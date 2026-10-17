陝西母攜3歲兒街頭拾荒　拒街坊幫助疑患抑鬱　民政部門卻難介入

陝西街頭驚現1對流浪拾荒母子，引發網民關注。日前內地網絡流出影片，1名年僅3、4歲的男童，身穿未扣鈕的薄外套，滿臉污垢跟隨母親於深秋街頭拾荒。影片曝光當晚，當局連夜展開搜尋。據街坊憶述，這對母子長期在當地遊蕩，就算寒冬，孩子亦常常衣不蔽體，別人好心送上食物與衣物，卻遭母親拒絕。基層工作人員自今年7月起，已累計逾20次上門提供物資與關懷，同樣屢遭拒絕。



經當局核查，這名女子確實持有孩子的法定撫養權，日常依靠清拆補償金維生，曾購買抑鬱藥物，但並未接受系統治療。由於法律設下「出現嚴重人身傷害」的門檻，公權力難以強行介入這宗個案，目前相關部門已成立專案小組跟進此事。



男童身穿未扣鈕的薄外套，滿臉污垢跟隨母親於深秋街頭拾荒。（網上影片截圖）

3歲童街頭拾荒惹關注 鄰居送物資遭母親拒絕

據《紅星新聞》報道，事發於10月14日，有網民在陝西西咸新區三橋街道拍下短片，畫面中1名3、4歲大的男童身穿不合身的單薄外套、衣扣亦未扣上，腳踏過大的鞋子，滿臉污垢地尾隨母親在街頭流連。片段在社交平台迅速瘋傳，引發輿論擔憂男童的人身安全。

邵某主要靠撿拾回收物維生，鄰居從其手中回收廢品並支付報酬。（網上影片截圖）

記者翌日實地走訪，附近業主、街坊及超市店員透露，該對母子長期在區內流浪，平日甚少與外人交談，母親主要靠撿拾回收物維生，平時到超市僅採購白吉饃（陝西肉夾饃專用餅饃）及饅頭。鄰居表示，即使在寒冬季節，亦屢次目睹男童衣衫襤褸、甚至赤腳在街上行走。街坊曾出於同情送上食物與衣物，但每次均遭母親強烈拒絕。

據超市商戶透露，邵某平時到超市僅採購白吉饃及饅頭。（網上影片截圖）

據超市商戶透露，邵某平時到超市僅採購白吉饃及饅頭。（網上影片截圖）

據悉，女子姓邵，此前與兒子同住在後衛寨村委會附近，今年8月租約期滿後，搬至後衛寨地鐵站旁的屋苑。10月15日，街道辦人員、警員及救助機構人員上門接觸，惟邵某隔門堅稱兒子健康狀況良好，自己有經濟來源，並計劃明年安排兒子入讀幼稚園，堅決拒絕開門或接受任何社會援助。內媒記者隨後聯絡男童外婆郭女士，她坦言近年難以掌握女兒行蹤。母女早年曾因清拆補償金產生爭拗，郭外婆其後劃出部分款項供女兒維持生計。獲分配的安置房單位雖已交匙，但至今仍未裝修。郭外婆多次勸誡女兒妥善照顧孩子，卻屢遭抗拒，無奈表示已無力管束。

邵某隔門堅稱兒子健康狀況良好，自己有經濟來源，並計劃明年安排兒子入讀幼稚園。

母靠清拆補償金度日 人員上門20次皆吃閉門羹

官方部門核查證實，涉事2人確為母子關係，邵某曾歷2段婚姻，男童是邵某與第二任丈夫所生。2023年邵某與前夫協議離婚，取得男童撫養權，她本身沒有固定工作，日常開支主要依賴清拆補償金。調查亦發現，邵某在2023年曾購買治療抑鬱症的藥物，但未有接受正規系統性治療，對外界戒備心極重，頻繁轉換住址。

調查亦發現，邵某在2023年曾購買治療抑鬱症的藥物。示意圖。（AI生成圖片）

針對早前網傳「官方不作為」的質疑，調查資料顯示，社區早於今年7月已發現該家庭存在照顧危機。工作人員其後多次登門送上生活物資及童裝，並聯絡家屬協助，前後上門接觸逾20次，但每一次均被身為法定監護人的邵某拒諸門外，致使援助資源一直無法落實。

工作人員多次登門送上生活物資及童裝，卻屢遭拒絕。（AI生成圖片）

法律設限陷兩難：未見實質傷害難撤監護權

法律界人士指出，根據《民法典》第36條，監護人若嚴重損害被監護人身心健康、或怠於履行監護職責，民政部門及相關機構方可向法院申請撤銷其監護資格。然而，現行法例本質上屬於「事後救濟」。在男童尚未遭遇嚴重實質傷害、母親仍具法定撫養權的前提下，基層公權力受法律程序嚴格約束，既不能隨意強行帶走男童，亦無法強制母親入院接受精神評估。

在男童尚未遭遇嚴重實質傷害、母親仍具法定撫養權的前提下，基層公權力不能強制介入。（AI生成圖片）

目前，西咸新區民政部門已聯同王寺及三橋街道成立跨部門專案小組，一方面按涉事家庭狀況制訂跟進方案，另一方面嘗試引導家屬安排邵某接受精神狀況鑑定，以評估後續是否具備法定條件啟動強制醫療或變更監護權。