭長輩廢寢忘餐看劇

帖文引來不少網民共鳴，紛紛指家中父母或長輩都出現類似情況：

「我阿媽而家成日都睇埋嗰啲分家產劇，日日都哭哭鬧鬧真係會睇壞腦」



「我發現阿媽、阿姨都係，出晒事。我自問細個都唔會廢寢忘餐，我媽可以唔食飯唔瞓覺」



「我都想知，寧願佢哋由朝到晚玩麻雀game好過」



「諗起細細個啲呀爸呀媽成日鬧唔好打機唔好上咁多網，而家變咗佢哋沉迷」



網民提議各種方法 盼助長輩「戒癮」

有留言嘗試分析箇中原因，「之前上網睇，少少關身份焦慮事，現實嘅無力感同階層嘅不安感，所以好想睇到逆襲打臉呢啲劇情，即時爽一爽」，認為樓主可從多方面幫母親「戒癮」，「如果媽媽係用屋企Wi-Fi睇，可以試下喺Wi-Fi到set限速，要佢睇10秒load 5秒咁，耐咗佢就放棄」、「定期用佢account，feedback俾FB同YouTube對啲AI片『不感興趣』，同時Block埋個啲AI劇page」。

不如幫佢建立手機以外嘅興趣，叫佢去屋企附近嘅長者中心參加下活動，有人同佢社交，減少自己篤手機嘅時間 網民意見

子女不應干預父母娛樂自由？ 網民：講多只傷感情

但有留言覺得樓主不應過分干預母親的娛樂自由，「初頭想勸，但仔細諗，佢沉迷呢啲都係想逃離現實，等於我得閒就會去打機一樣，咁我就唔介入別人嘅因果了」、「睇到白內障就會停一停，上代人未接觸或學過科技或AI，呢啲即時多巴胺好快上癮，幫得一時幫唔到一世」。

據內地最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇，而「AI臉」成為不少觀眾熱議話題。（圖／翻攝都市快報）

「AI臉」像真人但細節僵硬 易讓人產生違和感

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AI劇除了內容競爭激烈，「AI臉」也成為不少觀眾熱議的話題。近期「對AI臉感到不舒服」相關討論登上內地社群平台熱搜，不少網友表示，連續觀看多部AI短劇後，發現男女主角幾乎都是大眼睛、高鼻樑、白皙膚色，外型精緻卻缺乏真實感，表情僵硬、眼神空洞，讓人越看越覺得不自然，甚至產生莫名的不適感和生理性厭惡。

AI生成漫畫劇集的女主角樣貌極度標緻，但「AI味」甚濃。（「紅果短劇」AI劇集截圖）

進入「靠樣食飯」年代？ AI短劇掀「人臉授權」熱潮

內地AI短劇行業高速增長，催生出人臉授權這一新業態。普通人不用參與實際拍攝，只需提供照片，簽署授權協議，就能出讓肖像使用權換取報酬，一張普通面孔單次授權價格大約100元（人民幣，下同）。

部分人像交易平台辦理授權流程十分便捷，普通人完成資料提交與審核，半小時之內就可以把自己的肖像放到平台等待交易。平台會對收集到的人像素材做技術處理，生成適配各類故事題材的數字形象包。

AI短劇市場快速擴張，也帶動人臉素材需求增加。 近期內地出現一種新的「人臉授權」生意，民眾不必實際出鏡拍戲，只要授權自己的面部形象，就能讓業者製作成數碼人物，用於AI短劇、數碼廣告等內容。（央視財經）

這類交易大多屬於有限授權，並非買斷肖像權，合同會對使用周期、投放渠道、播出地區、角色用途、二次加工權限等做出約定。

內地女星授權首部AI分身短劇

內地女星戚薇成為中國娛樂圈第一位授權製作個人AI（人工智能）分身短劇的藝人，開創業界先例。不過，這部AI漫劇《末日盛夏》宣傳片曝光後，卻因爭議運鏡陷入「翻車」輿論。



戚薇授權AI短劇，劇中形象極像本人。（微博@戚薇）

宣傳片開場採用低角度的「裙下仰拍」視角，鏡頭從角色雙腿間直視裙底並刻意卡點停頓，被指充斥「偷窺感」，引發網民群起炮轟。

更多戚薇AI短劇《末日盛夏》片段：

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（threads＠iamonsocialdetox）