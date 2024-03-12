醜男友唔肯整容點算好？外協女生唔敢結婚生仔：害怕小孩長得像他

外貌協會（外協）女生跟醜男生交往，最大的難關就是外貌！台灣1名女生在網上大呻，指「前幾任男友都長得不錯」，而現任男友雖然個性和事業符合期望，但外貌和身高並非她的心水，只是剛巧分手陷入低潮，對方的呵護備至令她深受感動而交往，惟外貌問題始終造成困擾。女生指男友曾承諾會貼雙眼皮和套上牙套，但最終食言，詢問應該如何游說對方整形。帖文惹來網民熱議，有留言直指「跟他分手，放過他」、「心美人才會美」、「他答應了不願意做，有問題」。



女生指交往後男友食言，拒絕貼雙眼皮和奪上牙套。（示意圖／《喜劇之王》截圖）

樓主在「Dcard討論區」表示，前數任男友長得不錯，但她和現任男友未一起時，男方展開積極追求，「追到全朋友圈都知道」，由於對方「眼皮一單一雙，牙齒亂」，身高只是剛剛超過1.7米，她明確說過其外型不是她的心水，但男方仍然死心塌地，不但承諾交往後就會貼雙眼皮和套上牙套，甚至在她剛分手陷入人生低谷時，提供暖心照顧。樓主終被對方真誠打動，所以開始交往。

但是拍拖後，男友開始嫌貼雙眼皮麻煩，甚至樓主願意幫他加貼仍被拒絕，而且嫌棄牙套很貴和浪費時間。男友總說「男人外表不重要，拒絕改變」，雖然樓主喜歡男友，但真的無法接受對方外表，「不敢拍照不敢發文」，只有數名最親密的朋友知道他們正在交往，但他們直接批評男方外貌，而其他人不知內情，以為男方仍在繼續續追求樓主，更直接形容「癩蛤蟆想吃天鵝肉，應該去整型」。

男友的外貌問題為樓主帶來困擾，詢問「該如何說服他遵守承諾去整形？」。（示意圖／《喜劇之王》截圖）

樓主慨嘆男友「個性很好，事業也不錯」，2人一起時感到開心，但往往談到結婚生子，樓主就感到害怕，「害怕小孩長得像他，更害怕別人的眼光」，雖然交往半年，但外貌問題仍然造成困擾，詢問「該如何說服他遵守承諾去整形？」。

帖文引來多名網民討論，紛紛留言指「他整完變完全體，就沒有留你的必要了」、「我男友也不是我的菜呀…但我喜歡的是他的心不是外表」、「分手了啦，放過他好不好」，但亦有人支持樓主，「外表本來就是很重要的一環，順眼本來就是交往的第一步」。該帖文早於2020年9月在網上出現，惟近日再被炒熱，同樣惹來網民議論。

（Dcard討論區）