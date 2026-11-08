湖北大學生看熱鬧拍照　遭校園保安勒頸鎖臂致骨折　校方回應惹議

校園秩序維護不應逾越權責邊界。內地湖北1名大學生早前出門買早餐時，因用手機拍攝校內聚集人群，隨即遭未穿制服、未出示證件的學校保安人員圍追堵截。該名學生在校內超市被對方反鎖雙手、強行按倒在地，甚至遭人掐頸控制，導致右手骨折移位，經法醫鑑定構成「輕傷二級」（屬內地刑法故意傷害罪的法定起訴門檻，代表骨折或器官實質損傷，非一般皮外擦傷）。



案件目前已由公安機關完成刑事偵查，並正式移送檢察機關審查起訴，其中1名涉案保安人員向學生當面道歉並賠償9.1萬元人民幣（下同，約11萬港元）以求取刑事諒解。校方在事隔4個月後發布官方通報，卻將嚴重的暴力傷害描述為「勸阻過程中發生肢體接觸」，引來網民痛批校方涉嫌淡化事件。



小趙在7月9日接受手部骨折復位手術，並在醫院留醫十多天。（《紅星新聞》圖片）

好奇拍照片惹禍 男生遭便衣人員狂追勒頸按地

綜合內地媒體《紅星新聞》及《法治日報》報道，事發於2026年7月7日上午，湖北師範大學學生小趙（化名，校方通報稱趙某富）出門買早餐，途經校內公共區域時發現現場有多人圍聚。出於好奇心，小趙拿出手機拍下1張現場照片，不料現場有人隨即用手指着他，小趙受驚下拔腿奔逃。小趙一路跑進校內1間超市，打算向追趕者問明緣由。豈料1名既未出示任何工作證件、亦未作口頭解釋的男子突然撲上前搶奪其手機，並強行出手控制小趙。該男子自稱是學校保安處人員，小趙隨即反駁：

你沒有執法權！ 小趙反駁

雙方爭執期間，該名事後證實為學校保安人員的吳某，突然發力將小趙雙臂交叉反鎖，猛烈將他按倒在超市地上。小趙表示當時右手劇痛無比，不斷哀求對方放手並嘗試掙扎起身。隨後趕至現場的另1名保安人員夏某非但沒有調解，反而合力將小趙強行按壓在直立式雪櫃前，過程中更有人出手緊掐小趙的頸部。小趙指出，現場共有3人參與圍堵或從旁拍攝，但3人自始至終均未穿著任何保衛制服，亦沒有出示工作證件。

保安合力將小趙強行按壓在直立式雪櫃前，過程中更有人出手緊掐小趙的頸部。（《紅星新聞》圖片）

手機被奪強迫解鎖 手部受傷欲維持坐姿送醫遭「按到牆上」

衝突平息後，小趙被強行帶往學校保安處。其間有人拿着小趙的手機，嚴厲命令他交出開鎖密碼，但遭小趙多次斷然拒絕。小趙當時向在場人員明確表示手部已經受傷，極度疼痛，請求保持坐姿並堅持要求即時送院治療，惟現場保安人員態度惡劣，再度粗暴地將他「按到牆上」。直至學校輔導員及老師接報趕到現場，小趙才在校方人員陪同下獲准前往黃石市第二醫院急症室求醫。

小趙出院後仍須接受長期康復治療，右手小指至今依然無法正常彎曲。（《紅星新聞》圖片）

掌骨骨折移位小指無法彎曲 法醫鑑定達「輕傷二級」

醫院發出的急症室病歷顯示，小趙右手第五掌骨遠端骨折、手指損傷、皮膚多處挫傷且骨折斷端出現移位。面對嚴重傷勢，小趙當天即在醫院內向公安機關報案。黃石市公安局黃石港區分局沈家營派出所於事發當日立案調查這宗涉嫌毆打事件。小趙在7月9日接受手部骨折復位手術，至7月14日，法醫鑑定小趙右手的損傷程度為「輕傷二級」，其餘多處軟組織損傷構成「輕微傷」。小趙留醫十多天，至7月22日出院。

超市爭執片遭廣傳 慘被誤會偷竊

小趙出院後仍須接受長期康復治療，右手小指至今依然無法正常彎曲。更令小趙深感委屈的是，事發時超市內有人將他被按倒在地的過程拍下並上傳至社交網絡，一度引發不明真相的同學與網民胡亂猜測，誤以為他在超市偷竊當場被捕。小趙憤慨地澄清：

當天我無過錯，沒有任何違法行為。 小趙

小趙出院後仍須接受長期康復治療，右手小指至今依然無法正常彎曲。（《紅星新聞》圖片）

涉案保安賠9.1萬元換諒解書 另1人卸責稱「只是握手」

8月21日，黃石市公安局黃石港區分局把案件轉為刑事案偵查。涉案保安人員吳某於9月29日當面向小趙認錯道歉。小趙最終簽署《和解諒解書》，內容載明：「吳某對本人當面道歉，並向本人支付刑事諒解金91,000元。該91,000元僅為刑事諒解金，不包含本案中造成對我傷害的醫療費、手術費、康復費等一系列費用。鑑於吳某認錯悔過，向我支付諒解金，本人表示諒解，望司法機關對吳某從寬處理。」

當地警方發出《行政案件立案告知書》，立案調查這宗涉嫌毆打事件。（《紅星新聞》圖片）

然而，另1名涉嫌動手的保安人員夏某至今拒絕認錯。小趙透露，夏某在派出所面對校方代表時，竟堅稱自己「不存在控制，就像握手那種」，態度極為惡劣，而現場另1名參與者至今仍未現身。小趙堅決要求所有施暴者承擔法律責任並公開道歉，同時要求學校公開澄清其清白，徹底消除對其個人名譽的不良影響。

不存在控制，就像握手那種。 涉事保安夏某辯稱

校方通報淡化「肢體接觸」 全案移送檢察院審查

面對傳媒追訪，湖北師範大學宣傳部負責人最初僅回應稱案件在司法程序中，校方將會依法處理。至11月6日晚，湖北師範大學發布官方通報，交代事發原因，並表示保安人員只是上前勸阻，其間與學生產生肢體接觸。通報續指，目前該案已偵查終結，並移送檢察機關審查起訴，待司法機關正式裁定後，將依法嚴肅處理涉事人員。

湖北師範大學發布官方通報，交代事發原因，並表示保安人員只是上前勸阻，期間與學生產生肢體接觸。

官方通報把「按倒在地、勒頸鎖臂致骨折」輕描淡寫成「肢體接觸」，引發內地網民猛烈抨擊。不少網民質疑校方保安人員無權在非執法狀態下動粗搶奪私人物品，更有人指出，既然公安機關已以刑事案件立案並移送起訴，足以證明涉事保安人員的暴力行為已遠超正常管理界限，必須接受法律嚴懲。