趙本山AI換臉片爆紅「1人承包半國算力？」字節豆包闢謠：僅佔10%

內地社交平台近日瘋傳「趙本山一人承包中國一半算力」，這項驚人說法實屬一場網絡誤傳。事緣近日一批以著名喜劇演員趙本山為主角的AI換臉短片爆紅，一份原本統計AI Token（運算詞元）消耗量的業界數據，在多次轉發後被偷換概念成伺服器「算力佔比」。字節跳動有限公司（ByteDance Ltd.）旗下AI豆包公關負責人隨後公開闢謠，澄清影片生成相關算力僅佔約10%，打破「一人耗盡半國算力」的誇張傳言。



內地社交平台近日瘋傳「趙本山一人承包中國一半算力」說法。（網上影片截圖）

著名喜劇演員趙本山的AI換臉影片在內地社交平台洗版，網民半開玩笑調侃「全國一半算力都耗在趙本山身上」。（網上影片截圖）

趙本山AI換臉已故流行天王 魔改短片掀洗版潮

事件起於2026年10月前後，嗶哩嗶哩（B站）、抖音及微信視頻號等內地社交平台上，湧現大量標註「世界巡演」的AI二創音樂影片。創作者利用人臉替換與圖像生成技術，將年近七旬的東北喜劇泰斗趙本山，移花接木塑造成已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）的舞台造型，身旁更搭配大蒜、玉米等東北鄉土符號，甚至將英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等科技巨頭同框剪輯，視覺衝擊極具喜感。

趙本山AI換臉影片在內地社交平台洗版。（網上影片截圖）

這股二次創作熱潮迅速引發大規模轉發。內地傳媒分析指出，趙本山憑藉二十多年央視春晚小品及《馬大帥》、《鄉村愛情》等劇集，深入幾代華人觀眾的集體記憶。當鄉土喜劇符號被猛然置入國際巨星舞台，戲劇反差極大，自帶強烈話題熱度。加上開源AI模型普及、生成工具門檻大減，一般網民亦能輕易批量產製短片。網民眼見滿屏皆是趙本山魔改畫面，便半開玩笑調侃「全國一半算力都耗在趙本山身上」。事實上，趙本山本人從未參與其中。

趙本山AI換臉影片在內地社交平台洗版。（網上影片截圖）

趙本山AI換臉影片在內地社交平台洗版。（網上影片截圖）

偷換概念引發誤解 「詞元」不等同「算力」

玩笑歸玩笑，網上卻冒出一句更具體的說法：國內超過一半的算力都拿去造這類爽劇了。追查消息源頭，該說法源自「中文在線」一份投資者關係活動記錄，原文提及「AI短劇和影片生成，佔了55%的詞元消耗」。在傳播過程中，公眾混淆了2項關鍵技術概念：

詞元（Token）：是大型語言模型衡量文字處理量與吞吐量的基本單位。無論是向AI輸入的提示詞（Prompts）、描述語還是字幕，均以詞元計算。



算力（Computing Power）：指電腦伺服器、顯示卡（GPU）進行複雜圖像渲染、物理模擬與影片合成的實際物理運算資源。



字節跳動旗下AI助手「豆包」公關負責人指「超過一半算力」的說法毫無依據，在字節跳動整體運算資源布局中，僅有約10%算力用於影片生成相關的模型訓練與推理運算。（網上影片截圖）

上述數據原本僅反映文字提示與劇本生成環節的傳輸份額，卻在網絡轉載時被誤讀為「影片渲染耗用內地一半算力」。針對傳言持續發酵，字節跳動旗下AI助手「豆包」的公關負責人劉星隨後公開回應，明確指出所謂「超過一半算力」的說法毫無依據。他透露，在字節跳動整體的運算資源布局中，僅有約10%的算力用於影片生成相關的模型訓練與推理運算。影片生成固然比純文本對話耗費更多運算資源，但「趙本山承包一半算力」由始至終只是網民的誇張比喻，並非科技產業的真實數據。