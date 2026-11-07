母女去餐廳點¥6炒豆芽！狂添7碗白飯　剩菜打包老闆暗塞熱菜+¥300

當生活被逼到最困境時，別人給予的善意最動人之處，往往不在於施捨，而在於「不點破」的分寸。近日在重慶1間小餐廳內，一對母女進店堂食時，只點了1盤6人民幣（約7港元）的炒豆芽，母女以飯煲內的白飯伴着炒豆芽吃，一連添了7碗白飯。



餐廳老闆娘察覺到母女狀況後，與店員均心照不宣，沒有上前詢問或打擾，而是在母親提出把剩菜打包時，悄悄以黑色膠袋處理，內裏塞入一些熱菜與300人民幣（約352港元）現金，並溫柔地推出「這是店裏多做的」。店內閉路電視記錄了事件過程，其後在網上瘋傳並登上熱搜，引發廣泛關注。



近日在重慶小餐廳內，一對母女進店只點了1盤6元人民幣（約7.03港元）的炒豆芽，母親就著素菜一連添了7碗白飯。（網上影片截圖）

老闆在送別時還抱了抱這位母親，讓對方毋須道謝或解釋困境，平靜拎著袋子離開。（網上影片截圖）

僅點¥6元炒豆芽 連吃7碗米飯

根據內地《水母網》報道，事發於11月4日的重慶。一對神色疲憊的母女進入餐廳，她們坐下後僅點了1道標價6人民幣（約7港元）的炒豆芽。用餐期間，母親夾了幾箸菜給年幼的女兒，自己則主要靠白飯果腹，母女前後添了7碗飯，直至桌旁的電飯煲都見底了。用餐完畢後，該位母親見還剩了些豆芽，便向店員提出希望打包帶走。

用餐期間，母親夾了幾箸菜給年幼的女兒，自己則主要靠白飯果腹，母女前後添了7碗飯，直至桌旁的電飯煲都見底了。（網上影片截圖）

用餐期間，母親夾了幾箸菜給年幼的女兒，自己則主要靠白飯果腹，母女前後添了7碗飯，直至桌旁的電飯煲都見底了。（網上影片截圖）

用餐完畢後，該位母親見還剩了些豆芽，便向店員提出希望打包帶走。（網上影片截圖）

善意藏在細節裡 黑色膠袋包裝「溫柔謊言」

餐廳老闆娘英姐暗裏目睹整個過程，但她沒有多說話，既沒詢問母女隱情，也沒有表示同情或嫌棄，只是在收到打包剩菜的請求後，隨即吩咐廚房重新現炒些熱菜，特意把剩菜和熱炒放進不透明的黑膠袋，然後悄悄放進300人民幣（約352港元）。從微博流傳的短片可見，店家員工特意將原本透明的外賣膠袋，換成看不透的黑膠袋，將飯菜與現金妥善遮蓋，避免旁人窺探內裏的東西。

老闆在收到打包剩菜的請求後，隨即吩咐廚房重新現炒些熱菜，特意把剩菜和熱炒放進不透明的黑膠袋，然後悄悄放進300人民幣。（網上影片截圖）

送客時，店方未有提及「接濟」或「贈送」等字眼，而是尋常地對該名母親表示：「這是廚房多做的。」以輕描淡寫的1句話，化解了施捨與受恩的心理負擔，同時守住了那位母親在孩子面前的尊嚴。老闆娘在送別時，還抱了抱這位母親，讓對方毋須道謝或解釋困境，平靜拎着袋子離開。

送客時，店方未有提及「接濟」或「贈送」等字眼，而是尋常地對該名母親表示：「這是廚房多做的。」（網上影片截圖）

網民淚崩讚：最頂級的善良

不少網民大讚老闆的智慧與教養「最頂級的善良，是顧及受助者的尊嚴」、「黑膠袋和『多做的』，比直接給錢更溫暖人心」。亦有輿論指出，這類突發救助雖解燃眉之急，但也折射出底層弱勢群體的生活壓力，認為正規社會的救助體系應設立制度，能讓最需要幫忙的弱勢社群有尊嚴地求助。