醫美事故！江蘇女打千元「輕薄針」慘毀容　臉坍塌白花¥16萬修復

內地醫學美容事故頻生，再現驚人「黑心針劑」醜聞！江蘇常州1名36歲張女士，在當地的「常州美貝爾醫療美容醫院」花費1,000人民幣（約1174港元）注射聲稱可瘦臉精緻的「輕薄針」，詎料術後面部竟發生災難性塌陷。張女士多番求醫修復，已耗資逾16萬人民幣（約18.8萬港元），工作被迫辭去、生育計劃完全打亂。受害者其後翻查病歷更驚覺，院方推銷的藥物與實際注射成分完全不符，涉嫌以僅供外敷的敷料混合類固醇激素進行面部注射。



江蘇常州1名36歲張女士，在當地的「常州美貝爾醫療美容醫院」花費1,000人民幣注射聲稱可瘦臉精緻的「輕薄針」，術後面部竟發生災難性塌陷。（網上影片截圖）

江蘇常州1名36歲張女士，在當地的「常州美貝爾醫療美容醫院」花費1,000人民幣注射聲稱可瘦臉精緻的「輕薄針」，術後面部竟發生災難性塌陷。（網上影片截圖）

千元微整容換來面部萎縮「只剩一層皮」 花¥16萬修復

據內地媒體《南京零距離》報道，事件發生於2025年9月，張女士原本面部蘋果肌微顯飽滿，為求更精緻的上鏡線條，接受了常州美貝爾顧問推薦的「愛爾菲琳」（院方宣稱為「輕薄針」）注射項目。注射後不久，其面部急速下垂垮塌，原本沒有的口角囊袋與深刻法令紋接連浮現。

張女士原本面部蘋果肌微顯飽滿，為求更精緻的上鏡線條，接受了常州美貝爾顧問推薦的「愛爾菲琳」（院方宣稱為「輕薄針」）注射項目。（網上影片截圖）

注射後不久，其面部急速下垂垮塌，原本沒有的口角囊袋與深刻法令紋接連浮現。（網上影片截圖）

面對嚴重副作用，院方一度要求張女士「再付2,000人民幣（約2,348港元）修復」，並附贈透明質酸（玻尿酸，Hyaluronic acid）及儀器療程。不料短暫填充後情況急轉直下，張女士面部脂肪組織近乎遭到「溶空」，皮下組織萎縮嚴重，皮膚鬆弛如老人。

張女士表示：「修復目前已經花了16萬人民幣（約18.8萬港元）左右，後期的費用其實是不可控的，不可估量的。」平日從事上鏡工作的張女士無奈辭職，原定的備孕計劃亦被迫無限期押後。

張女士面部脂肪組織近乎遭到「溶空」，皮下組織萎縮嚴重，皮膚鬆弛如老人。（網上影片截圖）

平日從事上鏡工作的張女士無奈辭職，原定的備孕計劃亦被迫無限期押後。（網上影片截圖）

病歷遭冒名簽署 外傷敷料混「曲安奈德」激素

張女士複印病歷及知情同意書時發現，藥品名稱一欄竟填寫為「面部雕刻」與類固醇藥物「曲安奈德」（去炎松，Triamcinolone acetonide），全程對宣傳時的「愛爾菲琳」隻字不提，甚至知情同意書上的簽名亦非其本人筆跡。

張女士複印病歷及知情同意書時發現，藥品名稱一欄竟填寫為「面部雕刻」與類固醇藥物「曲安奈德」（去炎松，Triamcinolone acetonide）。（網上影片截圖）

知情同意書上的簽名非其本人筆跡。（網上影片截圖）

專業醫學專家受訪時指出，「愛爾菲琳」在內地僅獲批為「二類醫療器械」，核准用途嚴格限制於皮膚表面擦傷、小創口的外敷護理，嚴禁皮下或深層面部注射；而「曲安奈德」則為強效糖皮質激素，主要用於治療嚴重皮膚病、關節炎及結締組織疾病，本身絕無任何合法核准的溶脂或輪廓修整適應症。該藥若擅自注入皮下脂肪層，極易造成不可逆的局部脂肪萎縮與皮膚潰爛。

「曲安奈德」則為強效糖皮質激素，主要用於治療嚴重皮膚病、關節炎及結締組織疾病，本身絕無任何合法核准的溶脂或輪廓修整適應症。（網上影片截圖）

涉事機構醫務科負責人對病歷簽字及用藥動機避而不談，但承認兩種成分「均有混合注射」。院方起初僅願提出22萬人民幣（約25.8萬港元）補償，張女士要求35萬（約41.1萬港元）修復及精神損失索償，雙方調解破裂。

院方起初僅願提出22萬人民幣（約25.8萬港元）補償，張女士要求35萬（約41.1萬港元）修復及精神損失索償，雙方調解破裂。（網上影片截圖）

投訴遭推諉後立案 1年3次違規僅罰¥6.4萬

張女士今年6月向常州市鐘樓區衛健局反映事件，當時未獲即時立案；直至轉向更高級別的常州市衛健委投訴後，當局才正式派員介入調查。

張女士今年6月向常州市鐘樓區衛健局反映事件，當時未獲即時立案；直至轉向更高級別的常州市衛健委投訴後，當局才正式派員介入調查。（網上影片截圖）

常州市鐘樓區衛健局衛生監督所證實，美貝爾醫療美容醫院存在「未按說明書使用醫療器械」及「未落實醫療質量安全管理制度」2項違法事實，已依法責令其整改並予以警告，處以罰款合共6.4萬人民幣（約7.5萬港元），並扣除醫療機構不良執業記分7分。

監管紀錄更披露，該機構在近1年內已先後3次因同類違規行為被當局處罰，目前已被納入衛生系統重點監管名單。根據內地規定，若年度記分累計滿12分，醫療機構將被暫緩校驗1至6個月。針對院方涉嫌偽造病歷及超適應症濫用激素藥物的刑事與民事責任，當局表示已立案展開深化核查。