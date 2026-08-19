AI短片《反正也沒時間活》揭殘酷現實　地球人51年命僅21天屬自己

由人工智能生成的短片《反正也沒時間活》近日在內地網絡及各大社交網站爆紅！故事講述1名被房貸和工作壓得喘不過氣的29歲地球男子，來到外星人開的「高價回收壽命」店鋪，試圖賣掉自己10年壽命換錢，卻被外星人告知，他們只收「真正由你自己決定、可以自主支配的時間」，而年輕男的未來51年壽命當中，真正能「自主支配」的時間僅剩下21天7小時。



該影片精準刻畫出現代打工仔的真實處境，不少網民紛紛表示「打工人看完破防了，我們拼命賺錢，結果連自己的時間都花不起」、「看完很有感觸，卻又什麼也說不上來，無奈？心疼？」。



由人工智能生成的短片《反正也沒時間活》近日在內地網絡爆紅。（抖音@站起來的影子）

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29歲男主角未來51年壽命 僅21天7小時屬於自己

《反正也沒時間活》是由內地創作者「站起來的影子」利用AI技術製作的短片，目前在抖音已有856.7萬次點讚。片中講述了男主角在一間招牌寫着「高價回收壽命」的室外店舖問道，我能賣10年壽命嗎，外星人問到「急用錢？」，男主角回答「房租、貸款，還有幾張信用卡」，外星人詢問男主角「10年你不心疼嗎」，男主角「反正我也沒時間活」，外星人隨即表示他們不收壽命長度，只收「真正由你自己決定、可以自主支配的時間」，工作、通勤、強制睡眠這些自己做不了主的統統不算。經檢測，男主角未來還剩51年壽命，但能自由揮霍的時間僅有21天7小時。

經檢測，男主角未來還剩51年壽命，但能自由揮霍的時間僅有21天7小時。（抖音@站起來的影子）

經檢測，男主角未來還剩51年壽命，但能自由揮霍的時間僅有21天7小時。（抖音@站起來的影子）

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外星人：別的地方很少有人肯賣時間，地球人拿錢就換

男主角問外星人「你們把這些時間收回去幹嘛，你們自己沒時間嗎？」，外星人表示他們平均活3700年，但時間被精密排滿，吃飯3秒，睡眠取消，交通零等待，每一分鐘都有安排，但發呆、等人、看天黑、陪誰坐一個下午，早已是宇宙稀缺的資源，所以他們才來地球收購時間，男主角問「為什麼是地球」，外星人回答「別的地方很少有人肯賣」，「你們這裏，拿錢就換」。

男主角問「為什麼是地球」，外星人回答「別的地方很少有人肯賣」，「你們這裏，拿錢就換」。（抖音@站起來的影子）

男主角問「為什麼是地球」，外星人回答「別的地方很少有人肯賣」，「你們這裏，拿錢就換」。（抖音@站起來的影子）

男主角問「為什麼是地球」，外星人回答「別的地方很少有人肯賣」，「你們這裏，拿錢就換」。（抖音@站起來的影子）

男主角問「為什麼是地球」，外星人回答「別的地方很少有人肯賣」，「你們這裏，拿錢就換」。（抖音@站起來的影子）

男主角賣掉剩餘時間 卻丟失感受生活能力

男主角最終賣掉那剩餘的21天7小時，並將換來的錢將貸款還清。鏡頭一轉，他本該自由支配的時間瞬間跳了過去；本想吃碗麵，還沒好好享受過程，碗裏的麵就已見底，睡前想玩一會兒手機，時間又跳到了該睡覺的時間，翌日依舊要上班。男主角因受不了這種生活，隨後又來到外星人攤位「錢還你，時間還我」，外星人表示「只能退一部份，已經過去的那一部份回不來了」，「還沒發生的可以終止」，男主角立即喊停並問道「以後不會再跳過去了？」，外星人回答「不會」，男主角隨即說道「可是我明天還是得上班，貸款也得還」、「那好像什麼也沒變」。

男主角最終賣掉那剩餘的21天7小時，並將換來的錢將貸款還清。鏡頭一轉，他本該自由支配的時間瞬間跳了過去；本想吃碗麵，還沒好好享受過程麵已見底了。（抖音@站起來的影子）

男主角最終賣掉那剩餘的21天7小時，並將換來的錢將貸款還清。鏡頭一轉，他本該自由支配的時間瞬間跳了過去；本想吃碗麵，還沒好好享受過程麵已見底了。（抖音@站起來的影子）

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外星人最後感慨道「我們研究過很多文明，他們都做過同一件事，用現在的時間換一個更好的未來」，「有一天，他們終於換來了那個未來，卻發現已經沒有多少時間享受它了」。

外星人最後感慨道「我們研究過很多文明，他們都做過同一件事，用現在的時間換一個更好的未來」，「有一天，他們終於換來了那個未來，卻發現已經沒有多少時間享受它了」。（抖音@站起來的影子）

外星人最後感慨道「我們研究過很多文明，他們都做過同一件事，用現在的時間換一個更好的未來」，「有一天，他們終於換來了那個未來，卻發現已經沒有多少時間享受它了」。（抖音@站起來的影子）

網民：看完很有感觸，卻又什麼也說不上來

該短劇引起網民共鳴，紛紛感慨「打工人看完破防了，我們拼命賺錢，結果連自己的時間都花不起」、「看完很有感觸，卻又什麼也說不上來，無奈？心疼？」、「所以，人活着這一生究竟在為了什麼？」、「有時候熬夜不是真的想熬夜，而是只有熬夜的時間才屬於自己」、「只有成年人才看得懂」、「很像小時候看的公益廣告」。

亦有不少網民誇讚道「這個影片的藝術成分很高啊」、「這個AI影片真的做得好好，用最簡單的話直接講清楚了目前打工人的現狀」、「真的做得好好，非常有現實意義」。

（綜合）

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韓劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애）改編自2011年的經典電影《我的見鬼女友》，於7月18日晚正式首播，同時在Netflix上架，討論熱度瞬間急升，至今高居不下。該劇於7月25及２６日播出第3、4集，而首2集已直接拿下同時段收視冠軍，後續走勢令人更加期待。



《毛骨悚然的戀愛》在宣傳初期一直主打輕鬆搞笑浪漫氛圍，惟首集播出僅30分鐘，劇情即出現大轉折，螢幕前一幕幕逼真的靈異場面與高水準鬼魂特效接連登場，無預警的驚嚇鏡頭（Jump Scare）讓大批觀眾直呼「被嚇到跳起」！更有網民直言被嚇到，更指「一點心理準備都沒有！」，這種反應卻令劇集更具話題性。



韓劇《毛骨悚然的戀愛》 改編自2011年的同名經典電影《我的見鬼女友》。(Instagram@tvn_drama)

《毛骨悚然的戀愛》女主角是朴恩斌演技常受讚，過去在《非常律師禹英禑》飾演自閉症律師，今次挑戰做霸道總裁。（tvN圖片）

《毛骨悚然的戀愛》3位主角出席發佈會，左起：邕聖祐、朴恩斌和梁世宗。(Instagram@tvn_drama)

甜寵劇變恐怖片？愛情在鬼魂與屍體間萌芽

《毛骨悚然的戀愛》全劇共12集，女主角是朴恩斌，男主角則是梁世宗和邕聖祐，導演李旻樹過去曾執導《為你心動》、《機智住院醫生生活》等劇集，而編劇是崔貞美。這是朴恩斌繼《無人島的Diva》後時隔多年重返愛情題材劇集，她過去在《非常律師禹英禑》飾演自閉症律師，演技有目共睹，這次挑戰霸道女總裁角色，讓大批劇迷直呼「終於等到了」！

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