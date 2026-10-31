荃灣女生突暈倒！熱心女籲幫手　咖啡店搬凳相助兼贈免費含糖飲品

荃灣街頭上演暖心一幕！本港有女子於今年10月25日在Threads發文，分享當日和男朋友行經荃灣楊屋道8號如心廣場一期對開時，目睹1名女生與男伴同行期間突然暈倒，樓主雖感驚訝，但仍立即上前詢問是否需要報警。男伴估計女生是因貧血暈倒，樓主隨即跑到商場咖啡店「Espresso Alchemy」求助，向職員表示：「有人暈咗，需要糖水，可唔可以請你幫手？」



店員聞言立即放下工作，詢問「七喜得唔得？」，繼而「拎咗（汽水）衝出去畀個個男仔」，店長更主動搬出椅子，又通知他們可入店休息，同時向女生提供糖水，其後更豁免七喜收費。商場職員聞訊趕至，提出可提供輪椅協助，樓主見到女生「好啲，又需要空間」、「好快醒返」，估計是低血糖機率大於貧血，樓主和男友考慮到對方需要休息及私人空間，便默默離開，沒有繼續打擾。



咖啡店得知有人暈倒，立即搬凳協助休息，而且遞上免費含糖飲料。（Threads@oldsoul_yuen圖片）

樓主稱事後感到害怕

事件雖然告一段落，但樓主事後回想，仍然感到害怕，坦言原本只是普通地走在街上，卻突然看見身旁有人失去意識，當時一心只想着如何幫忙，直至事件結束後才真正感到害怕。樓主不忘表揚咖啡店，「真係好想讚Espresso Alchemy嘅應變能力同見義勇為」，又祝願該名女生身體健康。

帖文引來許多網民討論，大讚眾人熱心助人：

「個女仔真係有福，咁多人幫佢」



「呢個好人好事故仔，建議寫嘉許信畀Espresso Alchemy」



「欣賞你危急情況搵店員幫忙，句說話高質得嚟又禮貌」



暈倒的女生獲得眾人幫助後，幸「好快醒返」。（《和解在後》劇照）

突然暈倒或涉多種原因 貧血或血糖低處理大不同

帖文令到部分網民關注貧血和低血糖的分別，以及相對處理方法。事實上，突然暈倒不一定與貧血或低血糖有關，亦可能涉及血壓下降、脫水、心律異常等問題。即使患者迅速清醒，亦不能單憑恢復速度判斷病因。

不過，女子暈倒究竟是貧血還是低血糖所致？兩者症狀及處理方法有何分別？



根據醫院管理局轄下香港紅十字會輸血服務中心資料，貧血是由於血紅素不足，影響血液將氧氣輸送至身體各部位的能力，患者可能出現疲倦、虛弱、眩暈、呼吸急促、心跳加快及面色蒼白等症狀。缺鐵是貧血的常見成因之一，單靠飲用糖水並不能治療貧血。

至於低血糖，醫管局「智友站」指出，血糖低於每公升3.9毫摩爾（mmol/L）時，患者可能出現心跳加速、嚴重飢餓、頭暈、眼花、手震、冒冷汗，甚至神志不清等情況。兩者雖然均可能令人頭暈，但成因及治療方法截然不同，不能單憑暈倒後迅速清醒便判斷是低血糖。

若患者已經神志不清或昏迷，施救者須先檢查患者反應及呼吸，並按情況提供適當急救，甚至致電999求助。（《破・地獄》劇照）

出現低血糖症狀該如何補糖？

根據醫管局「智友站」資料，若患者出現低血糖症狀，而且保持清醒及能安全吞嚥，可服用15克容易吸收的碳水化合物，包括3茶匙砂糖、3粒方糖，或約半杯普通含糖汽水、果汁。待症狀改善後，可再進食少量麵包或餅乾，協助穩定血糖。



瑪麗醫院《糖尿病完全飲食手冊》亦指出，約120毫升普通含糖汽水可提供15克糖分，適合用於處理低血糖，但患者情況改善後仍須進食適量碳水化合物，以協助穩定血糖。

不過，並非所有暈倒人士都適合飲糖水。醫管局提醒，若患者已經神志不清或昏迷，其他人切勿強行餵食或餵飲，以免引致窒息，應立即致電999求助。施救者須先檢查患者反應及呼吸，並按情況提供適當急救。



（Threads@oldsoul_yuen）