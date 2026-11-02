45歲母與18歲兒合照似情侶│逆齡媽媽爆紅　零醫美3大保鮮秘訣曝光

一張母子合照，竟被誤認為情侶！45歲新加坡媽媽Claudia Seah近日分享18歲長子Hayden完成國民服役基礎訓練的影片，原本打算記錄兒子人生重要時刻，沒想到自己的年輕外貌反而搶盡風頭。



兩人明明相差27歲，卻被網民誤認為姊弟，甚至是情侶，令大批網民追問美魔女媽媽的保養秘訣。而最令人意外的是，這名育有3名子女的媽媽本身經營美容生意，卻自稱沒有接受醫學美容療程，但願意無私分享保持年輕的秘訣，竟然是3個看似平凡的生活習慣。



Claudia育有3名子女，包括18歲長子Hayden、9歲女兒及7歲幼子，現時一家主要在泰國曼谷生活。（@claudia9dbrow影片截圖）

18歲兒子結訓 45歲媽媽意外成網絡焦點

綜合新加坡媒體報道，事件主角Claudia Seah現年45歲，與丈夫及子女定居泰國曼谷（Bangkok），從事半永久化妝美容業務。她育有3名子女，長子Hayden現年18歲，另有9歲女兒及7歲幼子。

Claudia日前在Instagram上載影片，慶祝Hayden完成新加坡警察部隊的國民服役基礎訓練。影片記錄兒子出席結訓典禮的片段，以及母子的合照。原本應該由完成訓練的Hayden成為主角，豈料網民的目光卻落在Claudia身上。

照片中，Hayden身穿制服，身旁的母親留着一頭長髮，外貌顯得很年輕。2人站在一起時，單看外表難以想像竟是相差27歲的母子。影片隨即引起網民關注。據《AsiaOne》報道，截至10月29日下午，影片已錄得超過10.1萬次觀看、近2,300個讚好及約100則留言。

新加坡45歲3孩媽媽Claudia Seah外貌年輕，與18歲長子Hayden同框，意外引起網民關注，不少人以為他們是情侶。（@claudia9dbrow影片截圖）

網民驚呼似姊弟 追問：用甚麼面霜？

留言區出現不少驚訝聲音，有人表示「我以為你們是姊弟」，亦有人追問「這是你兒子？你用甚麼面霜？快把清單給我！」，甚至有人誤以為Claudia是Hayden的女朋友。有網民難以置信地表示，Claudia看起來實在太年輕，根本不像18歲少年的媽媽，反而更像其姊姊。



Claudia亦親自回覆網民，透露自己在27歲時生下Hayden。面對突如其來的關注，她接受《8days.sg》訪問時表示，其實早已習慣外界對她年齡的驚訝，尤其隨着長子逐漸長大，類似情況愈來愈常見。她坦言，每當陌生人知道自己是Hayden的母親，往往都會感到震驚，難以相信她已有如此年長的兒子，而她對外界的讚美仍然心存感激。

Claudia與兒子相差27歲，卻因外貌顯得年輕，被不少網民誤認為姊弟，甚至是情侶。（@claudia9dbrow影片截圖）

兒子在學校讚媽媽漂亮 回家卻管束她吃零食

原來兒子對母親的外貌也相當自豪，只是不會經常當面稱讚。Claudia透露，Hayden曾在學校向老師稱讚母親漂亮，然而這番話並不是兒子親口告訴她，而是經老師轉述，她才知道兒子私下如此欣賞自己。但回到家中，母子的相處方式卻出現有趣反差。

Hayden不但會讚賞母親的外貌，更會關注她的體重和飲食習慣。Claudia笑言，每當自己體重增加，兒子便會督促她做運動，有時還會提醒她控制吃零食的習慣。母子平日亦會在曼谷家中的健身房一起鍛煉，兒子既是母親的支持者，也是督促她保持健康生活的運動拍檔。



Claudia除了經營美容業務，平日亦會參與運動，維持健康生活習慣。（@claudia9dbrow影片截圖）

從事美容業卻不做醫美 凍齡3習慣曝光

Claudia本身經營半永久化妝美容業務，理應對各類美容技術相當熟悉，但她表示自己沒有接受醫學美容療程，原因並非排斥相關技術，而是忙於經營生意及照顧3名子女，根本抽不出時間。

Claudia在影片中分享兒子服役後的轉變，表示他比以往更珍惜與家人相處的時間。（@claudia9dbrow影片截圖）

45歲3孩媽媽維持年輕外貌的3大生活習慣

第一，維持充足睡眠



平均每日睡8小時。

第二，每日補充足夠水分



每天飲用約2公升水，同時服用膠原蛋白及蝦紅素等保健品，作為日常保養的一部分。

第三，避免將工作壓力帶回家



盡量在工作與家庭生活之間劃清界線，讓自己獲得充分休息。

不過，以上只是Claudia個人的保養心得，並不代表服用相關補充劑或單靠睡眠、飲水，就能達到同樣的外貌效果。

（綜合）