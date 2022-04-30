跳網紅毽子操！24歲女卵巢黃體破裂出血險死　醫生：3類人不宜跳

【毽子操／健身操】潮流興瘦身，不少男女都會在網上跟網紅、KOL跳健身操塑造完美體態，但切記要量力而為，否則隨時出事！湖北武漢1名24歲女子連跳多天近日網上大熱的「毽子操」，隨後出現愈來愈劇烈的腹痛，求醫時發現原來她因跳「毽子操」引發卵巢黃體破裂、腹腔出血，失血量更幾乎達到全身血量40%，幸好及時搶救才保住性命。醫生提醒運動應量力而行，又提醒3類女性不宜跳健身操，而劇烈運動後如出現4個症狀，一定要及時就醫。



湖北武漢1名24歲女子連跳多天近日網上大熱的「毽子操」，隨後出現愈來愈劇烈的腹痛，求醫發現原來她因跳「毽子操」引發卵巢黃體破裂、腹腔大出血。（影片截圖）

綜合內地傳媒報道，化名「小芊」的武漢24歲女子，一星期前連跳3天「毽子操」後，開始出現腹痛情況，當時她以為只是腸胃炎小事，沒有太重視，詎料隨後幾天腹痛情況愈來愈劇烈，甚至在凌晨痛醒，痛足1個多小時仍未消退。

「小芊」沒辦法下只能求醫，才發現原來她因為跳健身操引發卵巢黃體破裂，腹腔出血，失血量將近全身血量40%，幸最終經手術治療後已無大礙。醫生估計，「小芊」正值生理期加上過往無運動習慣，突然的劇烈運動終造成卵巢黃體破裂，如再忍耐下去，可能有生命危險。

醫生估計，「小芊」正值生理期加上過往無運動習慣，突然的劇烈運動終造成卵巢黃體破裂，如再忍耐下去，可能有生命危險。（影片截圖）

醫生指出，健身操節奏非常快又劇烈，人體有時候不太適應，特別是在排卵期，一定要量力而為，又提醒3類女性不宜跳，包括處於黃體期（月經周期第15至28天）、產後半年，或是有子宮脫垂等，都不建議做運動量過大運動。如運動後出現4種情況，若按壓腹部感到痛楚，放手痛感加劇，有頭暈或無力症狀，就有可能是卵巢黃體破裂，要及早求醫。

「毽子操」是由移居上海的台灣藝人劉畊宏推出，在網上直播以周杰倫歌曲《本草綱目》為背景，加上上海近月封城抗疫，令劉畊宏家居運動大受歡迎，抖音粉絲急增，「毽子操」亦成為近日大熱健身操。