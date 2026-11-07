20歲便秘女如廁太用力　下腹痛揭卵巢黃體破裂　同類個案曾大出血

用力排便，竟觸發黃體破裂大出血！杭州1名長期受便秘困擾的20歲女大學生，屏氣用力排便後腹痛，自行服止痛藥無效，隨即到醫院就醫，終發現是卵巢黃體破裂。過往有同類個案出現腹腔大量內出血，需手術修補卵巢，這類病症多發生於月經後半周期，成因不止劇烈運動，所有令腹壓驟升的行為都有風險，且病徵容易與經痛、腸胃炎、盲腸炎（闌尾炎）混淆，延誤治療可引致休克。醫生提醒育齡女性都應要學懂分辨黃體破裂的警示徵狀。



小麗腹痛時自行服用止痛藥，惟痛楚不但未見減退，反而持續加劇。（AI生成圖片）

20歲女生排便用力後腹痛不止 自行服藥延誤就醫

據內地媒體《陝視新聞》報道，杭州20歲女大學生小麗（化名）長期受便秘問題困擾，日前她如廁排便時，曾過度屏氣用力，隨後下腹部出現持續性鈍痛。小麗起初以為只是普通腸胃不適，自行服用止痛藥，惟腹痛不但未見減退，反而持續加劇。她察覺情況有異，隨即前往杭州市西溪醫院急症室求診，經詳細檢查確認是卵巢黃體破裂。

小麗便秘屏氣大力排便，其後腹痛不止。（AI生成圖片）

杭州市西溪醫院婦產科主任陶承靜解釋，女性排卵後卵巢會形成「黃體」，黃體期微絲血管豐富且質地脆弱，出現破裂的情況，多是發生於月經周期的後半段，即排卵後至下次月經來潮前1至2周。陶醫生指出，大眾常誤以為只有劇烈性行為或劇烈運動才會導致黃體破裂，事實上，便秘時太用力排便、劇烈咳嗽、甚至長時間忍尿等，都是會令腹腔壓力飆升的動作，均是引發黃體破裂的高危誘因。

小麗腹痛不止，察覺情況有異後前往杭州市西溪醫院急症室求醫，經詳細檢查確認是卵巢黃體破裂。（AI生成圖片）

曾有同類個案腹腔積血1,000毫升 需手術修補卵巢

浙江寧波早前亦錄得極為嚴重的卵巢黃體破裂個案，當地20歲女子小李（化名）亦是在用力排便後突發性腹痛，送抵醫院後，經超聲波及腹腔鏡檢查發現，其腹腔內積聚血液及血塊多達1,000毫升，情況極危急。醫療團隊隨即進行緊急腹腔鏡手術，替病人止血並修補卵巢，才成功救回一命。

小李被送抵海曙區人民醫院時，經超聲波及腹腔鏡檢查發現其腹腔內積聚血液及血塊多達1,000毫升，情況危急。（AI生成圖片）

女性骨盆腔的「隱形殺手」

該院婦產科主任醫生施吉耀警告，黃體破裂被醫學界視為女性骨盆腔的「隱形殺手」，最大危險在於其出血全部隱匿於腹腔之內，人體表面沒有任何外傷痕跡。部分患者在發病初期僅感輕微腹脹隱痛而掉以輕心，若破裂處的血管未能自行凝血、持續滲血，短時間內足以造成大量腹腔積血，誘發失血性休克甚至危及生命。

醫療團隊為小李做緊急腹腔鏡手術止血並修補卵巢。（AI生成圖片）

醫生教分黃體破裂發病特徵

婦產科專家指出，臨床上不少黃體破裂個案因症狀與腸炎及經痛相似而被誤診，女性應學懂分辨以下發病特徵：

1. 痛感特徵與時間：黃體破裂多發生於下次月經來潮前1至2周，通常為單側下腹部突發性疼痛，痛感可由最初的隱痛迅速惡化為撕裂樣劇痛。



2. 伴隨「肛門墜脹感」：由於血液積聚在骨盆腔底部刺激直腸，患者會產生頻繁想排便的強烈「下墜感」，但實際上無法順利排便，同時常伴有噁心或嘔吐。



3. 休克先兆：若出現頭暈、心悸、冒冷汗、面色發白、四肢冰冷等，代表腹腔出血量極大，已進入失血性休克前期，必須即時送急症室搶救。



黃體破裂與經痛、腸胃炎有什麼區別？

經痛：通常與月經周期同步出現，痛感相對規律，罕有突發性肛門下墜感或休克先兆。



急性腸胃炎：通常伴隨水瀉、發燒，不會引致腹腔內出血。



盲腸炎：典型痛點通常是由肚臍周圍逐漸轉移至右下腹，並伴隨反跳痛。



專家列出長期防護原則與就診建議

醫生列出針對性的預防指引，處於月經後半周期的育齡女性，應減少劇烈運動及重體力勞動；有便秘困擾者要及早調理，排便時避免過度用力：性生活後若突發下腹疼痛，不應硬忍，盡快接受檢查。有黃體破裂病史人士復發風險較高，月經後半周期要持續留意身體狀況，一旦腹痛須馬上求診。另有少數個案屬自發性黃體破裂，難以完全預防，而無論何種情況，患者都不適合自行服用止痛藥，因藥物會掩蓋症狀，干擾醫生判斷，有機會錯過黃金救治時機。