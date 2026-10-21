墨爾本中國留學生遭假公安詐騙　損失¥200萬　「身份核查」拍裸照

澳洲墨爾本爆發針對中國留學生的「假冒內地公安」電訊詐騙案。1名在當地攻讀碩士的中國女留學生，於今年2月接獲假冒澳洲當局及「北京公安」的詐騙電話，被指捲入巨額詐騙案。騙徒不僅傳送假通緝令，更以「身份核查」為由逼她透過視像拍下裸照，並威脅其家人安全，藉此騙走巨額「保釋金」，約200萬人民幣（約234萬港元）。



直到9月底親友抵澳，女留學生才驚覺上當並向當地警方報案。澳洲警方與中國領事館特別提醒，官方絕不會透過影片辦案或要求匯款，報案亦絕不影響簽證，呼籲留學生切勿輕信來歷不明的電話。



化名為Emma的中國女留學生於今年2月抵澳攻讀碩士。（AI生成圖片）

1通電話被指涉¥18億詐騙案 要求每2小時報行蹤

化名為Emma的中國女留學生於今年2月抵澳攻讀碩士。來澳約半年後，她接到1通電話，對方自稱澳洲衞生部門職員，指她的電話號碼被用來在墨爾本1間醫院登記，要求她提供護照號碼，並暗示事件可能影響她的簽證。

對方隨後聲稱，她的SIM卡是在北京首都國際機場辦理的，建議她「向內地警方報案」，並將電話轉接至自稱「北京公安」的人士。「假公安」指控她捲入1宗涉款18億人民幣（約21.1億港元）的特大詐騙案，不僅向她傳送偽造的「通緝令」及「死者照片」，更要求她嚴格保密，且每2小時匯報1次行蹤。

今年2月，中國女留學生接獲假冒澳洲當局及「北京公安」的詐騙電話，被指捲入巨額詐騙案。（AI生成圖片）

視像「核查」被錄下私密影像

騙徒其後聲稱她是某主犯的女友，迫使她透過視像通話進行「身份核查」，要求她脫下衣服，期間暗中錄下其私密影像。Emma事後痛苦回憶：

我就赤身裸體站在攝像頭前，他們拍了我各個角度。

騙徒更宣稱在她墨爾本住所附近發現可疑車輛，並展示其父母的照片，威逼她填寫1份附有父母身份證號碼的「家族人身安全保證書」。

騙徒其後聲稱她是某主犯的女友，迫使她透過視像通話進行「身份核查」，期間暗中錄下其私密影像。（AI生成圖片）

騙徒以「保釋金」名義騙走巨款

騙徒隨後宣稱，她可以留在澳洲接受調查，但要繳交巨額「取保候審保釋金」，又教她如何向父母開口要錢，款項其後被轉為虛擬貨幣。之後騙徒再以案情嚴重為由要求追加款項，並威脅把她引渡回中國，累計騙走約200萬人民幣（約234萬港元）。

騙徒全程要求她使用1款視像會議APP溝通，並在事後刪除對話紀錄。直到9月30日，Emma的父親和朋友抵達澳洲後，才確認這是1場騙局。她隨後向澳洲警方求助，惟警方調查進展緩慢，Emma坦言「現時能尋求協助及追討的渠道非常有限。」

騙徒全程要求她使用1款視像會議APP溝通，並在事後刪除對話紀錄。（AI生成圖片）

警方：報案不會影響簽證 同類個案近200宗

類似的「冒充中國官員」騙案在澳洲並不罕見。據澳洲廣播公司《ABC》報道，維多利亞州警方在2024年接獲近200宗相關報案，損失超過700萬澳元（約3,833萬港元）。維州警方早在2017年已發現這類騙案，最初主要針對就讀當地大學的中國留學生。維州警方表示：「請大家不要因為尷尬而不向警方求助。」警方亦指出，報案不會影響受害人的簽證。

警方表示：「請大家不要因為尷尬而不向警方求助。」警方亦指出，報案不會影響受害人的簽證。（AI生成圖片）

領事館：官方不會在網上辦理保釋

中國駐墨爾本總領事館今年5月提醒留學生，近期接獲的求助電話「數量明顯增加」。領事館強調，官方機構不會透過視像辦案，不會在網上辦理保釋，也不會要求繳交保釋金。

澳洲政府Scamwatch網站亦指出，任何以拘捕或驅逐出境作威脅的來電都是騙案，應立即掛線，並向警方或 Crime Stoppers（1800 333 000）舉報；如懷疑銀行資料外洩，應立即聯絡銀行。