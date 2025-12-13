內地女子遊迪士尼　險錯過尾班車　獲熱心香港阿姨咁幫助極感動

雖然部份遊客常說香港人很冷漠，但在遇上有需要的人請求幫忙時，不少人都會伸出援手。最近1名內地女子在小紅書上發文分享，表示早前在香港迪士尼「玩到不想走」，離開的時間緊湊，加上手機導航指錯路，讓她只剩下數分鐘的時間就錯過尾班車。在女子徬徨之際，她向1名香港阿姨求助，對方竟非常熱心地幫忙，直接為女子帶路和穿過商場，最後還再次確認上車位置正確後才離開。樓主非常感動，稱過程中該名阿姨沒有多說話，卻展現出熱心助人的一面，不禁表示「遇到了好善良的香港人」，引來網民熱議。



樓主在香港迪士尼玩到流連忘返，只剩下數分鐘就錯過尾班車，她其後向1名香港阿姨求助，對方非常熱心地幫忙，為女子帶路和穿過商場，最後還確認上車位置正確後才離開。（資料圖片）

迪士尼遊玩險錯過尾班車

樓主在小紅書以「遇到了好善良的香港人」為題發文，表示自己日前在香港迪士尼遊玩，看了晚上的花車巡遊，玩得流連忘返，只預留非常緊湊的時間離開。本來應該毫無問題地乘車回去，但手機導航「竟然給我指路到完全反方向」，讓她只剩下數分鐘就會錯過尾班車，而她當時的位置還距離上車地點約1公里，樓主馬上拔腿就跑，好不容易到了導航指示的地方，卻還是找不到上車點。

幸獲香港阿姨出手相助

樓主續指，當時身邊的路人看起來都非常忙碌，她猶豫了一會最後決定向1名香港阿姨求助，「阿姨手上還提了一大堆東西，看了我搜的圖，二話不說直接帶着我走了一條穿過商場的路」，甚至最後再三確認其上車位置正確才離開。樓主大為感動，並指「雖然阿姨一句話沒說，但是人真的太好了，我說的普通話也完全沒有什麼偏見」。

樓主大為感動，並指「雖然阿姨一句話沒說，但是人真的太好了，我說的普通話也完全沒有什麼偏見」。（《我的大叔》劇照）

網民：港人都是看着冷，內心暖

樓主的分享引來大批香港及內地的網民討論，不少人均指香港人只是外冷內熱，看似冷漠，但其實很願意去幫助其他人，留言稱「去過幾次香港了，其實他們真的很有素質，哪怕是你不小心碰到他們，他們都會說sorry ，之前也碰到過一個阿公看我們走錯路，直接帶我們走出去」、「香港人只是嘴上比較兇，平等的兇所有人，但是真的有什麽事大家都很團結也很善良」、「我去過好多次香港了，反正我遇到的香港人都很好」、「香港人本來就是很好，只是網上都說不好，自己去感受就知道了」、「港人都是看着冷，內心暖！」、「其實我遇到的香港人都挺友善的，每個地方都有不友善的人，應該是人的問題不是地域的問題」。